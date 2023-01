Gina Lollobrigida: अभिनेत्री जीना लोलोब्रिगिडा का निधन, जिनकों मिला था सबसे खूबसूरत महिला का टैग

GinaLollobrigida: इटैलियन अभिनेत्री और फोटो जर्नलिस्ट जीना लोलोब्रिगिडा (Gina Lollobrigida) का 95 साल की उम्र में निधन हो गया है. उनके दुखद निधन की जानकारी इटली के कृषि मंत्री और और उनके पोते फ्रांसेस्को लोलोब्रिगिडा (Francesco Lollobrigida) ने दी है.

जीना लोलोब्रिगिडा को दुनिया की सबसे खुबसूरत महिला भी कहा जाता था. वह इटैलियन सिनेमैटोग्राफी और संस्कृति की सबसे प्रसिद्ध सितारों में से एक थी. उनके निधन के बाद इटली सहित पूरे फिल्म जगत में शोक की लहर है.

जीना लोलोब्रिगिडा के बारें में:

जीना लोलोब्रिगिडा, इटली की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री, फोटो जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियन थी. उनका जन्म 4 जुलाई 1927 को सुबियाको, इटली में हुआ था.

उन्हें लुइगिया लोलोब्रिगिडा (Luigia Lollobrigida) नाम से जाना जाता था. वह एक फर्नीचर निर्माता की बेटी थीं.

उनका निधन 95 वर्ष की आयु में 16 जनवरी 2023 को हो गया. उनके परिवार में उनका बेटा मिल्को (Milko) और पोता दिमित्री है.

लोलोब्रिगिडा का फ़िल्मी करियर:

लोलोब्रिगिडा, 1950 और 60 के दशक में, दुनिया की सबसे चर्चित और प्रसिद्ध कलाकारों में से एक थी. उन्होंने उस समय कई फेमस कलाकारों के साथ अभिनय किया था.

जीना ने वर्ष 1946 में फिल्म 'द ब्लैक ईगल' (The Black Eagle) में एक छोटी सी भूमिका के साथ अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी.

फिल्म ब्रेड, लव एंड ड्रीम्स में उनके प्रदर्शन को काफी सराहा गया था, उनके इस अभिनय के लिए उन्हें बाफ्टा (BAFTA) के लिए नॉमिनेट किया गया था.

वर्ष 1953 में आई जॉन हस्टन की फिल्म 'बीट द डेविल' (Beat the Devil) उनकी पहली अंग्रेजी भाषा की फिल्म थी.

उन्होंने 70 के दशक में अपने आप को एक अनुभवी कलाकार के रूप में स्थापित करने के बाद उन्होंने फोटोजर्नलिज़्म में भी हाथ आजमाया था. जीना लोलोब्रिगिडा ने यूनिसेफ और संयुक्त राष्ट्र के साथ भी काम किया था.

पुरस्कार और सम्मान:

जीना लोलोब्रिगिडा को ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटैलियन रिपब्लिक (Order of Merit of the Italian Republic) से सम्मानित किया गया था. साथ ही उन्हें लीजन ऑफ ऑनर (Legion of Honour) और ऑर्ड्रे डेस आर्ट्स एट डेस लेट्रेस (Ordre des Arts et des Lettres) से सम्मानित किया गया था.

