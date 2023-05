Karnataka election 2023: विधानसभा चुनाव की सभी तैयारियां पूरी, देखें प्रमुख उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट

Karnataka election 2023: चुनाव आयोग की ओर से कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी है. मतदान 10 मई को कराया जायेगा. राज्य में कल ही चुनाव प्रचार समाप्त हो गया.

कर्नाटक विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 24 मई, 2023 को समाप्त हो रहा है. सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी. राज्य में वोटों की गिनती 13 मई को करायी जाएगी.

कर्नाटक में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और बसवराज बोम्मई राज्य के मुख्यमंत्री है. मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी. अब आने वाला समय ही बतायेगा की कर्नाटक में किसकी सरकार बनेगी.

Silence period will begin from 6 PM today(May 8, 2023) for 224 ACs of Karnataka where polling is scheduled on May 10,2023. During this time, election campaigning is prohibited.



