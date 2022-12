NSCC-2022: कर्नाटक की दिव्या बनी विमेंस एयर पिस्टल नेशनल चैंपियन, मनु भाकर बनी जूनियर चैंपियन

National Shooting Championship- 2022: कर्नाटक की स्टार शूटर दिव्या टीएस (Divya T.S) 10 मीटर विमेंस एयर पिस्टल नेशनल चैंपियन बन गयी है. यह उनका पहला ख़िताब है. उन्होंने यह टाइटल नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में जीती है जो भोपाल में आयोजित की जा रही थी.

ओलंपियन मनु भाकर ने 10 मीटर पिस्टल जूनियर विमेंस का ख़िताब अपने नाम किया है. 65वीं (NSCC) नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप भोपाल में एमपी अकादमी शूटिंग रेंज में आयोजित की जा रही थी. भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में भी हिस्सा लिया, लेकिन सेमीफाइनल में केवल 148 का स्कोर बना सकीं, जिससे पदक राउंड से बाहर हो गईं.

दिव्या टीएस ने एक करीबी मुकाबले में उत्तर प्रदेश की संस्कृति बाना (Sanskriti Bana) को गोल्ड मेडल मैच में 16-14 से हराया है. वहीँ हरियाणा की रिदम सांगवान (Rhythm Sangwan) ने कांस्य पदक जीता है.

Adding to the two-team golds, she had already won in the 25m pistol; Olympian Manu Bhaker won the women's individual and junior golds at the 65th National Shooting Championship Competitions (65th NSCC).#nationalshootingcompetition #manubhaker #pistolcompetition @realmanubhaker pic.twitter.com/KPd7ui2DbZ