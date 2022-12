केरल के सीड फार्म को देश का पहला 'कार्बन न्यूट्रल फार्म' घोषित किया गया, जानें इसके बारें में

India's First Carbon Neutral Farm: केरल के सीएम पिनाराई विजयन केरल के सीड फॉर्म को भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया है. यह सीड फार्म एर्नाकुलम जिले के अलुवा के थुरुथु में स्थित है. इस तरह के प्रयास से भारत में कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलेगी.

सीएम पिनाराई विजयन ने इस अवसर पर कहा कि कार्बन उत्सर्जन में महत्वपूर्ण कमी ने एग्रीकल्चरल क्षेत्र में कार्बन न्यूट्रल लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है.

साथ ही उन्होंने कहा राज्य खाद्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, साथ ही पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने की योजना भी उतनी ही महत्वपूर्ण है.

#Kerala| Chief Minister @pinarayivijayan declares Ernakulam Aluva Seed Farm as India's first carbon-neutral farm.



For the last 10 years, no chemical fertilizers or pesticides were used in the farm at any stage of seed production. pic.twitter.com/QHjr2hqm90