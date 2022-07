Maharashtra Floor Test Result: विधानसभा में 164 MLA ने एकनाथ शिंदे का समर्थन किया

Maharashtra Floor Test Result: महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार ने विधानसभा में फ्लोर टेस्ट (Floor Test) को पास कर लिया है. अर्थात, सरकार बहुमत साबित करने में सफल रही है. विधानसभा में 164 विधायको ने एकनाथ शिंदे का समर्थन किया है. बता दें स्पीकर का वोट काउंट नहीं किया गया, नहीं तो वोट का यह आंकड़ा 165 हो जाता.

वहीं, विपक्ष को मात्र 99 वोट मिले. शिंदे सरकार ने 03 जुलाई 2022 को हुए विधानसभा स्पीकर के चुनाव में मिले समर्थन के आंकड़े को फिर एक बार छू लिया. एकनाथ शिंदे सरकार ने फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित कर दिया है.

Maharashtra Assembly | Trust vote propsped by BJP's Sudhir Mungantiwar & Shiv Sena's Bharat Gogawale. After voice vote, on proposal of trust vote, opposition demands a division of vote



Speaker allows the demand & begins the division of votes, asks members to stand for head count pic.twitter.com/lYP2afAzx0