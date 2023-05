मुंबई इंडियंस ने IPL इतिहास में सबसे तेज़ 200+ रन चेज़ का बनाया रिकॉर्ड, सूर्या ने बनाया यह रिकॉर्ड

मुंबई इंडियंस ने आईपीएल में इतिहास रचते हुए सबसे तेज़ 200+ रन चेज़ करने का रिकॉर्ड बनाया है. मुंबई ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के खिलाफ खेले गए एक मैच में यह रिकॉर्ड अपने नाम किया.

इससे पहले यह रिकॉर्ड दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स) के नाम था. दिल्ली की टीम ने गुजरात लायंस (पुरानी टीम) के खिलाफ सबसे तेज 200+ रन को चेज किया था.

मुंबई ने सूर्यकुमार यादव की शानदार बल्लेबाजी के दम पर यह टारगेट16.3-ओवर में ही हासिल कर लिया था. जो आईपीएल इतिहास में एक नया रिकॉर्ड बन गया है.

2017 के आईपीएल सीजन में दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स) ने 209-रनों का टारगेट 17.3 ओवर में हासिल कर लिया था. मुंबई ने इस मामलें में दिल्ली से एक ओवर पहले ही यह टारगेट (200+ रन) हासिल कर लिया है.

एक आईपीएल सीजन सबसे सफल रन चेज की बात करें तो मुंबई इंडियन्स ने इस सीजन (2023) अभी तक तीन बार 200+ चेज़ किया है. इससे पहले वर्ष 2014 में पंजाब किंग्स ने दो बार 200+ चेज़ किया है. वहीं 2018 में CSK की टीम ने सबसे तेज दो बार 200+ का रन चेज़ किया था.

मुंबई की टीम ने RCB के खिलाफ इस सीजन 21 गेंद शेष रहते ही 200+ का टारगेट हासिल कर लिया था. 2017 में दिल्ली की टीम ने 15 गेंद शेष रहते 208 का टारगेट हासिल किया था. 2010 में पंजाब की टीम ने 10 गेंद शेष रहते 201 का टारगेट हासिल किया था.

The 1st time was so nice, we had to do it thrice - 𝗢𝗡𝗟𝗬 team to chase down 2️⃣0️⃣0️⃣ and more three times in one season. 🔥🔥🔥#OneFamily #MumbaiMeriJaan #MumbaiIndians #IPL2023 #TATAIPL pic.twitter.com/roq0zFAqfK