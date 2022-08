NASA Artemis 1 Moon Mission: नासा ने मून मिशन आर्टेमिस 1 का लांच रोका, जानें क्या है आर्टेमिस मिशन?

NASA Artemis 1 Moon Mission: नासा ने अपने मून मिशन आर्टेमिस 1(Artemis I) के लॉन्च को फिलहाल स्थगित कर दिया है. बताया जा रहा है की रॉकेट इंजन में आई खराबी के कारण यह लांच रोका गया है. नासा ने लॉन्च की अगली तारीख की पुष्टि अभी नहीं की है. हालांकि दो और लॉन्च प्रयास उनके पास है एक 2 सितंबर को और दूसरा कुछ सप्ताह बाद का है.

🚀One rocket. One mission. Many ways to watch #Artemis I launch to the Moon.



See the thread for simulcasts, including how to watch in 4K. Pick your favorite, set a reminder, and spread the word.



The two-hour launch window opens at 8:33am EDT on Aug. 29. https://t.co/D9RaNE9Gfq