New Ramsar Sites in India 2022: भारत ने 5 नए रामसर वेटलैंड स्थलों को नामित किया

भारत ने रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व के पांच नए रामसर स्थलों को नामित किया है, जिन्हें वेटलैंड्स पर कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है।

भारत में नए रामसर वेटलैंड स्थलों में तमिलनाडु के तीन, मिजोरम में एक और मध्य प्रदेश में एक शामिल है। इससे भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या 54 हो जाती है। इससे पहले, भारत में रामसर स्थलों की संख्या 49 थी।

The emphasis PM Shri @narendramodi ji has put on environmental protection and conservation has led to a marked improvement in how India treats its wetlands.



Delighted to inform that 5 more Indian wetlands have got Ramsar recognition as wetlands of international importance. pic.twitter.com/VZDQfiIZN8