Aero India 2023: पीएम मोदी ने किया एशिया के सबसे बड़े एयरो शो का उद्घाटन, यहाँ देखें हाइलाइट्स

Aero India 2023: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एयरो शो - एयरो इंडिया 2023 (Aero India 2023) के 14वें संस्करण का भव्य उद्घाटन किया.

भारतीय वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने मेगा एयर शो के उद्घाटन समारोह में फ्लाईपास्ट के दौरान गुरुकुल गठन का नेतृत्व किया. पांच दिनों तक चलने वाले इस एयरो शो में स्वदेशी उपकरणों/प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन के साथ साथ विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी बढ़ाई जाएगी.

उद्घाटन अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि 'बेंगलुरु का आसमान न्यू इंडिया के सामर्थ्य का गवाह बन रहा है बेंगलुरु का आसमान इस बात की गवाही दे रहा है कि नई ऊंचाई ही नए भारत की सच्चाई है. आज देश नई ऊंचाइयों को छू रहा है और उसे पार भी कर रहा है'.

