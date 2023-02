New Governors: बिहार, महाराष्ट्र समेत 12 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति, यहाँ देखें पूरी लिस्ट

New Governors: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र, बिहार समेत 12 राज्यों में बड़ा फेरबदल करते हुए नए राज्यपालों की नियुक्ति की है. साथ ही केंद्र-शासित प्रदेश लद्दाख में भी नए उप-राज्यपाल की नियुक्ति की गयी है.

इसके सम्बन्ध में राष्ट्रपति सचिवालय से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई जो राज्यपालों की नई नियुक्ति के बारें में है. ये नियुक्तियां उनके संबंधित कार्यालयों का प्रभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी होंगी.

राष्ट्रपति ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और लद्दाख के उपराज्यपाल राधा कृष्णन माथुर के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है. झारखंड के राज्यपाल रहे रमेश बैस को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है.

Justice (Retd.) S Abdul Nazeer appointed as Governor of Andhra Pradesh. Governor of Andhra Pradesh Biswa Bhusan Harichandan appointed as Governor of Chhattisgarh. Governor of Chhattisgarh Anusuiya Uikye appointed as Governor of Manipur.