Smart India Hackathon 2020: दुनिया के सबसे बड़े सॉफ्टवेयर हैकथॉन को पीएम मोदी करेंगे संबोधित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े हैकथॉन, स्मार्ट इंडियान हैकथॉन 2020 (सॉफ्टवेयर) को आगामी 01 अगस्त 2020 को आयोजित होने वाले ग्रैंड फाइनल के दौरान संबोधित करेंगे. मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 27 जुलाई 2020 को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 01 अगस्त को दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन हैकथॉन के भव्य समापन समारोह को संबोधित करेंगे.

मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 (सॉफ्टवेयर) का ग्रैंड फिनाले 1 से 3 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा. मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा हैकथॉन का आयोजन किया जा रहा है.

