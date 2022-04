RBI Monetary Policy: आरबीआई ने रेपो दर को लगातार 11वीं बार स्थिर रखा, जानें सबकुछ

RBI Monetary Policy: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 08 अप्रैल 2022 को नए वित्त वर्ष 2022-23 की पहली बैठक में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है. यानी अभी भी रेपो रेट चार प्रतिशत ही रहेगा. आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 08 अप्रैल को देश की मौद्रिक नीति समीक्षा पेश की.

केंद्रीय बैंक ने चालू वित्त वर्ष की इस पहली मौद्रिक समीक्षा में रेपो रेट एवं रिवर्स रेपो रेट यानी कि नीतिगत ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा है. रेपो रेट 4 प्रतिशत और रिवर्स रेपो रेट 3.35 प्रतिशत पर बरकरार है. आरबीआई ने इसी के साथ मौद्रिक नीति को लेकर अपने रुख में भी कोई बदलाव नहीं किया है तथा इसे लचीला बनाए रखा है. वहीं महंगाई दर के अनुमान को 4.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 5.7 प्रतिशत कर दिया गया है.

Monetary Policy Committee met on 6th, 7th and 8th April. Based on an assessment of the macro-economic situation and the outlook, MPC voted unanimously to keep the Policy Repo Rate unchanged at 4%: RBI Governor Shaktikanta Das pic.twitter.com/KCEsp4BnMU