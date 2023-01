Oscar Nominations 2023: RRR के ‘नाटू नाटू’ ने ऑस्कर में रचा इतिहास, जानें किन भारतीय फिल्मों को मिला नॉमिनेशन

Truth-seeking on a shorter timeline. Presenting the nominees for Documentary Short Subject… #Oscars #Oscars95 pic.twitter.com/kM3sDkoC5R

This year's Original Song nominees are music to our ears. #Oscars #Oscars95 pic.twitter.com/peKQmFD9Uh

भारत की फिल्मों ने 95वें एकेडमी अवार्ड्स में 3 नामांकन प्राप्त किये है. आरआरआर के 'नाटू नाटू' के अलावा ऑल दैट ब्रीथ्स (All That Breathes) और द एलिफेंट व्हिस्परर्स (The Elephant Whisperers) को भी ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन मिला है.

