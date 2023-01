IND vs NZ: रोहित और शुभमन गिल ने तोड़ा सहवाग-गंभीर का यह रिकॉर्ड, यहाँ देंखे डिटेल्स

India vs New Zealand: न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में भारत के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने तेज शुरुआत देते हुए पहले विकेट के लिए रिकॉर्ड 212 रनों की साझेदारी की, उन्होंने सिर्फ 26.1 ओवर में ये रन बनाये है.

इसके साथ ही उन्होंने 14 साल पुराने, भारत की पूर्व सलामी जोड़ी वीरेंद्र सहवाग-गौतम गंभीर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. वहीं शुभमन गिल ने पाकिस्तान के कप्‍तान बाबर आजम के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है.

