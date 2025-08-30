NMDC Admit Card 2025 जारी हुआ, ये रहा Hall Ticket Download Link

NMDC Admit Card 2025 OUT: नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (NMDC) ने अपनी विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए NMDC Admit Card 2025 आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे अब अपना हॉल टिकट आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।एनएमडीसी 995 पदों के लिए 13 सितंबर 2025 (शनिवार) को राज्य भर के अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर तीन पालियों में परीक्षा आयोजित करेगा।
NMDC Admit Card 2025 Download Link- Active
एनएमडीसी एडमिट कार्ड 2025 का डाउनलोड लिंक 30 अगस्त 2025 से एक्टिव है। उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड एनएमडीसी परीक्षा के लिए, जो कि 13 सितंबर 2025 को आयोजित होगी, आधिकारिक एनएमडीसी वेबसाइट https://jobapply.in/ या https://www.nmdc.co.in/ से डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल आईडी, और जन्मतिथि दर्ज करके लॉगिन करना होगा।
|
NMDC Admit Card 2025 Link
NMDC Trainee Admit Card 2025 कैसे डाउनलोड करें?
एचईएम मैकेनिक, एचईएम ऑपरेटर, एमसीओ, क्यूसीए, ब्लास्टर, इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स तकनीशियन के लिए एनएमडीसी एडमिट कार्ड 2025 नीचे दिए स्टेप्स को फॉलो करके डाउनलोड कर सकते हैं।
-
राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की आधिकारिक वेबसाइट www.nmdc.co.in पर जाएं।
-
होमपेज से करियर पेज पर क्लिक करें।
-
"Employment Notification No. 03/2025 dated 22.05.2025 for recruitment of various posts in Workmen cadre for BIOM Kirandul Complex, BIOM Bacheli Complex and DIOM, Donimalai Complex "पर क्लिक करें।
-
No./ Registration Number, Registered Email ID, और जन्मतिथि दर्ज करें।
-
सबमिट करने पर आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखेगा।
-
इसे डाउनलोड करें, सेव करें और परीक्षा के दिन के लिए प्रिंट कर लें।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation