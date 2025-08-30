NMDC Admit Card 2025 जारी हुआ, ये रहा Hall Ticket Download Link

NMDC Admit Card 2025 OUT: नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (NMDC) ने अपनी विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए NMDC Admit Card 2025 आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे अब अपना हॉल टिकट आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।एनएमडीसी 995 पदों के लिए 13 सितंबर 2025 (शनिवार) को राज्य भर के अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर तीन पालियों में परीक्षा आयोजित करेगा।

NMDC Admit Card 2025 Download Link- Active

एनएमडीसी एडमिट कार्ड 2025 का डाउनलोड लिंक 30 अगस्त 2025 से एक्टिव है। उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड एनएमडीसी परीक्षा के लिए, जो कि 13 सितंबर 2025 को आयोजित होगी, आधिकारिक एनएमडीसी वेबसाइट https://jobapply.in/ या https://www.nmdc.co.in/ से डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल आईडी, और जन्मतिथि दर्ज करके लॉगिन करना होगा।