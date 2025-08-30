Bihar Voter ID Card: नई वोटर ID के लिए कौन कर सकता है आवेदन, कौन से डॉक्यूमेंट जरुरी, देखें Online Apply स्टेप

Bihar Voter ID 2025: भारत में लोकतंत्र की सबसे अहम पहचान मतदाता पहचान पत्र (Voter ID Card) है। यह न केवल चुनाव में मतदान करने के लिए जरूरी होता है बल्कि पहचान पत्र के रूप में भी विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी कार्यों में उपयोगी होता है। बिहार में रहने वाले योग्य नागरिक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए कुछ जरूरी दस्तावेज, पात्रता शर्तें और प्रक्रिया तय की गई है, जिसे चुनाव आयोग (Election Commission of India) और बिहार राज्य निर्वाचन विभाग संचालित करता है।
बिहार Voter ID के लिए कौन है पात्र (Eligibility Criteria)
वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए आपको निम्न शर्तें पूरी करनी होंगी:
-
आप भारतीय नागरिक हों।
-
आपकी आयु संबंधित वर्ष की 1 जनवरी तक 18 वर्ष या उससे अधिक हो।
-
आप बिहार के जिस विधानसभा क्षेत्र में आवेदन कर रहे हैं, वहां के स्थायी निवासी हों।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (Online Application Process)
Bihar Voter id Card Apply
-
सबसे पहले नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल (NVSP) या बिहार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट (ceoelection.bihar.gov.in) पर जाएं।
-
मोबाइल नंबर और ईमेल से रजिस्ट्रेशन/लॉगिन करें।
-
“New Registration for General Electors” विकल्प चुनकर फॉर्म-6 भरें।
-
अपनी पर्सनल डिटेल्स (नाम, जन्मतिथि, लिंग), निवास पता, संपर्क विवरण और परिजन की जानकारी भरें।
-
आयु प्रमाण, पते का प्रमाण और पासपोर्ट साइज फोटो की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी (Self-Attested Copy) अपलोड करें।
-
सबमिट करने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, जिससे आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है।
-
इसके बाद बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) आपके डॉक्यूमेंट और डिटेल्स की जांच करेंगे और वोटर आईडी कार्ड आपके पते पर भेज दिया जाएगा।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया (Offline Application Process)
-
अपने नजदीकी निर्वाचन कार्यालय (Electoral Office) में जाएं।
-
वहां से फॉर्म-6 प्राप्त कर भरें और आवश्यक दस्तावेज़ों की सेल्फ अटेस्ट कॉपी अटैच करें।
-
भरे हुए फॉर्म को व्यक्तिगत रूप से या डाक द्वारा जमा करें।
-
बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) आपके आवेदन की जांच के बाद वोटर आईडी कार्ड जारी करेंगे।
आवश्यक दस्तावेज़ (Documents Required Bihar Voter ID 2025 Revision)
-
जन्म प्रमाण पत्र (नगर निगम/पंचायत/सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी)
-
पासपोर्ट
-
मैट्रिक या उच्च शिक्षा का प्रमाणपत्र (मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय)
-
सरकारी पहचान पत्र या पेंशन आदेश (केंद्र/राज्य/PSU)
-
स्थायी निवास प्रमाण पत्र (जिला मजिस्ट्रेट या समान प्राधिकारी)
-
वन-अधिकार प्रमाण पत्र
-
जाति प्रमाण पत्र (SC/ST/OBC)
-
NRC डॉक्यूमेंट (जहां लागू हो)
-
परिवार रजिस्टर (स्थानीय निकायों द्वारा जारी)
-
भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र (सरकारी कार्यालय से)
-
1987 से पहले जारी सरकारी/PSU पहचान पत्र
नोट:आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस को बिहार में स्वतंत्र प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता, लेकिन इन्हें पूरक दस्तावेज़ के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
आवेदन का स्टेटस कैसे ट्रैक करें? (Application Tracking)
-
ऑनलाइन आवेदन करने पर रेफरेंस नंबर से NVSP पोर्टल या बिहार CEO साइट पर स्थिति देखी जा सकती है।
-
ऑफलाइन आवेदन करने पर संबंधित निर्वाचन कार्यालय से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
फॉर्म-6 नए वोटर ID के लिए जरुरी
-
फॉर्म-6 नया वोटर आईडी बनवाने के लिए जरूरी है।
-
संशोधन या स्थानांतरण के लिए अलग-अलग फॉर्म (जैसे फॉर्म-8 आदि) उपलब्ध हैं।
-
सबमिट करने से पहले सभी जानकारी दोबारा जांच लें।
कहां से मदद मिलेगी? (Bihar Voter ID Status Check)
-
बिहार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट:ceoelection.bihar.gov.in
-
राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (NVSP):voters.eci.gov.in
-
वोटर सुविधा केंद्र (Voter Facilitation Centers)
बिहार में वोटर आईडी कार्ड न सिर्फ मतदान का अधिकार सुनिश्चित करता है, बल्कि यह नागरिक पहचान का एक अहम दस्तावेज भी है।
