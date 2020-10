Shikhar Dhawan ने IPL में रचा इतिहास, लगातार दो शतक जड़ने वाले बने पहले खिलाड़ी

दिल्ली कैपिटल्स के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने 20 अक्टूबर 2020 को इतिहास रच दिया. वे आईपीएल के इतिहास में लगातार दो शतक जड़ने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं. धवन ने पंजाब के खिलाफ आईपीएल 2020 के 38वें मुकाबले में 57 गेंदों में अपना शतक पूरा किया. इसके साथ ही धवन ने इस सीजन की दूसरी सेंचुरी अपने नाम की.

धवन ने इससे पहले चेन्नई के खिलाफ 58 गेंदों में 14 चौके और एक छक्के की मदद से 101 रन की नाबाद शतकीय पारी खेली थी. पंजाब के खिलाफ धवन ने 61 गेंदों में 12 चौके और तीन छक्के की मदद से नाबाद 106 रन बनाए. हालांकि धवन की शतकीय पारी के बावजूद दिल्ली की टीम पंजाब के सामने मुकाबले को 5 विकेट से हार बैठी.

Back to back 100s for @SDhawan25 👏👏



He is the first player to have consecutive centuries in IPL.



Take a bow, Gabbar #Dream11IPL pic.twitter.com/yNlWGTni0Y