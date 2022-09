Bio-villages: त्रिपुरा में देश के पहले जैव-गांवों को मान्यता मिली, जानें इनके बारें में क्या है खास?

Bio-villages: त्रिपुरा में हाल ही में देश के पहले जैव-गांवों (Bio-Villages) को मान्यता दी गयी है. त्रिपुरा के उपमुख्यमंत्री जिष्णु देव वर्मा ने इस उपलब्धि को साझा करते हुए, देश में पहले जैव गांवों को डिजाइन और स्थापित करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के जैव प्रौद्योगिकी निदेशालय को बधाई दी है. जैव गांवों को एक अंतरराष्ट्रीय समूह द्वारा मान्यता दी गई है.

ये गावं देश के पहले संशोधित जैव-गांव है जहाँ पर पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है. इन गावों में कृषि और कृषि सम्बंधित कार्यों में जैविक उर्वरक का ही उपयोग किया जा रहा है. इन गावों के लोग रासायनिक उर्वरकों का उपयोग पूरी तरह से रोक दिया है.

“Sunday Biovillage 2.0 Service* 4 th September 2022 by bio village team at Sambhajay para under Gonda Twisa ( Gondacherra ). It’s really touching to see my bio village team working even on a Sunday in one of the remotest village, this is called inspiring service. pic.twitter.com/TuesFlCdOX