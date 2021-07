टोक्यो ओलंपिक 2020 तीरंदाजी हाइलाइट्स: रैंकिंग राउंड में नौवें स्थान पर रहीं दीपिका कुमारी

टोक्यो ओलंपिक में पहले दिन महिला व्यक्तिगत रैंकिंग राउंड में दीपिका कुमारी 9वें स्थान पर रहीं. महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में नौवीं वरीयता प्राप्त भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी अब पहले एलिमिनेशन दौर में भूटान की 56वें स्थान पर रहीं भु कर्मा से भिड़ेंगी. महिलाओं की व्यक्तिगत तीरंदाजी रैंकिंग राउंड में दीपिका 9वें स्थान पर रहीं. दीपिका कुमारी ने 663 का कुल स्कोर किया.

भारत की वर्ल्ड नंबर वन दीपिका अब 28 जुलाई को पहले दौर में भूटान के भु कर्मा से भिड़ेंगी. रियो ओलंपियन भु कर्मा विश्व रैंकिंग में 193वें स्थान पर हैं. वहीं, पुरुष व्यक्तिगत रैंकिंग राउंड में अतनु दास, प्रवीण जाधव और तरुणदीप राय भी कुछ खास नहीं कर सके. प्रवीण जाधव 656 अंक के साथ 31वें, अतनु दास 653 अंक के साथ 35वें और 652 अंक के साथ 37वें नंबर पर रहे.

Check out 👇 the results of Men's Individual Recurve #Archery Ranking Round@pravinarcher finishes 31st with a score of 656/720



South Korea's 🇰🇷Kim Je Deok clinches 1st spot with 688/720#Cheer4India pic.twitter.com/iQRDPstjCP — SAIMedia (@Media_SAI) July 23, 2021

भारतीय तीरंदाजों से इस ओलंपिक में काफी उम्मीदें हैं और ये रैंकिंग राउंड भारतीय तीरंदाजों के आगे के सफर के लिए अहम साबित होंगे. तीरंदाजी का पुरुष रैंकिंग इवेंट में भारत के अतनु दास, तरुणदीप रॉय और प्रवीन जाधव हिस्सा ले रहे हैं.

India🇮🇳 begins its #Tokyo2020 journey with @ImDeepikaK finishing 9th with a score of 663 in the Women’s recurve archery ranking round.



South Korea’s 🇰🇷 An San created a new #Olympic record with a score of 680.



Send in your wishes for #TeamIndia with #Cheer4India pic.twitter.com/0QKAImz6YI — SAIMedia (@Media_SAI) July 23, 2021

कोरियाई तीरंदाजों का रहा दबदबा

पहले तीन स्थानों पर कोरियाई तीरंदाजों का दबदबा रहा. कोरिया की अन सान 680 के स्कोर के साथ शीर्ष पर रहीं, जो ओलंपिक रिकॉर्ड भी है. जांग मिनही 677 अंक के साथ दूसरे और कांग चेयंग 675 अंक लेकर तीसरे स्थान पर रहीं. अंतिम 32 एलिमिनेशन दौर के मुकाबले 27 जुलाई को खेले जाएंगे.

Wishing PM @sugawitter and 🇯🇵 the very best for #Tokyo2020 @Olympics and @Paralympics. We look forward to a season of incredible performances by the world's best sportspersons! @Tokyo2020 — Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2021

एलिमिनेशन दौर के मुकाबले 27 जुलाई को

एलिमिनेशन दौर के मुकाबले 27 जुलाई को खेले जायेंगे. रैंकिंग दौर से एलिमिनेशन दौर की वरीयता का निर्धारण होता है और विरोधी भी तय होता है. तीरंदाजों को 70 मीटर की दूरी से निशाना लगाने के लिये 72 तीर दिये जाते हैं. उन्हें छह छह तीरों की 12 सीरिज में निशाना लगाना होता है. टोक्यो टेस्ट टूर्नामेंट 2019 में दीपिका को हराने वाली अन सान ने 36 बार 10 स्कोर किया.