संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में लगाया गया वर्ष, 2022 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था में 10.1% वृद्धि दर का अनुमान

संयुक्त राष्ट्र ने 11 मई, 2021 को यह सूचित किया है कि वर्ष, 2022 में भारत की अर्थव्यवस्था के 10.1% की दर से बढ़ने का अनुमान है. यह देश दुनिया में सबसे तेजी से विकसित होने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था होगा. हालांकि, इस वैश्विक एजेंसी ने आगाह किया है कि वर्ष, 2021 में भारत के विकास का अनुमान लगाना अत्यधिक अस्थिर रहा क्योंकि यह महामारी का नया केंद्र रहा है.

संयुक्त राष्ट्र ने, विश्व आर्थिक स्थिति और पूर्वानुमान (WESP) के अपने मध्य-वर्ष के अद्यतन में, जो पहली बार जनवरी, 2021 में जारी किया गया था, यह अनुमान लगाया है कि वर्ष, 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था 10.1% की दर से बढ़ेगी, भारत के लिए अपनी जनवरी की रिपोर्ट में 5.9% की वृद्धि का अनुमान लगाया है.

पूर्वानुमानित 10.1% विकास दर के साथ, भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होगी, जोकि चीन से भी आगे होगी. चीन की अर्थव्यवस्था के 5.8% की दर से बढ़ने का अनुमान है और यह वर्ष, 2021 में 8.2% से बड़ी मंदी है.

The global economy is projected to expand by 5.4% this year, but growth remains fragile in many countries.



Equitable access to #COVID19 vaccines around the world is key for a broad-based recovery.



More in @UNDESA's latest #WorldEconomyReport: https://t.co/PHLOxSfEME pic.twitter.com/RA07A4F5Il