Latest Update: सरकारी कर्मचारियों के लिए चाइल्ड केयर लीव के नियम क्या है? जानें

केंद्र सरकार की ओर से सरकारी कर्मचारियों के लिए चाइल्ड केयर लीव (Child Care Leave) को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है. हाल ही में लोकसभा में केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि महिला और पुरुष सरकारी कर्मचारी 730 दिनों की चाइल्ड केयर लीव (सीसीएल) के पात्र है.

केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक लिखित उत्तर में लोकसभा में बताया कि महिला और एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी 18 वर्ष की आयु तक के दो सबसे बड़े बच्चों की देखभाल के लिए 730 दिनों की चाइल्ड केयर लीव का लाभ उठा सकते है.

Female Government servants and single male government servants appointed to the civil services and posts in connection with affairs of the Union are eligible for child care leave of 730 days.