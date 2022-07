World Bank Chief Economist 2022: कौन हैं इंदरमीत गिल? डब्ल्यूबी के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त होने वाले दूसरे भारतीय

World Bank Chief Economist 2022: इंदरमीत गिल को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है, जो कौशिक बसु के बाद यह पद संभालने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। विश्व बैंक ने 21 जुलाई को एक बयान में कहा कि इंदरमीत गिल का कार्यकाल 1 सितंबर 2022 से शुरू होगा.

गिल को बहुपक्षीय विकास बैंक में विकास अर्थशास्त्र के लिए मुख्य अर्थशास्त्री और वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वह क्यूबा-अमेरिकी अर्थशास्त्री कारमेन एम. रेनहार्ट का स्थान लेंगे।

Last week I was pleased to announce @IndermitGill as new @WorldBank Group VP & Chief Economist. He brings invaluable expertise & practical experience working with countries on macroeconomic imbalances, growth, poverty, institutions, conflict & climate. https://t.co/pk34RgoZ9P

विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में सेवा करने वाले एकमात्र अन्य भारतीय कौशिक बसु थे, जिन्होंने 2012 और 2016 के बीच सेवा की। विशेष रूप से, दो अन्य भारतीय अर्थशास्त्री, रघुराम राजन और गीता गोपीनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में कार्य किया है।

.@carmenmreinhart left big shoes to fill. I’m honored by the opportunity to follow in her footsteps. I start September 1 as @WorldBank Chief Economist and Senior Vice President for Development Economics. https://t.co/cDcMN5JLew