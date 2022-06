World Blood Donor Day 2022: क्यों मनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस, क्या आपको पता है?

World Blood Donor Day 2022: दुनियाभर में हर साल 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस (World Blood Donor Day) मनाया जाता है. बता दें इस दिन को विश्व रक्तदान दिवस के नाम से भी जाना जाता है. इस साल मेक्सिको अपने नेशनल ब्लड सेंटर के माध्यम से विश्व रक्तदाता दिवस 2022 (World Blood Donor Day 2022) की मेजबानी करेगा.

यह दिवस उन लोगों के योगदान का भी सम्मान करता है, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणालियों में खुद से तथा बिना पैसे लिए ब्लड डोनेट करते हैं. इस दिवस का मुख्य उद्देश्य सुरक्षित रक्त उत्पादों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना तथा रक्तदाताओं के सुरक्षित जीवन रक्षक रक्त के दान करने हेतु उन्हें प्रोत्साहित करते हुए आभार व्यक्त करना है.

🩸 Today is #WorldBloodDonorDay 🅰️🅱️🅾️🆎

Safe blood help treat people suffering from a range of diseases, of from injury from accidents, natural disasters and armed conflict https://t.co/17YYtcnYnV#GiveBlood🩸 pic.twitter.com/UCspLFclES