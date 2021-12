Omicron का कहर जारी, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक स्थगित

विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum) ने कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमीक्रोन को लेकर बढ़ती चिंता के बीच स्विट्जरलैंड के दावोस में होने वाली अपनी वार्षिक बैठक को टाल दिया है. कोरोना वायरस से नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के लगातार बढ़ते मामलों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है.

विश्व आर्थिक मंच ओमिक्रॉन के प्रकोप को लेकर जारी अनिश्चितता के बीच स्विट्जरलैंड के दावोस में अपनी वार्षिक बैठक को स्थगित कर रहा है. बैठक 17-21 जनवरी 2022 के बीच स्विट्जरलैंड के दावोस-क्लोस्टर्स में होने वाली थी. अब गर्मियों की शुरुआत में इसके आयोजन की योजना बनाई गई है.

The planned World Economic Forum in the Swiss mountain resort of Davos has been called off due to surging cases of the #Omicron variant of #COVID19: Reuters