दुनिया के 10 सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स की लिस्ट जारी, टॉप 10 में दिल्ली एयरपोर्ट शामिल

एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल (ACI) ने हाल ही में 2022 के लिए दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की रैंकिंग जारी की है. इस लिस्ट में अमेरिका का हर्ट्सफील्ड-जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट टॉप पर है.

एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार, 2022 में वैश्विक यात्री ट्रैफिक 7 बिलियन के करीब पहुंच गया था. इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2023 में ग्लोबल एयर ट्रैफिक, 2019 के उच्च स्तर 92 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा.

Delhi’s Indira Gandhi International Airport has become the 9th busiest airport worldwide for 2022, making it the only airport from South and South East Asia in the list of top 10 busiest airports globally, as announced by Airports Council International@MoCA_GoI @DelhiAirport pic.twitter.com/5fagaMhYvb