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2023 ICC World Test Championship Venue: Kennington Oval Ground India Records, Overall Records

The historical Kennington Oval Ground has witnessed a total of 104 matches thus far, with 88 games seeing teams choosing to bat first. It is Hosting the 2023 ICC World Test Championship.
2023 ICC World Test Championship Venue: Kennington Oval Ground India Records, Overall Records
2023 ICC World Test Championship Venue: Kennington Oval Ground India Records, Overall Records

The upcoming World Test Championship Final 2023 featuring India and Australia is scheduled to take place at the Kennington Oval Ground in London, England starting from Tuesday.

The historical Kennington Oval Ground has witnessed a total of 104 matches thus far, with 88 games seeing teams choosing to bat first. Out of those matches, the team batting first has emerged victorious on 38 occasions, while the team fielding first has claimed victory in 29 matches. Over the past ten years, teams have elected to field first in five out of the nine matches played, resulting in two wins and three losses. India won their first match at the Kennington Oval way back in 1971.

The Kennington Oval Final

The Kennington Oval is a Test cricket ground in Kennington, London. It is the home ground of Surrey County Cricket Club and has hosted Test matches since 1880. The ground is known for its fast and bouncy pitches, which have often produced high scores. The Oval has also been the venue for several famous Test matches, including the 1902 match in which England won by one wicket thanks to Gilbert Jessop's 100 not out, and the 1930 match in which Australia scored 701 runs in their first innings.

Kennigton Oval Records

Most runs scored in an innings

364

Leonard Hutton

1938

England

Most wickets taken in a match

16/220

Muthiah Muralidaran

1988

Sri Lanka

Highest partnership

510

Don Bradman and Bill Ponsford

1934

Australia

BBI

9/57

Devon Malcolm

1994

England

Most wickets

52 

Ian Botham

1978-1991

England 

Most runs

1521

Leonard Hutton

1937-1954

England

 

Kennington Oval India Statistics

India doesn’t have a great record at the Kennington Oval stadium as they have lost 5 matches and won only 2. They have played a total of 14 test matches at the Oval and out of those 7 matches were declared as draw. Australia on the other hand has won 7 matches and lost 17 matches overall.

Here are all the statistics of the all the 14 matches of India at the Kennington Oval:

Team 1

Team 2

Winner

Margin

Ground

Match Date

England

India

England

9 wickets

The Oval

Aug 15-18, 1936

England

India

drawn

-

The Oval

Aug 17-20, 1946

England

India

drawn

-

The Oval

Aug 14-19, 1952

England

India

England

Inns & 27 runs

The Oval

Aug 20-24, 1959

England

India

India

4 wickets

The Oval

Aug 19-24, 1971

England

India

drawn

-

The Oval

Aug 30-Sep 4, 1979

England

India

drawn

-

The Oval

Jul 8-13, 1982

England

India

drawn

-

The Oval

Aug 23-28, 1990

England

India

drawn

-

The Oval

Sep 5-9, 2002

England

India

drawn

-

The Oval

Aug 9-13, 2007

England

India

England

Inns & 8 runs

The Oval

Aug 18-22, 2011

England

India

England

Inns & 244 runs

The Oval

Aug 15-17, 2014

England

India

England

118 runs

The Oval

Sep 7-11, 2018

England

India

India

157 runs

The Oval

Sep 2-6, 2021

Kennington Oval Indian Highest Scorers

For India, KL Rahul is the highest scorer at the Kennington oval with 249 runs, His individual scores are 37, 149 in 2018 and 17, 46 in 2021.

2023 ICC World Test Championship Venue: Kennington Oval Ground India Records, Overall Records

Here is a list of the Highest Scorers for India at the Oval among the players are:

Player

Score

Average

KL Rahul

249

62.25

Rishabh Pant

178

44.50

Virat Kohli

169

28.16

Rohit Sharma

138

69.00

Ravindra Jadeja

126

42.00

Kennington Oval Indian Highest Wicket-Takers:

Ravindra Jadega has the highest number of wickets for India in the finals.

Jagranjosh

Here are the top three wicket takers among the active players:

Player

Wickets

Average

BBI

BBM

RA Jadeja

11

31.27

4/79

7/258

JJ Bumrah

7

34.00

3/83

4/94

Umesh Yadav

6

22.66

3/60

6/136

Kennington Oval Match Results History:

England is the King of the Kennington Ovals as they have the highest number of wins there at 44.  The Only team that have a better win ratio against England at stadium is Pakistan who have played 10 matches against England at the stadium have won 5, lost 3 and drawn 2 matches.

Here is the over all result history of the matches played at Kennington Oval:

Team 1

Team 2

Winner

Margin

Ground

Match Date

England

Australia

England

5 wickets

The Oval

Sep 6-8, 1880

England

Australia

Australia

7 runs

The Oval

Aug 28-29, 1882

England

Australia

drawn

-

The Oval

Aug 11-13, 1884

England

Australia

England

Inns & 217 runs

The Oval

Aug 12-14, 1886

England

Australia

England

Inns & 137 runs

The Oval

Aug 13-14, 1888

England

Australia

England

2 wickets

The Oval

Aug 11-12, 1890

England

Australia

England

Inns & 43 runs

The Oval

Aug 14-16, 1893

England

Australia

England

66 runs

The Oval

Aug 10-12, 1896

England

Australia

drawn

-

The Oval

Aug 14-16, 1899

England

Australia

England

1 wicket

The Oval

Aug 11-13, 1902

England

Australia

drawn

-

The Oval

Aug 14-16, 1905

England

South Africa

drawn

-

The Oval

Aug 19-21, 1907

England

Australia

drawn

-

The Oval

Aug 9-11, 1909

England

South Africa

England

10 wickets

The Oval

Aug 12-13, 1912

England

Australia

England

244 runs

The Oval

Aug 19-22, 1912

England

Australia

drawn

-

The Oval

Aug 13-16, 1921

England

South Africa

drawn

-

The Oval

Aug 16-19, 1924

England

Australia

England

289 runs

The Oval

Aug 14-18, 1926

England

West Indies

England

Inns & 71 runs

The Oval

Aug 11-14, 1928

England

South Africa

drawn

-

The Oval

Aug 17-20, 1929

England

Australia

Australia

Inns & 39 runs

The Oval

Aug 16-22, 1930

England

New Zealand

England

Inns & 26 runs

The Oval

Jul 29-31, 1931

England

West Indies

England

Inns & 17 runs

The Oval

Aug 12-15, 1933

England

Australia

Australia

562 runs

The Oval

Aug 18-22, 1934

England

South Africa

drawn

-

The Oval

Aug 17-20, 1935

England

India

England

9 wickets

The Oval

Aug 15-18, 1936

England

New Zealand

drawn

-

The Oval

Aug 14-17, 1937

England

Australia

England

Inns & 579 runs

The Oval

Aug 20-24, 1938

England

West Indies

drawn

-

The Oval

Aug 19-22, 1939

England

India

drawn

-

The Oval

Aug 17-20, 1946

England

South Africa

drawn

-

The Oval

Aug 16-20, 1947

England

Australia

Australia

Inns & 149 runs

The Oval

Aug 14-18, 1948

England

New Zealand

drawn

-

The Oval

Aug 13-16, 1949

England

West Indies

West Indies

Inns & 56 runs

The Oval

Aug 12-16, 1950

England

South Africa

England

4 wickets

The Oval

Aug 16-18, 1951

England

India

drawn

-

The Oval

Aug 14-19, 1952

England

Australia

England

8 wickets

The Oval

Aug 15-19, 1953

England

Pakistan

Pakistan

24 runs

The Oval

Aug 12-17, 1954

England

South Africa

England

92 runs

The Oval

Aug 13-17, 1955

England

Australia

drawn

-

The Oval

Aug 23-28, 1956

England

West Indies

England

Inns & 237 runs

The Oval

Aug 22-24, 1957

England

New Zealand

drawn

-

The Oval

Aug 21-26, 1958

England

India

England

Inns & 27 runs

The Oval

Aug 20-24, 1959

England

South Africa

drawn

-

The Oval

Aug 18-23, 1960

England

Australia

drawn

-

The Oval

Aug 17-22, 1961

England

Pakistan

England

10 wickets

The Oval

Aug 16-20, 1962

England

West Indies

West Indies

8 wickets

The Oval

Aug 22-26, 1963

England

Australia

drawn

-

The Oval

Aug 13-18, 1964

England

South Africa

drawn

-

The Oval

Aug 26-31, 1965

England

West Indies

England

Inns & 34 runs

The Oval

Aug 18-22, 1966

England

Pakistan

England

8 wickets

The Oval

Aug 24-28, 1967

England

Australia

England

226 runs

The Oval

Aug 22-27, 1968

England

New Zealand

England

8 wickets

The Oval

Aug 21-26, 1969

England

India

India

4 wickets

The Oval

Aug 19-24, 1971

England

Australia

Australia

5 wickets

The Oval

Aug 10-16, 1972

England

West Indies

West Indies

158 runs

The Oval

Jul 26-31, 1973

England

Pakistan

drawn

-

The Oval

Aug 22-27, 1974

England

Australia

drawn

-

The Oval

Aug 28-Sep 3, 1975

England

West Indies

West Indies

231 runs

The Oval

Aug 12-17, 1976

England

Australia

drawn

-

The Oval

Aug 25-30, 1977

England

New Zealand

England

7 wickets

The Oval

Jul 27-Aug 1, 1978

England

India

drawn

-

The Oval

Aug 30-Sep 4, 1979

England

West Indies

drawn

-

The Oval

Jul 24-29, 1980

England

Australia

drawn

-

The Oval

Aug 27-Sep 1, 1981

England

India

drawn

-

The Oval

Jul 8-13, 1982

England

New Zealand

England

189 runs

The Oval

Jul 14-18, 1983

England

West Indies

West Indies

172 runs

The Oval

Aug 9-14, 1984

England

Australia

England

Inns & 94 runs

The Oval

Aug 29-Sep 2, 1985

England

New Zealand

drawn

-

The Oval

Aug 21-26, 1986

England

Pakistan

drawn

-

The Oval

Aug 6-11, 1987

England

West Indies

West Indies

8 wickets

The Oval

Aug 4-8, 1988

England

Australia

drawn

-

The Oval

Aug 24-29, 1989

England

India

drawn

-

The Oval

Aug 23-28, 1990

England

West Indies

England

5 wickets

The Oval

Aug 8-12, 1991

England

Pakistan

Pakistan

10 wickets

The Oval

Aug 6-9, 1992

England

Australia

England

161 runs

The Oval

Aug 19-23, 1993

England

South Africa

England

8 wickets

The Oval

Aug 18-21, 1994

England

West Indies

drawn

-

The Oval

Aug 24-28, 1995

England

Pakistan

Pakistan

9 wickets

The Oval

Aug 22-26, 1996

England

Australia

England

19 runs

The Oval

Aug 21-23, 1997

England

Sri Lanka

Sri Lanka

10 wickets

The Oval

Aug 27-31, 1998

England

New Zealand

New Zealand

83 runs

The Oval

Aug 19-22, 1999

England

West Indies

England

158 runs

The Oval

Aug 31-Sep 4, 2000

England

Australia

Australia

Inns & 25 runs

The Oval

Aug 23-27, 2001

England

India

drawn

-

The Oval

Sep 5-9, 2002

England

South Africa

England

9 wickets

The Oval

Sep 4-8, 2003

England

West Indies

England

10 wickets

The Oval

Aug 19-21, 2004

England

Australia

drawn

-

The Oval

Sep 8-12, 2005

England

Pakistan

England

-

The Oval

Aug 17-21, 2006

England

India

drawn

-

The Oval

Aug 9-13, 2007

England

South Africa

England

6 wickets

The Oval

Aug 7-11, 2008

England

Australia

England

197 runs

The Oval

Aug 20-23, 2009

England

Pakistan

Pakistan

4 wickets

The Oval

Aug 18-21, 2010

England

India

England

Inns & 8 runs

The Oval

Aug 18-22, 2011

England

South Africa

South Africa

Inns & 12 runs

The Oval

Jul 19-23, 2012

England

Australia

drawn

-

The Oval

Aug 21-25, 2013

England

India

England

Inns & 244 runs

The Oval

Aug 15-17, 2014

England

Australia

Australia

Inns & 46 runs

The Oval

Aug 20-23, 2015

England

Pakistan

Pakistan

10 wickets

The Oval

Aug 11-14, 2016

England

South Africa

England

239 runs

The Oval

Jul 27-31, 2017

England

India

England

118 runs

The Oval

Sep 7-11, 2018

England

Australia

England

135 runs

The Oval

Sep 12-15, 2019

England

India

India

157 runs

The Oval

Sep 2-6, 2021

England

South Africa

England

9 wickets

The Oval

Sep 8-12, 2022

The 2023 World Test Championship final will start at 3:00 Pm IST and can be streamed live on Disney+Hotsar. 

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