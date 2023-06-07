2023 ICC World Test Championship Venue: Kennington Oval Ground India Records, Overall Records
The upcoming World Test Championship Final 2023 featuring India and Australia is scheduled to take place at the Kennington Oval Ground in London, England starting from Tuesday.
The historical Kennington Oval Ground has witnessed a total of 104 matches thus far, with 88 games seeing teams choosing to bat first. Out of those matches, the team batting first has emerged victorious on 38 occasions, while the team fielding first has claimed victory in 29 matches. Over the past ten years, teams have elected to field first in five out of the nine matches played, resulting in two wins and three losses. India won their first match at the Kennington Oval way back in 1971.
The Kennington Oval is a Test cricket ground in Kennington, London. It is the home ground of Surrey County Cricket Club and has hosted Test matches since 1880. The ground is known for its fast and bouncy pitches, which have often produced high scores. The Oval has also been the venue for several famous Test matches, including the 1902 match in which England won by one wicket thanks to Gilbert Jessop's 100 not out, and the 1930 match in which Australia scored 701 runs in their first innings.
Kennigton Oval Records
|
Most runs scored in an innings
|
364
|
Leonard Hutton
|
1938
|
England
|
Most wickets taken in a match
|
16/220
|
Muthiah Muralidaran
|
1988
|
Sri Lanka
|
Highest partnership
|
510
|
Don Bradman and Bill Ponsford
|
1934
|
Australia
|
BBI
|
9/57
|
Devon Malcolm
|
1994
|
England
|
Most wickets
|
52
|
Ian Botham
|
1978-1991
|
England
|
Most runs
|
1521
|
Leonard Hutton
|
1937-1954
|
England
Kennington Oval India Statistics
India doesn’t have a great record at the Kennington Oval stadium as they have lost 5 matches and won only 2. They have played a total of 14 test matches at the Oval and out of those 7 matches were declared as draw. Australia on the other hand has won 7 matches and lost 17 matches overall.
PURE FEELS! 💥@Bhavna__B takes us on a grand journey of the iconic Kennington Oval Stadium as anticipation builds hours before the #UltimateTest! 😍— Star Sports (@StarSportsIndia) June 7, 2023
Tune-in to #WTCFinalOnStar
Today | 2 PM onwards | Star Sports Network & Disney+Hotstar.#BelieveInBlue pic.twitter.com/9QdAo1E5Wg
Here are all the statistics of the all the 14 matches of India at the Kennington Oval:
|
Team 1
|
Team 2
|
Winner
|
Margin
|
Ground
|
Match Date
|
England
|
India
|
England
|
9 wickets
|
The Oval
|
Aug 15-18, 1936
|
England
|
India
|
drawn
|
-
|
The Oval
|
Aug 17-20, 1946
|
England
|
India
|
drawn
|
-
|
The Oval
|
Aug 14-19, 1952
|
England
|
India
|
England
|
Inns & 27 runs
|
The Oval
|
Aug 20-24, 1959
|
England
|
India
|
India
|
4 wickets
|
The Oval
|
Aug 19-24, 1971
|
England
|
India
|
drawn
|
-
|
The Oval
|
Aug 30-Sep 4, 1979
|
England
|
India
|
drawn
|
-
|
The Oval
|
Jul 8-13, 1982
|
England
|
India
|
drawn
|
-
|
The Oval
|
Aug 23-28, 1990
|
England
|
India
|
drawn
|
-
|
The Oval
|
Sep 5-9, 2002
|
England
|
India
|
drawn
|
-
|
The Oval
|
Aug 9-13, 2007
|
England
|
India
|
England
|
Inns & 8 runs
|
The Oval
|
Aug 18-22, 2011
|
England
|
India
|
England
|
Inns & 244 runs
|
The Oval
|
Aug 15-17, 2014
|
England
|
India
|
England
|
118 runs
|
The Oval
|
Sep 7-11, 2018
|
England
|
India
|
India
|
157 runs
|
The Oval
|
Sep 2-6, 2021
Kennington Oval Indian Highest Scorers
For India, KL Rahul is the highest scorer at the Kennington oval with 249 runs, His individual scores are 37, 149 in 2018 and 17, 46 in 2021.
Here is a list of the Highest Scorers for India at the Oval among the players are:
|
Player
|
Score
|
Average
|
KL Rahul
|
249
|
62.25
|
Rishabh Pant
|
178
|
44.50
|
Virat Kohli
|
169
|
28.16
|
Rohit Sharma
|
138
|
69.00
|
Ravindra Jadeja
|
126
|
42.00
Kennington Oval Indian Highest Wicket-Takers:
Ravindra Jadega has the highest number of wickets for India in the finals.
Here are the top three wicket takers among the active players:
|
Player
|
Wickets
|
Average
|
BBI
|
BBM
|
RA Jadeja
|
11
|
31.27
|
4/79
|
7/258
|
JJ Bumrah
|
7
|
34.00
|
3/83
|
4/94
|
Umesh Yadav
|
6
|
22.66
|
3/60
|
6/136
Kennington Oval Match Results History:
England is the King of the Kennington Ovals as they have the highest number of wins there at 44. The Only team that have a better win ratio against England at stadium is Pakistan who have played 10 matches against England at the stadium have won 5, lost 3 and drawn 2 matches.
Here is the over all result history of the matches played at Kennington Oval:
|
Team 1
|
Team 2
|
Winner
|
Margin
|
Ground
|
Match Date
|
England
|
Australia
|
England
|
5 wickets
|
The Oval
|
Sep 6-8, 1880
|
England
|
Australia
|
Australia
|
7 runs
|
The Oval
|
Aug 28-29, 1882
|
England
|
Australia
|
drawn
|
-
|
The Oval
|
Aug 11-13, 1884
|
England
|
Australia
|
England
|
Inns & 217 runs
|
The Oval
|
Aug 12-14, 1886
|
England
|
Australia
|
England
|
Inns & 137 runs
|
The Oval
|
Aug 13-14, 1888
|
England
|
Australia
|
England
|
2 wickets
|
The Oval
|
Aug 11-12, 1890
|
England
|
Australia
|
England
|
Inns & 43 runs
|
The Oval
|
Aug 14-16, 1893
|
England
|
Australia
|
England
|
66 runs
|
The Oval
|
Aug 10-12, 1896
|
England
|
Australia
|
drawn
|
-
|
The Oval
|
Aug 14-16, 1899
|
England
|
Australia
|
England
|
1 wicket
|
The Oval
|
Aug 11-13, 1902
|
England
|
Australia
|
drawn
|
-
|
The Oval
|
Aug 14-16, 1905
|
England
|
South Africa
|
drawn
|
-
|
The Oval
|
Aug 19-21, 1907
|
England
|
Australia
|
drawn
|
-
|
The Oval
|
Aug 9-11, 1909
|
England
|
South Africa
|
England
|
10 wickets
|
The Oval
|
Aug 12-13, 1912
|
England
|
Australia
|
England
|
244 runs
|
The Oval
|
Aug 19-22, 1912
|
England
|
Australia
|
drawn
|
-
|
The Oval
|
Aug 13-16, 1921
|
England
|
South Africa
|
drawn
|
-
|
The Oval
|
Aug 16-19, 1924
|
England
|
Australia
|
England
|
289 runs
|
The Oval
|
Aug 14-18, 1926
|
England
|
West Indies
|
England
|
Inns & 71 runs
|
The Oval
|
Aug 11-14, 1928
|
England
|
South Africa
|
drawn
|
-
|
The Oval
|
Aug 17-20, 1929
|
England
|
Australia
|
Australia
|
Inns & 39 runs
|
The Oval
|
Aug 16-22, 1930
|
England
|
New Zealand
|
England
|
Inns & 26 runs
|
The Oval
|
Jul 29-31, 1931
|
England
|
West Indies
|
England
|
Inns & 17 runs
|
The Oval
|
Aug 12-15, 1933
|
England
|
Australia
|
Australia
|
562 runs
|
The Oval
|
Aug 18-22, 1934
|
England
|
South Africa
|
drawn
|
-
|
The Oval
|
Aug 17-20, 1935
|
England
|
India
|
England
|
9 wickets
|
The Oval
|
Aug 15-18, 1936
|
England
|
New Zealand
|
drawn
|
-
|
The Oval
|
Aug 14-17, 1937
|
England
|
Australia
|
England
|
Inns & 579 runs
|
The Oval
|
Aug 20-24, 1938
|
England
|
West Indies
|
drawn
|
-
|
The Oval
|
Aug 19-22, 1939
|
England
|
India
|
drawn
|
-
|
The Oval
|
Aug 17-20, 1946
|
England
|
South Africa
|
drawn
|
-
|
The Oval
|
Aug 16-20, 1947
|
England
|
Australia
|
Australia
|
Inns & 149 runs
|
The Oval
|
Aug 14-18, 1948
|
England
|
New Zealand
|
drawn
|
-
|
The Oval
|
Aug 13-16, 1949
|
England
|
West Indies
|
West Indies
|
Inns & 56 runs
|
The Oval
|
Aug 12-16, 1950
|
England
|
South Africa
|
England
|
4 wickets
|
The Oval
|
Aug 16-18, 1951
|
England
|
India
|
drawn
|
-
|
The Oval
|
Aug 14-19, 1952
|
England
|
Australia
|
England
|
8 wickets
|
The Oval
|
Aug 15-19, 1953
|
England
|
Pakistan
|
Pakistan
|
24 runs
|
The Oval
|
Aug 12-17, 1954
|
England
|
South Africa
|
England
|
92 runs
|
The Oval
|
Aug 13-17, 1955
|
England
|
Australia
|
drawn
|
-
|
The Oval
|
Aug 23-28, 1956
|
England
|
West Indies
|
England
|
Inns & 237 runs
|
The Oval
|
Aug 22-24, 1957
|
England
|
New Zealand
|
drawn
|
-
|
The Oval
|
Aug 21-26, 1958
|
England
|
India
|
England
|
Inns & 27 runs
|
The Oval
|
Aug 20-24, 1959
|
England
|
South Africa
|
drawn
|
-
|
The Oval
|
Aug 18-23, 1960
|
England
|
Australia
|
drawn
|
-
|
The Oval
|
Aug 17-22, 1961
|
England
|
Pakistan
|
England
|
10 wickets
|
The Oval
|
Aug 16-20, 1962
|
England
|
West Indies
|
West Indies
|
8 wickets
|
The Oval
|
Aug 22-26, 1963
|
England
|
Australia
|
drawn
|
-
|
The Oval
|
Aug 13-18, 1964
|
England
|
South Africa
|
drawn
|
-
|
The Oval
|
Aug 26-31, 1965
|
England
|
West Indies
|
England
|
Inns & 34 runs
|
The Oval
|
Aug 18-22, 1966
|
England
|
Pakistan
|
England
|
8 wickets
|
The Oval
|
Aug 24-28, 1967
|
England
|
Australia
|
England
|
226 runs
|
The Oval
|
Aug 22-27, 1968
|
England
|
New Zealand
|
England
|
8 wickets
|
The Oval
|
Aug 21-26, 1969
|
England
|
India
|
India
|
4 wickets
|
The Oval
|
Aug 19-24, 1971
|
England
|
Australia
|
Australia
|
5 wickets
|
The Oval
|
Aug 10-16, 1972
|
England
|
West Indies
|
West Indies
|
158 runs
|
The Oval
|
Jul 26-31, 1973
|
England
|
Pakistan
|
drawn
|
-
|
The Oval
|
Aug 22-27, 1974
|
England
|
Australia
|
drawn
|
-
|
The Oval
|
Aug 28-Sep 3, 1975
|
England
|
West Indies
|
West Indies
|
231 runs
|
The Oval
|
Aug 12-17, 1976
|
England
|
Australia
|
drawn
|
-
|
The Oval
|
Aug 25-30, 1977
|
England
|
New Zealand
|
England
|
7 wickets
|
The Oval
|
Jul 27-Aug 1, 1978
|
England
|
India
|
drawn
|
-
|
The Oval
|
Aug 30-Sep 4, 1979
|
England
|
West Indies
|
drawn
|
-
|
The Oval
|
Jul 24-29, 1980
|
England
|
Australia
|
drawn
|
-
|
The Oval
|
Aug 27-Sep 1, 1981
|
England
|
India
|
drawn
|
-
|
The Oval
|
Jul 8-13, 1982
|
England
|
New Zealand
|
England
|
189 runs
|
The Oval
|
Jul 14-18, 1983
|
England
|
West Indies
|
West Indies
|
172 runs
|
The Oval
|
Aug 9-14, 1984
|
England
|
Australia
|
England
|
Inns & 94 runs
|
The Oval
|
Aug 29-Sep 2, 1985
|
England
|
New Zealand
|
drawn
|
-
|
The Oval
|
Aug 21-26, 1986
|
England
|
Pakistan
|
drawn
|
-
|
The Oval
|
Aug 6-11, 1987
|
England
|
West Indies
|
West Indies
|
8 wickets
|
The Oval
|
Aug 4-8, 1988
|
England
|
Australia
|
drawn
|
-
|
The Oval
|
Aug 24-29, 1989
|
England
|
India
|
drawn
|
-
|
The Oval
|
Aug 23-28, 1990
|
England
|
West Indies
|
England
|
5 wickets
|
The Oval
|
Aug 8-12, 1991
|
England
|
Pakistan
|
Pakistan
|
10 wickets
|
The Oval
|
Aug 6-9, 1992
|
England
|
Australia
|
England
|
161 runs
|
The Oval
|
Aug 19-23, 1993
|
England
|
South Africa
|
England
|
8 wickets
|
The Oval
|
Aug 18-21, 1994
|
England
|
West Indies
|
drawn
|
-
|
The Oval
|
Aug 24-28, 1995
|
England
|
Pakistan
|
Pakistan
|
9 wickets
|
The Oval
|
Aug 22-26, 1996
|
England
|
Australia
|
England
|
19 runs
|
The Oval
|
Aug 21-23, 1997
|
England
|
Sri Lanka
|
Sri Lanka
|
10 wickets
|
The Oval
|
Aug 27-31, 1998
|
England
|
New Zealand
|
New Zealand
|
83 runs
|
The Oval
|
Aug 19-22, 1999
|
England
|
West Indies
|
England
|
158 runs
|
The Oval
|
Aug 31-Sep 4, 2000
|
England
|
Australia
|
Australia
|
Inns & 25 runs
|
The Oval
|
Aug 23-27, 2001
|
England
|
India
|
drawn
|
-
|
The Oval
|
Sep 5-9, 2002
|
England
|
South Africa
|
England
|
9 wickets
|
The Oval
|
Sep 4-8, 2003
|
England
|
West Indies
|
England
|
10 wickets
|
The Oval
|
Aug 19-21, 2004
|
England
|
Australia
|
drawn
|
-
|
The Oval
|
Sep 8-12, 2005
|
England
|
Pakistan
|
England
|
-
|
The Oval
|
Aug 17-21, 2006
|
England
|
India
|
drawn
|
-
|
The Oval
|
Aug 9-13, 2007
|
England
|
South Africa
|
England
|
6 wickets
|
The Oval
|
Aug 7-11, 2008
|
England
|
Australia
|
England
|
197 runs
|
The Oval
|
Aug 20-23, 2009
|
England
|
Pakistan
|
Pakistan
|
4 wickets
|
The Oval
|
Aug 18-21, 2010
|
England
|
India
|
England
|
Inns & 8 runs
|
The Oval
|
Aug 18-22, 2011
|
England
|
South Africa
|
South Africa
|
Inns & 12 runs
|
The Oval
|
Jul 19-23, 2012
|
England
|
Australia
|
drawn
|
-
|
The Oval
|
Aug 21-25, 2013
|
England
|
India
|
England
|
Inns & 244 runs
|
The Oval
|
Aug 15-17, 2014
|
England
|
Australia
|
Australia
|
Inns & 46 runs
|
The Oval
|
Aug 20-23, 2015
|
England
|
Pakistan
|
Pakistan
|
10 wickets
|
The Oval
|
Aug 11-14, 2016
|
England
|
South Africa
|
England
|
239 runs
|
The Oval
|
Jul 27-31, 2017
|
England
|
India
|
England
|
118 runs
|
The Oval
|
Sep 7-11, 2018
|
England
|
Australia
|
England
|
135 runs
|
The Oval
|
Sep 12-15, 2019
|
England
|
India
|
India
|
157 runs
|
The Oval
|
Sep 2-6, 2021
|
England
|
South Africa
|
England
|
9 wickets
|
The Oval
|
Sep 8-12, 2022
The 2023 World Test Championship final will start at 3:00 Pm IST and can be streamed live on Disney+Hotsar.
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