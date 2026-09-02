8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा एक ही सवाल का है कि नई सैलरी कितनी बढ़ेगी? खासकर 18000 रुपये की न्यूनतम बेसिक पे को लेकर कई तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं। इनमें 72000 रुपये का आंकड़ा भी खूब चर्चा में है। चलिए इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। लेकिन क्या वाकई 18000 रुपये की बेसिक सैलरी बढ़कर 72000 रुपये हो जाएगी? इसका जवाब अभी पक्का नहीं है। दरअसल, 72000 रुपये का आंकड़ा 4.00 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर निकाला गया है। फिलहाल 8वें वेतन आयोग ने कोई अंतिम फिटमेंट फैक्टर तय नहीं किया है। 4.00 फिटमेंट फैक्टर लगा तो ऐसे बढ़ेगी सैलरी इसे एक आसान उदाहरण से इस ऐंगल को समझते हैं- मान लीजिए सरकार 4.00 का फिटमेंट फैक्टर लागू करती है। ऐसे में मौजूदा न्यूनतम बेसिक पे 18000 रुपये को 4 से गुणा किया जाएगा। Rs 18000 × 4.00 = 72000 रुपये यानी इस स्थिति में 18000 रुपये की बेसिक पे बढ़कर 72000 रुपये हो जाएगी।

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि कर्मचारी की पूरी मासिक सैलरी सिर्फ 72000 रुपये होगी। यह संशोधित बेसिक पे होगी। HRA, TA और दूसरे भत्ते अलग से लागू नियमों के अनुसार तय किए जाएंगे। 3.61 फिटमेंट फैक्टर हुआ तो कितनी होगी बेसिक सैलरी? 4.00 ही एकमात्र प्रस्ताव नहीं है। अलग-अलग कर्मचारी संगठनों की ओर से अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर की मांग की जा रही है। कुछ प्रस्तावों में 3.61 से 4.00 तक के फिटमेंट फैक्टर की बात सामने आई है। उदाहरण के लिए 3.61 का फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर: Rs. 18000 × 3.61 = 64980 रुपये वहीं 4.00 पर यही बेसिक पे: 18000 × 4.00 = 72,000 रुपये यानी मौजूदा मांगों के हिसाब से न्यूनतम बेसिक पे करीब 65 हजार रुपये से 72 हजार रुपये के बीच पहुंचने की संभावना पर चर्चा हो रही है। फिटमेंट फैक्टर इतना जरूरी क्यों है? फिटमेंट फैक्टर को आसान भाषा में समझें तो यह वह संख्या है, जिसके आधार पर मौजूदा बेसिक पे को नए सैलरी स्ट्रक्चर में बदला जाता है। इसमें महंगाई और मौजूदा वेतन ढांचे जैसे कई पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है।