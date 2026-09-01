EPFO 3.0: अब बैंक अकाउंट की तरह काम करेगा PF खाता, ATM और UPI से भी निकल सकेगा पैसा?

हर महीने सैलरी से PF का पैसा कटता है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो उसी पैसे को निकालने के लिए कई बार लोगों को लंबी प्रक्रिया और इंतजार से गुजरना पड़ता है। अब तस्वीर बदल सकती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने सिस्टम को अपग्रेड करने की तैयारी में है। EPFO 3.0 के आने के बाद PF से जुड़े कई काम पहले के मुकाबले तेज और आसान होने की उम्मीद है। EPFO 3.0 में क्या होगा खास? EPFO 3.0 को मौजूदा सिस्टम का ज्यादा आधुनिक और केंद्रीकृत वर्जन बताया जा रहा है। अभी EPFO की ऑनलाइन सेवाएं अलग-अलग क्षेत्रीय सिस्टम पर निर्भर करती हैं, जिसके चलते कई बार पोर्टल धीमा पड़ जाता है या लोगों को तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं नए सिस्टम को क्लाउड-बेस्ड बनाने की तैयारी है। इससे EPFO की डिजिटल सेवाओं की गति तेज होने की उम्मीद है। 5 लाख रुपये तक का क्लेम अपने-आप होगा सेटल? EPFO 3.0 से जुड़ा सबसे बड़ा बदलाव PF एडवांस क्लेम को लेकर है। बीमारी, शादी या घर जैसी जरूरतों के लिए 5 लाख रुपये तक के पात्र एडवांस क्लेम को ऑटो-सेटलमेंट के तहत लाने की योजना बताई जा रही है।

इसका मतलब यह होगा कि हर छोटे-बड़े क्लेम के लिए अधिकारी की मैनुअल मंजूरी पर निर्भरता कम हो सकती है। सिस्टम खुद सदस्य की जानकारी और जरूरी शर्तों को जांचकर पात्र क्लेम को प्रोसेस करेगा। पात्र क्लेम के मामले में 3 से 4 दिनों के भीतर पैसा बैंक खाते में पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। ATM और UPI से भी निकल सकेगा PF का पैसा? सोचिए, यदि कोई मेडिकल इमरजेंसी है और PF में आपका पैसा मौजूद है, लेकिन उसे निकालने के लिए फॉर्म और प्रोसेसिंग का इंतजार न करना पड़े। EPFO भविष्य में इसी तरह की सुविधा पर काम कर रहा है। योजना के तहत PF को आधुनिक बैंकिंग सिस्टम और UPI से जोड़ने पर विचार किया जा रहा है। इससे कर्मचारियों को भविष्य में ATM या UPI के जरिए तय सीमा तक PF का पैसा निकालने की सुविधा मिल सकती है। हालांकि, यह सुविधा अभी चर्चा और तैयारी के स्तर पर है। इसके नियम, लिमिट और इस्तेमाल का तरीका EPFO की आधिकारिक घोषणा के बाद ही साफ होगा।