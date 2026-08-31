मध्य प्रदेश के 12वीं कक्षा के मेधावी विद्यार्थियों के लिए राज्य की मोहन यादव सरकार बड़ी सौगात लेकर आई है। यदि आपने मध्य प्रदेश बोर्ड से 12वीं की परीक्षा पहली बार में पास की है और 75% या उससे ज्यादा अंक हासिल किए हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। सरकार ऐसे मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदने के लिए 25000 रुपये की आर्थिक मदद देने जा रही है। जिसे एक बड़े फैसले के रूप में देखा जा रहा है। खास बात यह है कि सरकार छात्रों को लैपटॉप खरीदकर नहीं देगी, बल्कि यह पैसा सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जाएगा। कब आएंगे 25 हजार रुपये रिपोर्ट के अनुसार, मध्य प्रदेश सरकार 1 सितंबर को 80197 पात्र विद्यार्थियों के बैंक खातों में 25-25 हजार रुपये की राशि ट्रांसफर करेगी। इसके लिए भोपाल के कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर में दोपहर 3 बजे राज्यस्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सिंगल क्लिक के जरिए विद्यार्थियों के खातों में राशि भेजेंगे।

लैपटॉप सरकार नहीं देगी, छात्र खुद खरीद सकेंगे इस योजना को लेकर एक बात साफ है कि सरकार छात्रों को तैयार लैपटॉप नहीं देती। पात्र विद्यार्थियों के खाते में 25 हजार रुपये जमा किए जाते हैं। इसके बाद छात्र अपनी पढ़ाई की जरूरत के हिसाब से अपनी पसंद का लैपटॉप खरीद सकते हैं। यानी आपको किसी तय मॉडल का लैपटॉप लेने की मजबूरी नहीं होगी। 75% अंक जरूरी, लेकिन पहली कोशिश में इस योजना का लाभ हर 12वीं पास छात्र को नहीं मिलेगा। इसके लिए सबसे जरूरी शर्त है कि विद्यार्थी ने 12वीं की परीक्षा पहले प्रयास में पास की हो और कम से कम 75% अंक हासिल किए हों। यदि किसी छात्र ने दूसरे प्रयास में 12वीं की परीक्षा पास की है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा। इसके अलावा विभाग की ओर से तय दूसरी शर्तें भी पूरी करनी होंगी। पहले 85% अंक पर मिलता था लाभ मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने वाली इस योजना की शुरुआत 2009-10 में हुई थी। उस समय योजना का लाभ लेने के लिए 12वीं में कम से कम 85% अंक जरूरी थे।