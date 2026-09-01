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Caribbean Premier League 2026: Know Everything About Teams, Schedule, Format and Key Players

By Varun Verma
Last Updated: Sep 1, 2026, 14:01 IST

The Caribbean Premier League 2026 is underway with seven teams battling for the title. Check the tournament schedule, results, format, teams and key players.

CPL Trophy (Image Source: X.com)
CPL Trophy (Image Source: X.com)

The 14th edition of the Caribbean Premier League (CPL) has already started. The league features some exciting talent from various parts of the world. This year’s CPL will run from August 7 to September 20.

Held across various Caribbean islands, this year’s tournament has already produced plenty of exciting cricketing action. With the league stage nearing its end, we will now look at all the key details of the tournament.

CPL 2026: Key Details 

From host countries to total teams, below are all the details related to this year’s tournament.

Detail

Information

Dates

August 7 – September 20, 2026

Format

Twenty20 (T20)

Teams

7 Franchises

Total Matches

39 Matches

Final Venue

Kensington Oval, Bridgetown, Barbados

Host Countries

St. Vincent, Jamaica, St. Lucia, Antigua, Trinidad, St. Kitts, Guyana, Barbados

CPL 2026 Participating Teams and Their Owners 

Below are details of all 7 participating teams in the 2026 Caribbean Premier League (CPL) along with their respective owners:

Franchise

Owner(s) / Ownership Group

Background & Highlights

Trinbago Knight Riders

Knight Riders Sports Pvt Ltd


(Shah Rukh Khan, Juhi Chawla, & Jay Mehta)

Also owns Kolkata Knight Riders (IPL) and Los Angeles Knight Riders (MLC).

Saint Lucia Kings

KPH Dream Cricket Pvt Ltd


(Preity Zinta, Ness Wadia, Mohit Burman, & Karan Paul)

Same consortium that owns Punjab Kings (IPL).

Barbados Tridents (reverted from Royals)

Royals Sports Group (Manoj Badale) & CMG Companies

Majority ownership by the parent company of Rajasthan Royals (IPL).

Antigua & Barbuda Falcons

Worldwide Sports Management Group (Kris Persaud)

Established in 2024; formerly operated the Jamaica Tallawahs franchise.

Jamaica Kingsmen

Kingsmen Sports Enterprise (Fawad Sarwar)

New 2026 expansion team bringing CPL cricket back to Jamaica.

Guyana Amazon Warriors

New GPC Inc.(Dr. Ranjisinghi "Bobby" Ramroop)

The only original franchise owner remaining continuously since CPL's inception in 2013.

St Kitts & Nevis Patriots

Winning Willows Ltd(Mahesh Ramani)

Acquired by Indian-origin businessman Mahesh Ramani in 2019.

CPL 2026 Schedule and Match Results So Far 

CPL 2026 started on August 7 with the first match played between Jamaica Kingsmen and Antigua and Barbuda Falcons. The playoffs are scheduled to begin on September 16, while the final will be played on September 20.

Date

Match

Result / Status

Friday, August 07, 2026

Jamaica Kingsmen vs Antigua and Barbuda Falcons

Antigua and Barbuda Falcons won by 2 wickets

Saturday, August 08, 2026

St Kitts and Nevis Patriots vs Trinbago Knight Riders

Trinbago Knight Riders won by 19 runs (DLS Method)

Sunday, August 09, 2026

Saint Lucia Kings vs Antigua and Barbuda Falcons

Saint Lucia Kings won by 4 runs

Tuesday, August 11, 2026

Jamaica Kingsmen vs Barbados Tridents

Barbados Tridents won by 5 runs

Wednesday, August 12, 2026

Saint Lucia Kings vs St Kitts and Nevis Patriots

St Kitts and Nevis Patriots won by 5 wickets

Thursday, August 13, 2026

Jamaica Kingsmen vs Guyana Amazon Warriors

Guyana Amazon Warriors won by 6 wickets

Friday, August 14, 2026

Saint Lucia Kings vs Antigua and Barbuda Falcons

Saint Lucia Kings won by 3 wickets (DLS Method)

Saturday, August 15, 2026

Jamaica Kingsmen vs Trinbago Knight Riders

Jamaica Kingsmen won by 5 wickets

Sunday, August 16, 2026

Saint Lucia Kings vs Barbados Tridents

Barbados Tridents won by 9 runs

Tuesday, August 18, 2026

Jamaica Kingsmen vs St Kitts and Nevis Patriots

Jamaica Kingsmen won by 51 runs

Wednesday, August 19, 2026

Saint Lucia Kings vs Guyana Amazon Warriors

Guyana Amazon Warriors won by 7 wickets

Thursday, August 20, 2026

Antigua and Barbuda Falcons vs St Kitts and Nevis Patriots

Antigua and Barbuda Falcons won by 3 wickets

Friday, August 21, 2026

Saint Lucia Kings vs Jamaica Kingsmen

Saint Lucia Kings won by 6 wickets

Saturday, August 22, 2026

Antigua and Barbuda Falcons vs Trinbago Knight Riders

Antigua and Barbuda Falcons won by 5 wickets

Sunday, August 23, 2026

Antigua and Barbuda Falcons vs Guyana Amazon Warriors

Guyana Amazon Warriors won by 7 wickets

Tuesday, August 25, 2026

Antigua and Barbuda Falcons vs Barbados Tridents

Antigua and Barbuda Falcons won by 30 runs

Wednesday, August 26, 2026

Trinbago Knight Riders vs Saint Lucia Kings

Saint Lucia Kings won by 36 runs

Thursday, August 27, 2026

St Kitts and Nevis Patriots vs Jamaica Kingsmen

Jamaica Kingsmen won by 11 runs

Friday, August 28, 2026

Trinbago Knight Riders vs Barbados Tridents

Trinbago Knight Riders won by 7 wickets

Saturday, August 29, 2026

Trinbago Knight Riders vs Jamaica Kingsmen

Jamaica Kingsmen won by 7 runs (DLS Method)

Sunday, August 30, 2026

St Kitts and Nevis Patriots vs Antigua and Barbuda Falcons

Match abandoned due to rain (No Result)

Monday, August 31, 2026

Trinbago Knight Riders vs Guyana Amazon Warriors

Guyana Amazon Warriors won by 9 runs (DLS Method)

Tuesday, September 01, 2026

St Kitts and Nevis Patriots vs Barbados Tridents

To be played

Wednesday, September 02, 2026

Trinbago Knight Riders vs Antigua and Barbuda Falcons

To be played

Thursday, September 03, 2026

St Kitts and Nevis Patriots vs Saint Lucia Kings

To be played

Friday, September 04, 2026

Guyana Amazon Warriors vs Jamaica Kingsmen

To be played

Saturday, September 05, 2026

Barbados Tridents vs Trinbago Knight Riders

To be played

Sunday, September 06, 2026

Guyana Amazon Warriors vs St Kitts and Nevis Patriots

To be played

Sunday, September 06, 2026

Barbados Tridents vs Saint Lucia Kings

To be played

Tuesday, September 08, 2026

Guyana Amazon Warriors vs Antigua and Barbuda Falcons

To be played

Wednesday, September 09, 2026

Guyana Amazon Warriors vs Saint Lucia Kings

To be played

Thursday, September 10, 2026

Barbados Tridents vs St Kitts and Nevis Patriots

To be played

Friday, September 11, 2026

Guyana Amazon Warriors vs Trinbago Knight Riders

To be played

Saturday, September 12, 2026

Barbados Tridents vs Jamaica Kingsmen

To be played

Sunday, September 13, 2026

Barbados Tridents vs Guyana Amazon Warriors

To be played

Wednesday, September 16, 2026

Eliminator: TBC vs TBC

To be played

Thursday, September 17, 2026

Qualifier 1: TBC vs TBC

To be played

Friday, September 18, 2026

Qualifier 2: TBC vs TBC

To be played

Sunday, September 20, 2026

Final: TBC vs TBC

To be played

CPL 2026 Format 

The Caribbean Premier League 2026 will be played in a double round-robin format, with each team facing every other team twice during the league stage.

  • The third and fourth-placed teams will face each other in the Eliminator. The winner will move to Qualifier 2, while the losing team will be eliminated.

  • The top two teams from the league stage will meet in Qualifier 1. The winner will directly qualify for the final, while the losing team will get another chance in Qualifier 2.

  • In Qualifier 2, the loser of Qualifier 1 will face the winner of the Eliminator. The winner will qualify for the final.

  • The winners of Qualifier 1 and Qualifier 2 will then face each other in the CPL 2026 final.

CPL 2026: Key Players

Colin Munro: The left-handed Colin Munro represents the Trinbago Knight Riders. He has been the leading run-scorer so far, with 238 runs to his name. Munro is known for his attacking batting and can be really dangerous at times.

Nicholas Pooran: Also known as a six-hitting machine, Pooran’s T20 skills are well known around the world. Having already retired from international cricket, he has been a key player for the Trinbago Knight Riders.

Shimron Hetmyer: Representing the Guyana Amazon Warriors, Hetmyer struck a brilliant century in just 40 balls in the previous game. The left-handed batter is known for his strong leg-side game and powerful hitting.


Varun Verma
Varun Verma

Senior Content Writer

Varun Verma is an education and sports journalist with over three years of experience in journalism, with a strong focus on cricket . He has previously worked with SportsYaari and CricketTimes.com, where he developed a strong news sense and a knack for storytelling while covering breaking news and major sporting events. He holds a PG Diploma in English Journalism from the Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi. Beyond sports, his interests include geopolitics, Indian polity and government policies. Inspired by the grit and passion of Ben Stokes, he strives to bring the same depth in his life.

For inquiries or professional insights, you can reach him directly at varun.verma@jagrannewmedia.com

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First Published: Sep 1, 2026, 14:01 IST

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