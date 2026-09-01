Caribbean Premier League 2026: Know Everything About Teams, Schedule, Format and Key Players

Varun Verma is an education and sports journalist with over three years of experience in journalism, with a strong focus on cricket . He has previously worked with SportsYaari and CricketTimes.com, where he developed a strong news sense and a knack for storytelling while covering breaking news and major sporting events. He holds a PG Diploma in English Journalism from the Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi. Beyond sports, his interests include geopolitics, Indian polity and government policies. Inspired by the grit and passion of Ben Stokes, he strives to bring the same depth in his life.

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