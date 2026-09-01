Caribbean Premier League 2026: Know Everything About Teams, Schedule, Format and Key Players
The Caribbean Premier League 2026 is underway with seven teams battling for the title. Check the tournament schedule, results, format, teams and key players.
The 14th edition of the Caribbean Premier League (CPL) has already started. The league features some exciting talent from various parts of the world. This year’s CPL will run from August 7 to September 20.
Held across various Caribbean islands, this year’s tournament has already produced plenty of exciting cricketing action. With the league stage nearing its end, we will now look at all the key details of the tournament.
CPL 2026: Key Details
From host countries to total teams, below are all the details related to this year’s tournament.
|
Detail
|
Information
|
Dates
|
August 7 – September 20, 2026
|
Format
|
Twenty20 (T20)
|
Teams
|
7 Franchises
|
Total Matches
|
39 Matches
|
Final Venue
|
Kensington Oval, Bridgetown, Barbados
|
Host Countries
|
St. Vincent, Jamaica, St. Lucia, Antigua, Trinidad, St. Kitts, Guyana, Barbados
CPL 2026 Participating Teams and Their Owners
Below are details of all 7 participating teams in the 2026 Caribbean Premier League (CPL) along with their respective owners:
|
Franchise
|
Owner(s) / Ownership Group
|
Background & Highlights
|
Trinbago Knight Riders
|
Knight Riders Sports Pvt Ltd
(Shah Rukh Khan, Juhi Chawla, & Jay Mehta)
|
Also owns Kolkata Knight Riders (IPL) and Los Angeles Knight Riders (MLC).
|
Saint Lucia Kings
|
KPH Dream Cricket Pvt Ltd
(Preity Zinta, Ness Wadia, Mohit Burman, & Karan Paul)
|
Same consortium that owns Punjab Kings (IPL).
|
Barbados Tridents (reverted from Royals)
|
Royals Sports Group (Manoj Badale) & CMG Companies
|
Majority ownership by the parent company of Rajasthan Royals (IPL).
|
Antigua & Barbuda Falcons
|
Worldwide Sports Management Group (Kris Persaud)
|
Established in 2024; formerly operated the Jamaica Tallawahs franchise.
|
Jamaica Kingsmen
|
Kingsmen Sports Enterprise (Fawad Sarwar)
|
New 2026 expansion team bringing CPL cricket back to Jamaica.
|
Guyana Amazon Warriors
|
New GPC Inc.(Dr. Ranjisinghi "Bobby" Ramroop)
|
The only original franchise owner remaining continuously since CPL's inception in 2013.
|
St Kitts & Nevis Patriots
|
Winning Willows Ltd(Mahesh Ramani)
|
Acquired by Indian-origin businessman Mahesh Ramani in 2019.
CPL 2026 Schedule and Match Results So Far
CPL 2026 started on August 7 with the first match played between Jamaica Kingsmen and Antigua and Barbuda Falcons. The playoffs are scheduled to begin on September 16, while the final will be played on September 20.
|
Date
|
Match
|
Result / Status
|
Friday, August 07, 2026
|
Jamaica Kingsmen vs Antigua and Barbuda Falcons
|
Antigua and Barbuda Falcons won by 2 wickets
|
Saturday, August 08, 2026
|
St Kitts and Nevis Patriots vs Trinbago Knight Riders
|
Trinbago Knight Riders won by 19 runs (DLS Method)
|
Sunday, August 09, 2026
|
Saint Lucia Kings vs Antigua and Barbuda Falcons
|
Saint Lucia Kings won by 4 runs
|
Tuesday, August 11, 2026
|
Jamaica Kingsmen vs Barbados Tridents
|
Barbados Tridents won by 5 runs
|
Wednesday, August 12, 2026
|
Saint Lucia Kings vs St Kitts and Nevis Patriots
|
St Kitts and Nevis Patriots won by 5 wickets
|
Thursday, August 13, 2026
|
Jamaica Kingsmen vs Guyana Amazon Warriors
|
Guyana Amazon Warriors won by 6 wickets
|
Friday, August 14, 2026
|
Saint Lucia Kings vs Antigua and Barbuda Falcons
|
Saint Lucia Kings won by 3 wickets (DLS Method)
|
Saturday, August 15, 2026
|
Jamaica Kingsmen vs Trinbago Knight Riders
|
Jamaica Kingsmen won by 5 wickets
|
Sunday, August 16, 2026
|
Saint Lucia Kings vs Barbados Tridents
|
Barbados Tridents won by 9 runs
|
Tuesday, August 18, 2026
|
Jamaica Kingsmen vs St Kitts and Nevis Patriots
|
Jamaica Kingsmen won by 51 runs
|
Wednesday, August 19, 2026
|
Saint Lucia Kings vs Guyana Amazon Warriors
|
Guyana Amazon Warriors won by 7 wickets
|
Thursday, August 20, 2026
|
Antigua and Barbuda Falcons vs St Kitts and Nevis Patriots
|
Antigua and Barbuda Falcons won by 3 wickets
|
Friday, August 21, 2026
|
Saint Lucia Kings vs Jamaica Kingsmen
|
Saint Lucia Kings won by 6 wickets
|
Saturday, August 22, 2026
|
Antigua and Barbuda Falcons vs Trinbago Knight Riders
|
Antigua and Barbuda Falcons won by 5 wickets
|
Sunday, August 23, 2026
|
Antigua and Barbuda Falcons vs Guyana Amazon Warriors
|
Guyana Amazon Warriors won by 7 wickets
|
Tuesday, August 25, 2026
|
Antigua and Barbuda Falcons vs Barbados Tridents
|
Antigua and Barbuda Falcons won by 30 runs
|
Wednesday, August 26, 2026
|
Trinbago Knight Riders vs Saint Lucia Kings
|
Saint Lucia Kings won by 36 runs
|
Thursday, August 27, 2026
|
St Kitts and Nevis Patriots vs Jamaica Kingsmen
|
Jamaica Kingsmen won by 11 runs
|
Friday, August 28, 2026
|
Trinbago Knight Riders vs Barbados Tridents
|
Trinbago Knight Riders won by 7 wickets
|
Saturday, August 29, 2026
|
Trinbago Knight Riders vs Jamaica Kingsmen
|
Jamaica Kingsmen won by 7 runs (DLS Method)
|
Sunday, August 30, 2026
|
St Kitts and Nevis Patriots vs Antigua and Barbuda Falcons
|
Match abandoned due to rain (No Result)
|
Monday, August 31, 2026
|
Trinbago Knight Riders vs Guyana Amazon Warriors
|
Guyana Amazon Warriors won by 9 runs (DLS Method)
|
Tuesday, September 01, 2026
|
St Kitts and Nevis Patriots vs Barbados Tridents
|
To be played
|
Wednesday, September 02, 2026
|
Trinbago Knight Riders vs Antigua and Barbuda Falcons
|
To be played
|
Thursday, September 03, 2026
|
St Kitts and Nevis Patriots vs Saint Lucia Kings
|
To be played
|
Friday, September 04, 2026
|
Guyana Amazon Warriors vs Jamaica Kingsmen
|
To be played
|
Saturday, September 05, 2026
|
Barbados Tridents vs Trinbago Knight Riders
|
To be played
|
Sunday, September 06, 2026
|
Guyana Amazon Warriors vs St Kitts and Nevis Patriots
|
To be played
|
Sunday, September 06, 2026
|
Barbados Tridents vs Saint Lucia Kings
|
To be played
|
Tuesday, September 08, 2026
|
Guyana Amazon Warriors vs Antigua and Barbuda Falcons
|
To be played
|
Wednesday, September 09, 2026
|
Guyana Amazon Warriors vs Saint Lucia Kings
|
To be played
|
Thursday, September 10, 2026
|
Barbados Tridents vs St Kitts and Nevis Patriots
|
To be played
|
Friday, September 11, 2026
|
Guyana Amazon Warriors vs Trinbago Knight Riders
|
To be played
|
Saturday, September 12, 2026
|
Barbados Tridents vs Jamaica Kingsmen
|
To be played
|
Sunday, September 13, 2026
|
Barbados Tridents vs Guyana Amazon Warriors
|
To be played
|
Wednesday, September 16, 2026
|
Eliminator: TBC vs TBC
|
To be played
|
Thursday, September 17, 2026
|
Qualifier 1: TBC vs TBC
|
To be played
|
Friday, September 18, 2026
|
Qualifier 2: TBC vs TBC
|
To be played
|
Sunday, September 20, 2026
|
Final: TBC vs TBC
|
To be played
CPL 2026 Format
The Caribbean Premier League 2026 will be played in a double round-robin format, with each team facing every other team twice during the league stage.
-
The third and fourth-placed teams will face each other in the Eliminator. The winner will move to Qualifier 2, while the losing team will be eliminated.
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The top two teams from the league stage will meet in Qualifier 1. The winner will directly qualify for the final, while the losing team will get another chance in Qualifier 2.
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In Qualifier 2, the loser of Qualifier 1 will face the winner of the Eliminator. The winner will qualify for the final.
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The winners of Qualifier 1 and Qualifier 2 will then face each other in the CPL 2026 final.
CPL 2026: Key Players
Colin Munro: The left-handed Colin Munro represents the Trinbago Knight Riders. He has been the leading run-scorer so far, with 238 runs to his name. Munro is known for his attacking batting and can be really dangerous at times.
Nicholas Pooran: Also known as a six-hitting machine, Pooran’s T20 skills are well known around the world. Having already retired from international cricket, he has been a key player for the Trinbago Knight Riders.
Shimron Hetmyer: Representing the Guyana Amazon Warriors, Hetmyer struck a brilliant century in just 40 balls in the previous game. The left-handed batter is known for his strong leg-side game and powerful hitting.
Senior Content Writer
Varun Verma is an education and sports journalist with over three years of experience in journalism, with a strong focus on cricket . He has previously worked with SportsYaari and CricketTimes.com, where he developed a strong news sense and a knack for storytelling while covering breaking news and major sporting events. He holds a PG Diploma in English Journalism from the Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi. Beyond sports, his interests include geopolitics, Indian polity and government policies. Inspired by the grit and passion of Ben Stokes, he strives to bring the same depth in his life.
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