How Many BJP MPs Are There in the Lok Sabha? Check the List
How many BJP MPs are there in the Lok Sabha? Explore the latest list of BJP Members of Parliament and their constituencies.
Bharatiya Janata Party known as BJP is one the largest political parties in the 18th Lok Sabha. The General Elections for the country were conducted in 2024 and people of the nation casted their votes to elect representatives in the lower house of the Indian Parliament.
As of 2026, the BJP's total strength in the Lok Sabha is at 239 MPs which has reduced from the initial 240 seats that the party won during the general election declaration.
Here is the complete list of all the MPs of BJP in the Lok Sabha along with their constituency.
BJP in the Lok Sabha at a Glance
Here is a simple summary of important details regarding the BJP's presence in the 18th Lok Sabha:
|
Particular
|
Details
|
Political Party
|
Bharatiya Janata Party (BJP)
|
Lok Sabha Term
|
18th Lok Sabha (2024 to 2029)
|
Leader of the House
|
Prime Minister Narendra Modi (BJP)
|
Speaker of the Lok Sabha
|
Om Birla (BJP)
|
Original Seats Won in 2024
|
240 seats
|
Current Strength of BJP
|
239 MPs
|
Alliance
|
National Democratic Alliance (NDA)
Complete List of BJP MPs in the 18th Lok Sabha
Here is a state-wise list of all the BJP MPs in the Lok Sabha along with their constituencies:
Northern Region
Delhi
|
Constituency
|
Name of MP
|
Chandni Chowk
|
Praveen Khandelwal
|
North East Delhi
|
Manoj Tiwari
|
East Delhi
|
Harsh Malhotra
|
New Delhi
|
Bansuri Swaraj
|
North West Delhi (SC)
|
Yogender Chandolia
|
West Delhi
|
Kamaljeet Sehrawat
|
South Delhi
|
Ramvir Singh Bidhuri
Haryana
|
Constituency
|
Name of MP
|
Karnal
|
Manohar Lal Khattar
|
Bhiwani-Mahendragarh
|
Dharambir Singh
|
Gurgaon
|
Rao Inderjit Singh
|
Faridabad
|
Krishan Pal Gurjar
|
Kurukshetra
|
Naveen Jindal
Himachal Pradesh
|
Constituency
|
Name of MP
|
Mandi
|
Kangana Ranaut
|
Hamirpur
|
Anurag Thakur
|
Shimla (SC)
|
Suresh Kumar Kashyap
|
Kangra
|
Rajeev Bhardwaj
Uttarakhand
|
Constituency
|
Name of MP
|
Tehri Garhwal
|
Mala Rajya Laxmi Shah
|
Garhwal
|
Anil Baluni
|
Almora (SC)
|
Ajay Tamta
|
Nainital-Udhamsingh Nagar
|
Ajay Bhatt
|
Hardwar
|
Trivendra Singh Rawat
Uttar Pradesh
|
Constituency
|
Name of MP
|
Varanasi
|
Narendra Modi
|
Lucknow
|
Rajnath Singh
|
Amethi
|
Smriti Irani
|
Gorakhpur
|
Ravi Kishan
|
Mathura
|
Hema Malini
|
Ghaziabad
|
Atul Garg
|
Noida (Gautam Buddh Nagar)
|
Mahesh Sharma
|
Bulandshahr (SC)
|
Bhola Singh
|
Aligarh
|
Satish Gautam
|
Agra (SC)
|
SP Singh Baghel
|
Fatehpur Sikri
|
Rajkumar Chahar
|
Bareilly
|
Chhatrapal Singh Gangwar
|
Pilibhit
|
Jitin Prasada
|
Shahjahanpur (SC)
|
Arun Kumar Sagar
|
Kheri
|
Ajay Kumar Mishra
|
Dhaurahra
|
Rekha Verma
|
Sitapur
|
Rajesh Verma
|
Hardoi (SC)
|
Jai Prakash Rawat
|
Misrikh (SC)
|
Ashok Kumar Rawat
|
Unnao
|
Sakshi Maharaj
|
Farrukhabad
|
Mukesh Rajput
|
Etawah (SC)
|
Ram Shankar Katheria
|
Kannauj
|
Subrat Pathak
|
Akbarpur
|
Devendra Singh Bhole
|
Jalaun (SC)
|
Bhanu Pratap Singh Verma
|
Jhansi
|
Anurag Sharma
|
Hamirpur
|
Pushpendra Singh Chandel
|
Banda
|
RK Singh Patel
|
Kaushambi (SC)
|
Vinod Sonkar
|
Bhadohi
|
Ramesh Chand Bind
|
Deoria
|
Rama Pati Ram Tripathi
|
Bansgaon (SC)
|
Kamlesh Paswan
|
Kushinagar
|
Vijay Kumar Dubey
Central Region
Chhattisgarh
|
Constituency
|
Name of MP
|
Sarguja (ST)
|
Chintamani Maharaj
|
Raigarh (ST)
|
Radheshyam Rathiya
|
Janjgir-Champa (SC)
|
Kamlesh Jangde
|
Bilaspur
|
Tokhan Sahu
|
Rajnandgaon
|
Santosh Pandey
|
Durg
|
Vijay Baghel
|
Raipur
|
Brijmohan Agrawal
|
Mahasamund
|
Rupkumari Choudhary
|
Bastar (ST)
|
Mahesh Kashyap
|
Kanker (ST)
|
Bhojraj Nag
Madhya Pradesh
|
Constituency
|
Name of MP
|
Morena
|
Shivmangal Singh Tomar
|
Bhind (SC)
|
Sandhya Ray
|
Gwalior
|
Bharat Singh Kushwah
|
Guna
|
Jyotiraditya Scindia
|
Sagar
|
Lata Wankhede
|
Tikamgarh (SC)
|
Virendra Kumar Khatik
|
Damoh
|
Rahul Lodhi
|
Khajuraho
|
VD Sharma
|
Satna
|
Ganesh Singh
|
Rewa
|
Janardan Mishra
|
Sidhi
|
Rajesh Mishra
|
Shahdol (ST)
|
Himadri Singh
|
Jabalpur
|
Ashish Dubey
|
Mandla (ST)
|
Faggan Singh Kulaste
|
Balaghat
|
Bharti Pardhi
|
Chhindwara
|
Bunty Sahu
|
Narmadapuram
|
Darshan Singh Choudhary
|
Vidisha
|
Shivraj Singh Chouhan
|
Bhopal
|
Alok Sharma
|
Rajgarh
|
Rodmal Nagar
|
Dewas (SC)
|
Mahendra Solanki
|
Ujjain (SC)
|
Anil Firojiya
|
Mandsaur
|
Sudhir Gupta
|
Ratlam (ST)
|
Anita Nagar Singh Chauhan
|
Dhar (ST)
|
Savitri Thakur
|
Indore
|
Shankar Lalwani
|
Khargone (ST)
|
Gajendra Patel
|
Khandwa
|
Gnaneshwar Patil
|
Betul (ST)
|
Durga Das Uikey
Western Region
Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu
|
Constituency
|
Name of MP
|
Daman and Diu
|
Patel Umeshbhai Babubhai
Goa
|
Constituency
|
Name of MP
|
North Goa
|
Shripad Yesso Naik
Gujarat
|
Constituency
|
Name of MP
|
Kachchh (SC)
|
Vinod Lakhamashi Chavda
|
Banaskantha
|
Rekhaben Hiteshbhai Chaudhari
|
Patan
|
Bharatsinhji Dabhi
|
Gandhinagar
|
Amit Shah
|
Ahmedabad East
|
Hasmukhbhai Patel
|
Ahmedabad West (SC)
|
Dinesh Makwana
|
Surendranagar
|
Chandubhai Shihora
|
Rajkot
|
Parshottam Rupala
|
Porbandar
|
Mansukh Mandaviya
|
Jamnagar
|
Poonamben Maadam
|
Junagadh
|
Rajesh Chudasama
|
Amreli
|
Bharatbhai Sutariya
|
Bhavnagar
|
Nimuben Bambhania
|
Anand
|
Mitesh Patel
|
Kheda
|
Devusinh Chauhan
|
Panchmahal
|
Rajpalsinh Jadav
|
Dahod (ST)
|
Jasvantsinh Bhabhor
|
Vadodara
|
Hemang Joshi
|
Chhota Udaipur (ST)
|
Jashubhai Rathwa
|
Bharuch
|
Mansukhbhai Vasava
|
Bardoli (ST)
|
Prabhu Vasava
|
Navsari
|
C. R. Patil
|
Valsad (ST)
|
Dhaval Patel
|
Sabarkantha
|
Shobhna Mahendrasinh Baraiya
|
Surat
|
Mukesh Dalal
Maharashtra
|
Constituency
|
Name of MP
|
Nagpur
|
Nitin Gadkari
|
Chandrapur
|
Pratibha Dhanorkar
|
Jalgaon
|
Smita Wagh
|
Raver
|
Raksha Khadse
|
Akola
|
Anup Dhotre
|
Ratnagiri-Sindhudurg
|
Narayan Rane
|
Pune
|
Murlidhar Mohol
|
Satara
|
Udayanraje Bhosale
|
Chhatrapati Sambhajinagar
|
Bhagwat Karad
Rajasthan
|
Constituency
|
Name of MP
|
Bikaner (SC)
|
Arjun Ram Meghwal
|
Churu
|
Devendra Jhajharia
|
Sikar
|
Sumedhanand Saraswati
|
Jaipur
|
Manju Sharma
|
Alwar
|
Bhupender Yadav
|
Bharatpur (SC)
|
Ram Swaroop Koli
|
Nagaur
|
Jyoti Mirdha
|
Pali
|
PP Chaudhary
|
Jodhpur
|
Gajendra Singh Shekhawat
|
Barmer
|
Kailash Choudhary
|
Jalore
|
Lumbaram Choudhary
|
Udaipur (ST)
|
Manna Lal Rawat
|
Kota
|
Om Birla
|
Jhalawar-Baran
|
Dushyant Singh
Eastern Region
Bihar
|
Constituency
|
Name of MP
|
Paschim Champaran
|
Sanjay Jaiswal
|
Purvi Champaran
|
Radha Mohan Singh
|
Madhubani
|
Ashok Kumar Yadav
|
Araria
|
Pradeep Kumar Singh
|
Darbhanga
|
Gopal Jee Thakur
|
Muzaffarpur
|
Raj Bhushan Choudhary
|
Maharajganj
|
Janardan Singh Sigriwal
|
Saran
|
Rajiv Pratap Rudy
|
Ujiarpur
|
Nityanand Rai
|
Begusarai
|
Giriraj Singh
|
Patna Sahib
|
Ravi Shankar Prasad
|
Nawada
|
Vivek Thakur
Jharkhand
|
Constituency
|
Name of MP
|
Godda
|
Nishikant Dubey
|
Chatra
|
Kalicharan Singh
|
Kodarma
|
Annpurna Devi
|
Ranchi
|
Sanjay Seth
|
Jamshedpur
|
Bidyut Baran Mahato
|
Singhbhum (ST)
|
Geeta Koda
|
Khunti (ST)
|
Kali Charan Munda
|
Palamu (SC)
|
Vishnu Dayal Ram
Odisha
|
Constituency
|
Name of MP
|
Bargarh
|
Pradeep Purohit
|
Sundargarh (ST)
|
Jual Oram
|
Sambalpur
|
Dharmendra Pradhan
|
Keonjhar (ST)
|
Ananta Nayak
|
Mayurbhanj (ST)
|
Naba Charan Majhi
|
Balasore
|
Pratap Chandra Sarangi
|
Bhadrak (SC)
|
Avimanyu Sethi
|
Jajpur (SC)
|
Rabindra Narayan Behera
|
Dhenkanal
|
Rudra Narayan Pany
|
Bolangir
|
Sangeeta Kumari Singh Deo
|
Kalahandi
|
Malvika Devi
|
Nabarangpur (ST)
|
Balabhadra Majhi
|
Kendrapara
|
Baijayant Panda
|
Jagatsinghpur (SC)
|
Bibhu Prasad Tarai
|
Cuttack
|
Bhartruhari Mahtab
|
Bhubaneswar
|
Aparajita Sarangi
|
Puri
|
Sambit Patra
|
Aska
|
Anita Subhadarshini
|
Berhampur
|
Pradeep Kumar Panigrahy
|
Koraput (ST)
|
Kaliram Majhi
West Bengal
|
Constituency
|
Name of MP
|
Cooch Behar (SC)
|
Nisith Pramanik
|
Alipurduars (ST)
|
Manoj Tigga
|
Jalpaiguri (SC)
|
Jayanta Kumar Roy
|
Darjeeling
|
Raju Bista
|
Raiganj
|
Kartick Chandra Paul
|
Balurghat
|
Sukanta Majumdar
|
Maldaha Uttar
|
Khagen Murmu
|
Ranaghat (SC)
|
Jagannath Sarkar
|
Bangaon (SC)
|
Shantanu Thakur
|
Kanthi
|
Soumendu Adhikari
|
Tamluk
|
Abhijit Gangopadhyay
|
Bishnupur (SC)
|
Saumitra Khan
North-Eastern Region
Assam
|
Constituency
|
Name of MP
|
Darrang-Udalguri
|
Dilip Saikia
|
Guwahati
|
Bijuli Kalita Medhi
|
Diphu (ST)
|
Amarsing Tisso
|
Karimganj
|
Kripanath Mallah
|
Silchar (SC)
|
Parimal Suklabaidya
|
Kaziranga
|
Kamakhya Prasad Tasa
|
Sonitpur
|
Ranjit Dutta
|
Lakhimpur
|
Pradan Baruah
|
Dibrugarh
|
Sarbananda Sonowal
Arunachal Pradesh
|
Constituency
|
Name of MP
|
Arunachal West
|
Kiren Rijiju
|
Arunachal East
|
Tapir Gao
Tripura
|
Constituency
|
Name of MP
|
Tripura West
|
Biplab Kumar Deb
|
Tripura East (ST)
|
Kriti Devi Debbarman
Southern Region and Islands
Andaman and Nicobar Islands
|
Constituency
|
Name of MP
|
Andaman and Nicobar Islands
|
Bishnu Pada Ray
Andhra Pradesh
|
Constituency
|
Name of MP
|
Anakapalli
|
C. M. Ramesh
|
Rajahmundry
|
Daggubati Purandeswari
|
Narasapuram
|
Bhupathi Raju Srinivasa Varma
Karnataka
|
Constituency
|
Name of MP
|
Chikkodi
|
Annasaheb Jolle
|
Belgaum
|
Jagadish Shettar
|
Bagalkot
|
PC Gaddigoudar
|
Bijapur (SC)
|
Ramesh Jigajinagi
|
Gulbarga (SC)
|
Umesh Jadhav
|
Bidar
|
Bhagwanth Khuba
|
Koppal
|
Basavaraj Kyavator
|
Haveri
|
Basavaraj Bommai
|
Dharwad
|
Pralhad Joshi
|
Uttara Kannada
|
Vishveshwar Hegde Kageri
|
Davanagere
|
Gayathri Siddeshwara
|
Shimoga
|
BY Raghavendra
|
Udupi Chikmagalur
|
Kota Srinivas Poojary
|
Dakshina Kannada
|
Brichesh Chowta
|
Bangalore North
|
Shobha Karandlaje
|
Bangalore Central
|
PC Mohan
|
Bangalore South
|
Tejasvi Surya
Kerala
|
Constituency
|
Name of MP
|
Thrissur
|
Suresh Gopi
Telangana
|
Constituency
|
Name of MP
|
Adilabad (ST)
|
Godam Nagesh
|
Nizamabad
|
Dharmapuri Arvind
|
Malkajgiri
|
Eatala Rajender
|
Secunderabad
|
G. Kishan Reddy
|
Karimnagar
|
Bandi Sanjay Kumar
|
Chevella
|
Konda Vishweshwar Reddy
|
Mahbubnagar
|
DK Aruna
|
Medak
|
Raghunandan Rao
Which States Have the Highest Number of BJP MPs?
Some states in India have a large share of BJP MPs. Here are the top 5 states:
|
Rank
|
State
|
BJP MPs
|
1
|
Uttar Pradesh
|
33
|
2
|
Madhya Pradesh
|
29
|
3
|
Gujarat
|
25
|
4
|
Odisha
|
20
|
5
|
Karnataka
|
17
How Many Women BJP MPs Are There in the Lok Sabha?
Today gender representation is a very important aspect of governance. In the 18th Lok Sabha, a total of 74 women candidates were elected across all political parties. Out of these candidates, BJP has the highest number of women MPs in the house.
-
Number of Women BJP MPs: 31 women MPs belong to the BJP.
-
Prominent Women Leaders: Notable BJP women MPs include Shobha Karandlaje (Karnataka), Annpurna Devi (Jharkhand), Bansuri Swaraj (Delhi), Kangana Ranaut (Himachal Pradesh), Hema Malini (Uttar Pradesh), and Kriti Devi Debbarman (Tripura).
-
Highest Vote Count: Shobha Karandlaje won the Bangalore North seat with over 9.8 lakh votes.
Content Writer
Nikhil is a dedicated digital journalist and communications professional with more than five years of experience, currently working within the General Knowledge section at Jagran Josh. He has established himself as a subject matter expert in Finance, Economy, History, Technology, and Trending News, consistently delivering accurate, engaging, and easy-to-read content for a wide global audience.
Over the course of his career, Nikhil has developed deep expertise in crafting informative listicles, viral trending stories. His editorial portfolio also spans finance, historical research, and technology reporting, making him a versatile and well-rounded content professional. Every piece he produces reflects a strong balance between factual accuracy and reader engagement.