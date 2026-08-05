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How Many BJP MPs Are There in the Lok Sabha? Check the List

By Nikhil Batra
Last Updated: Aug 5, 2026, 18:44 IST

How many BJP MPs are there in the Lok Sabha? Explore the latest list of BJP Members of Parliament and their constituencies.

Number of BJP MPs in Lok Sabha
Number of BJP MPs in Lok Sabha

Bharatiya Janata Party known as BJP is one the largest political parties in the 18th Lok Sabha. The General Elections for the country were conducted in 2024 and people of the nation casted their votes to elect representatives in the lower house of the Indian Parliament.

As of 2026, the BJP's total strength in the Lok Sabha is at 239 MPs which has reduced from the initial 240 seats that the party won during the general election declaration. 

Here is the complete list of all the MPs of BJP in the Lok Sabha along with their constituency. 

BJP in the Lok Sabha at a Glance

Here is a simple summary of important details regarding the BJP's presence in the 18th Lok Sabha:

Particular

Details

Political Party

Bharatiya Janata Party (BJP)

Lok Sabha Term

18th Lok Sabha (2024 to 2029)

Leader of the House

Prime Minister Narendra Modi (BJP)

Speaker of the Lok Sabha

Om Birla (BJP)

Original Seats Won in 2024

240 seats

Current Strength of BJP

239 MPs

Alliance

National Democratic Alliance (NDA)

Complete List of BJP MPs in the 18th Lok Sabha

Here is a state-wise list of all the BJP MPs in the Lok Sabha along with their constituencies: 

Northern Region

Delhi

Constituency

Name of MP

Chandni Chowk

Praveen Khandelwal

North East Delhi

Manoj Tiwari

East Delhi

Harsh Malhotra

New Delhi

Bansuri Swaraj

North West Delhi (SC)

Yogender Chandolia

West Delhi

Kamaljeet Sehrawat

South Delhi

Ramvir Singh Bidhuri

Haryana


Constituency

Name of MP

Karnal

Manohar Lal Khattar

Bhiwani-Mahendragarh

Dharambir Singh

Gurgaon

Rao Inderjit Singh

Faridabad

Krishan Pal Gurjar

Kurukshetra

Naveen Jindal

Himachal Pradesh

Constituency

Name of MP

Mandi

Kangana Ranaut

Hamirpur

Anurag Thakur

Shimla (SC)

Suresh Kumar Kashyap

Kangra

Rajeev Bhardwaj

Uttarakhand

Constituency

Name of MP

Tehri Garhwal

Mala Rajya Laxmi Shah

Garhwal

Anil Baluni

Almora (SC)

Ajay Tamta

Nainital-Udhamsingh Nagar

Ajay Bhatt

Hardwar

Trivendra Singh Rawat

Uttar Pradesh

Constituency

Name of MP

Varanasi

Narendra Modi

Lucknow

Rajnath Singh

Amethi

Smriti Irani

Gorakhpur

Ravi Kishan

Mathura

Hema Malini

Ghaziabad

Atul Garg

Noida (Gautam Buddh Nagar)

Mahesh Sharma

Bulandshahr (SC)

Bhola Singh

Aligarh

Satish Gautam

Agra (SC)

SP Singh Baghel

Fatehpur Sikri

Rajkumar Chahar

Bareilly

Chhatrapal Singh Gangwar

Pilibhit

Jitin Prasada

Shahjahanpur (SC)

Arun Kumar Sagar

Kheri

Ajay Kumar Mishra

Dhaurahra

Rekha Verma

Sitapur

Rajesh Verma

Hardoi (SC)

Jai Prakash Rawat

Misrikh (SC)

Ashok Kumar Rawat

Unnao

Sakshi Maharaj

Farrukhabad

Mukesh Rajput

Etawah (SC)

Ram Shankar Katheria

Kannauj

Subrat Pathak

Akbarpur

Devendra Singh Bhole

Jalaun (SC)

Bhanu Pratap Singh Verma

Jhansi

Anurag Sharma

Hamirpur

Pushpendra Singh Chandel

Banda

RK Singh Patel

Kaushambi (SC)

Vinod Sonkar

Bhadohi

Ramesh Chand Bind

Deoria

Rama Pati Ram Tripathi

Bansgaon (SC)

Kamlesh Paswan

Kushinagar

Vijay Kumar Dubey

Central Region

Chhattisgarh

Constituency

Name of MP

Sarguja (ST)

Chintamani Maharaj

Raigarh (ST)

Radheshyam Rathiya

Janjgir-Champa (SC)

Kamlesh Jangde

Bilaspur

Tokhan Sahu

Rajnandgaon

Santosh Pandey

Durg

Vijay Baghel

Raipur

Brijmohan Agrawal

Mahasamund

Rupkumari Choudhary

Bastar (ST)

Mahesh Kashyap

Kanker (ST)

Bhojraj Nag

Madhya Pradesh

Constituency

Name of MP

Morena

Shivmangal Singh Tomar

Bhind (SC)

Sandhya Ray

Gwalior

Bharat Singh Kushwah

Guna

Jyotiraditya Scindia

Sagar

Lata Wankhede

Tikamgarh (SC)

Virendra Kumar Khatik

Damoh

Rahul Lodhi

Khajuraho

VD Sharma

Satna

Ganesh Singh

Rewa

Janardan Mishra

Sidhi

Rajesh Mishra

Shahdol (ST)

Himadri Singh

Jabalpur

Ashish Dubey

Mandla (ST)

Faggan Singh Kulaste

Balaghat

Bharti Pardhi

Chhindwara

Bunty Sahu

Narmadapuram

Darshan Singh Choudhary

Vidisha

Shivraj Singh Chouhan

Bhopal

Alok Sharma

Rajgarh

Rodmal Nagar

Dewas (SC)

Mahendra Solanki

Ujjain (SC)

Anil Firojiya

Mandsaur

Sudhir Gupta

Ratlam (ST)

Anita Nagar Singh Chauhan

Dhar (ST)

Savitri Thakur

Indore

Shankar Lalwani

Khargone (ST)

Gajendra Patel

Khandwa

Gnaneshwar Patil

Betul (ST)

Durga Das Uikey

Western Region

Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu

Constituency

Name of MP

Daman and Diu

Patel Umeshbhai Babubhai

Goa

Constituency

Name of MP

North Goa

Shripad Yesso Naik

Gujarat

Constituency

Name of MP

Kachchh (SC)

Vinod Lakhamashi Chavda

Banaskantha

Rekhaben Hiteshbhai Chaudhari

Patan

Bharatsinhji Dabhi

Gandhinagar

Amit Shah

Ahmedabad East

Hasmukhbhai Patel

Ahmedabad West (SC)

Dinesh Makwana

Surendranagar

Chandubhai Shihora

Rajkot

Parshottam Rupala

Porbandar

Mansukh Mandaviya

Jamnagar

Poonamben Maadam

Junagadh

Rajesh Chudasama

Amreli

Bharatbhai Sutariya

Bhavnagar

Nimuben Bambhania

Anand

Mitesh Patel

Kheda

Devusinh Chauhan

Panchmahal

Rajpalsinh Jadav

Dahod (ST)

Jasvantsinh Bhabhor

Vadodara

Hemang Joshi

Chhota Udaipur (ST)

Jashubhai Rathwa

Bharuch

Mansukhbhai Vasava

Bardoli (ST)

Prabhu Vasava

Navsari

C. R. Patil

Valsad (ST)

Dhaval Patel

Sabarkantha

Shobhna Mahendrasinh Baraiya

Surat

Mukesh Dalal

Maharashtra

Constituency

Name of MP

Nagpur

Nitin Gadkari

Chandrapur

Pratibha Dhanorkar

Jalgaon

Smita Wagh

Raver

Raksha Khadse

Akola

Anup Dhotre

Ratnagiri-Sindhudurg

Narayan Rane

Pune

Murlidhar Mohol

Satara

Udayanraje Bhosale

Chhatrapati Sambhajinagar

Bhagwat Karad

Rajasthan

Constituency

Name of MP

Bikaner (SC)

Arjun Ram Meghwal

Churu

Devendra Jhajharia

Sikar

Sumedhanand Saraswati

Jaipur

Manju Sharma

Alwar

Bhupender Yadav

Bharatpur (SC)

Ram Swaroop Koli

Nagaur

Jyoti Mirdha

Pali

PP Chaudhary

Jodhpur

Gajendra Singh Shekhawat

Barmer

Kailash Choudhary

Jalore

Lumbaram Choudhary

Udaipur (ST)

Manna Lal Rawat

Kota

Om Birla

Jhalawar-Baran

Dushyant Singh

Eastern Region

Bihar

Constituency

Name of MP

Paschim Champaran

Sanjay Jaiswal

Purvi Champaran

Radha Mohan Singh

Madhubani

Ashok Kumar Yadav

Araria

Pradeep Kumar Singh

Darbhanga

Gopal Jee Thakur

Muzaffarpur

Raj Bhushan Choudhary

Maharajganj

Janardan Singh Sigriwal

Saran

Rajiv Pratap Rudy

Ujiarpur

Nityanand Rai

Begusarai

Giriraj Singh

Patna Sahib

Ravi Shankar Prasad

Nawada

Vivek Thakur

Jharkhand

Constituency

Name of MP

Godda

Nishikant Dubey

Chatra

Kalicharan Singh

Kodarma

Annpurna Devi

Ranchi

Sanjay Seth

Jamshedpur

Bidyut Baran Mahato

Singhbhum (ST)

Geeta Koda

Khunti (ST)

Kali Charan Munda

Palamu (SC)

Vishnu Dayal Ram

Odisha

Constituency

Name of MP

Bargarh

Pradeep Purohit

Sundargarh (ST)

Jual Oram

Sambalpur

Dharmendra Pradhan

Keonjhar (ST)

Ananta Nayak

Mayurbhanj (ST)

Naba Charan Majhi

Balasore

Pratap Chandra Sarangi

Bhadrak (SC)

Avimanyu Sethi

Jajpur (SC)

Rabindra Narayan Behera

Dhenkanal

Rudra Narayan Pany

Bolangir

Sangeeta Kumari Singh Deo

Kalahandi

Malvika Devi

Nabarangpur (ST)

Balabhadra Majhi

Kendrapara

Baijayant Panda

Jagatsinghpur (SC)

Bibhu Prasad Tarai

Cuttack

Bhartruhari Mahtab

Bhubaneswar

Aparajita Sarangi

Puri

Sambit Patra

Aska

Anita Subhadarshini

Berhampur

Pradeep Kumar Panigrahy

Koraput (ST)

Kaliram Majhi

West Bengal

Constituency

Name of MP

Cooch Behar (SC)

Nisith Pramanik

Alipurduars (ST)

Manoj Tigga

Jalpaiguri (SC)

Jayanta Kumar Roy

Darjeeling

Raju Bista

Raiganj

Kartick Chandra Paul

Balurghat

Sukanta Majumdar

Maldaha Uttar

Khagen Murmu

Ranaghat (SC)

Jagannath Sarkar

Bangaon (SC)

Shantanu Thakur

Kanthi

Soumendu Adhikari

Tamluk

Abhijit Gangopadhyay

Bishnupur (SC)

Saumitra Khan

North-Eastern Region

Assam

Constituency

Name of MP

Darrang-Udalguri

Dilip Saikia

Guwahati

Bijuli Kalita Medhi

Diphu (ST)

Amarsing Tisso

Karimganj

Kripanath Mallah

Silchar (SC)

Parimal Suklabaidya

Kaziranga

Kamakhya Prasad Tasa

Sonitpur

Ranjit Dutta

Lakhimpur

Pradan Baruah

Dibrugarh

Sarbananda Sonowal

Arunachal Pradesh

Constituency

Name of MP

Arunachal West

Kiren Rijiju

Arunachal East

Tapir Gao

Tripura

Constituency

Name of MP

Tripura West

Biplab Kumar Deb

Tripura East (ST)

Kriti Devi Debbarman

Southern Region and Islands

Andaman and Nicobar Islands

Constituency

Name of MP

Andaman and Nicobar Islands

Bishnu Pada Ray

Andhra Pradesh

Constituency

Name of MP

Anakapalli

C. M. Ramesh

Rajahmundry

Daggubati Purandeswari

Narasapuram

Bhupathi Raju Srinivasa Varma

Karnataka

Constituency

Name of MP

Chikkodi

Annasaheb Jolle

Belgaum

Jagadish Shettar

Bagalkot

PC Gaddigoudar

Bijapur (SC)

Ramesh Jigajinagi

Gulbarga (SC)

Umesh Jadhav

Bidar

Bhagwanth Khuba

Koppal

Basavaraj Kyavator

Haveri

Basavaraj Bommai

Dharwad

Pralhad Joshi

Uttara Kannada

Vishveshwar Hegde Kageri

Davanagere

Gayathri Siddeshwara

Shimoga

BY Raghavendra

Udupi Chikmagalur

Kota Srinivas Poojary

Dakshina Kannada

Brichesh Chowta

Bangalore North

Shobha Karandlaje

Bangalore Central

PC Mohan

Bangalore South

Tejasvi Surya

Kerala

Constituency

Name of MP

Thrissur

Suresh Gopi

Telangana

Constituency

Name of MP

Adilabad (ST)

Godam Nagesh

Nizamabad

Dharmapuri Arvind

Malkajgiri

Eatala Rajender

Secunderabad

G. Kishan Reddy

Karimnagar

Bandi Sanjay Kumar

Chevella

Konda Vishweshwar Reddy

Mahbubnagar

DK Aruna

Medak

Raghunandan Rao

Which States Have the Highest Number of BJP MPs?

Some states in India have a large share of BJP MPs. Here are the top 5 states:

Rank

State

BJP MPs

1

Uttar Pradesh

33

2

Madhya Pradesh

29

3

Gujarat

25

4

Odisha

20

5

Karnataka

17

How Many Women BJP MPs Are There in the Lok Sabha?

Today gender representation is a very important aspect of governance. In the 18th Lok Sabha, a total of 74 women candidates were elected across all political parties. Out of these candidates, BJP has the highest number of women MPs in the house.

  • Number of Women BJP MPs: 31 women MPs belong to the BJP.

  • Prominent Women Leaders: Notable BJP women MPs include Shobha Karandlaje (Karnataka), Annpurna Devi (Jharkhand), Bansuri Swaraj (Delhi), Kangana Ranaut (Himachal Pradesh), Hema Malini (Uttar Pradesh), and Kriti Devi Debbarman (Tripura).

  • Highest Vote Count: Shobha Karandlaje won the Bangalore North seat with over 9.8 lakh votes.

Nikhil Batra
Nikhil Batra

Content Writer

Nikhil is a dedicated digital journalist and communications professional with more than five years of experience, currently working within the General Knowledge section at Jagran Josh. He has established himself as a subject matter expert in Finance, Economy, History, Technology, and Trending News, consistently delivering accurate, engaging, and easy-to-read content for a wide global audience.

Over the course of his career, Nikhil has developed deep expertise in crafting informative listicles, viral trending stories. His editorial portfolio also spans finance, historical research, and technology reporting, making him a versatile and well-rounded content professional. Every piece he produces reflects a strong balance between factual accuracy and reader engagement.

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First Published: Aug 5, 2026, 18:44 IST

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