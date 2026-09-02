Free Solar Panel Scheme: पीएम सूर्य घर योजना के तहत अब फ्री में लगेगा सोलर पैनल, किसे मिलेगा लाभ, देखें यहां

Delhi Free Solar Yojana: बड़ी खुशखबरी! यदि आप दिल्ली में रहते हैं और हर महीने 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए काम की खबर है। अब घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने के लिए आपको बड़ी रकम खर्च करने की जरूरत नहीं। दिल्ली सरकार ने ऐसी योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत पात्र परिवारों की छत पर 3 Kw तक का सोलर सिस्टम मुफ्त लगाया जाएगा। खास बात यह है कि पैनल लगने के बाद 5 साल तक इसके रखरखाव का खर्च भी नहीं देना होगा। बढ़ती बिजली मांग के बीच बड़ा कदम दिल्ली में गर्मी और बढ़ती जरूरतों के साथ बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है। राजधानी में अधिकतम बिजली मांग 8,748 Mw तक पहुंच चुकी है। ऐसे में सरकार अब सौर ऊर्जा को बढ़ावा देकर बिजली की बढ़ती जरूरत को पूरा करने की कोशिश कर रही है। पहले से पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर लगाने पर सब्सिडी दी जा रही है, लेकिन लोगों की भागीदारी उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। अब दिल्ली सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए योजना को और आसान बनाने का फैसला किया है।

400 यूनिट तक बिल वालों को मिलेगा लाभ नई योजना का फायदा उन घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगा, जिनके घर में हर महीने 400 यूनिट तक बिजली की खपत होती है। यदि आपकी छत पर सोलर सिस्टम लगाना तकनीकी रूप से संभव है, तो आपको 3kW तक का रूफटॉप सोलर सिस्टम दिया जा सकता है। यानी सोलर लगवाने के लिए शुरुआत में अपनी जेब से बड़ी रकम लगाने की जरूरत नहीं होगी। करीब 1.56 लाख रुपये का खर्च सरकार की सब्सिडी से बात दें कि 3kW सोलर सिस्टम के लिए करीब 1.56 लाख रुपये की फंडिंग का प्रावधान बताया गया है। इसमें लगभग 78000 रुपये केंद्र सरकार की सब्सिडी और करीब 78000 रुपये दिल्ली सरकार की कैपिटल सब्सिडी शामिल होगी। सरल शब्दों में समझें तो पात्र परिवारों के लिए सोलर सिस्टम लगाने का शुरुआती खर्च इन सब्सिडी के जरिए कवर किया जाएगा। 5 साल तक मेंटेनेंस की टेंशन नहीं सोलर पैनल लगवाने के बाद उसका रखरखाव भी लोगों के लिए चिंता का विषय रहता है। इस योजना में सरकार ने इस हिस्से का भी ध्यान रखा है। चयनित वेंडर 5 साल तक सोलर सिस्टम के ऑपरेशन और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी संभालेंगे। यानी इस अवधि में सिस्टम की देखभाल के लिए अलग से मेंटेनेंस खर्च नहीं करना होगा।