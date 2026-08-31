Delhi SIR Draft Voter List 2026: दिल्ली वोटर लिस्ट में आपका नाम है या कट गया, एक क्लिक में ऐसे करें चेक

Delhi SIR Draft Voter List Name 2026: दिल्ली के करीब हर तीसरे वोटर के नाम पर अब सवाल खड़ा हो गया है। Special Intensive Revision (SIR) के तहत मतदाता लिस्ट को अपडेट करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। ऐसे में यदि आप दिल्ली के वोटर हैं, तो एक बार यह जरूर चेक कर लें कि नई सूची में आपका नाम है या नहीं। राज्य में वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण का ड्राफ्ट रोल 31 अगस्त 2026 को जारी कर दिया गया है। राज्य के सभी क्षेत्रों में SIR की प्रक्रिया करीब दो महीने से जारी थी। लगभग 97.51 लाख मतदाताओं के फॉर्म पोर्टल पर SIR शुरू होने के समय दिल्ली में करीब 1.45 करोड़ मतदाता दर्ज थे। इनमें से लगभग 97.51 लाख मतदाताओं के फॉर्म कलेक्ट करके पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं। वहीं करीब 47.58 लाख मतदाताओं के फॉर्म नहीं मिल पाए। इन लोगों को “uncollectible” कैटेगरी में रखा गया है। कौन से नाम हटाए जा सकते हैं?

इनमें ऐसे मतदाता शामिल हैं जो घर पर नहीं मिले, दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, डुप्लीकेट एंट्री हैं या किसी अन्य वजह से उनका फॉर्म जमा नहीं हो पाया। ऐसे नाम ड्राफ्ट सूची से हटाए जा सकते हैं। हालांकि, अंतिम आंकड़े अभी सामने नहीं आए हैं। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि SIR के बाद वोटर लिस्ट में आपका नाम बचा है या नहीं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर घर बैठे सिर्फ कुछ मिनट में इसे चेक किया जा सकता है। EPIC नंबर से ऐसे चेक करें नाम यदि आपके पास Voter ID यानी EPIC नंबर है, तो यह सबसे आसान तरीका है। -Election Commission के Electoral Search पोर्टल पर जाएं। -अपनी पसंद की भाषा चुनें। -अपना EPIC नंबर दर्ज करें। -State में Delhi चुनें। -Captcha भरकर Search पर क्लिक करें। इसके बाद स्क्रीन पर आपके वोटर रिकॉर्ड की डिटेल्स दिखाई देगी। EPIC नंबर नहीं है? नाम से भी कर सकते हैं सर्च