SSC GD Vacancy 2026 OUT!
Focus
Quick Links

Delhi-Dehradun Expressway: कब से खुलेगा दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का पूरा रूट, यहां जानें सब कुछ

By Kishan Kumar
Dec 2, 2025, 13:25 IST

हाल ही में दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के पहले चरण का ट्रायल शुरू हो गया है। यह ट्रायल 30 नवंबर की रात से शुरू हो गया है, जिसके बाद इस मार्ग पर वाहनों को रफ्तार का नया रास्ता मिल गया है। इस लेख में हम दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे से जुड़े कुछ खास तथ्य और इसके पूरे खुलने की संभावित तारीख के बारे में जानेंगे।

Add as a preferred source on Google
Join us
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे

हाल ही में वाहनों को रफ्तार का नया रास्ता मिल गया है। लंबे समय से प्रतिक्षित दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के पहले चरण का ट्रायल शुरू हो गया है, जिसके बाद नए रास्ते पर वाहनों ने रफ्तार पकड़ ली है। ट्रायल के दौरान पहले चरण में 32 किलोमीटर लंबे दिल्ली के अक्षरधाम से लेकर बागपत तक का मार्ग खोला गया है। ऐसे में अगले एक माह तक इस मार्ग पर वाहनों से टोल नहीं लिया जाएगा। हालांकि, अभी तक पूरा एक्सप्रेसवे आम जनता के लिए नहीं खोला गया है। क्योंकि, अभी इसके एक चरण का निर्माण चल रहा है। वहीं, एक चरण का सेफ्टी ऑडिट चल रहा है। इस लेख में हम दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे से जुड़े मुख्य तथ्य और इसके पूरे रूट के खुलने की तारीख के बारे में जानेंगे।

अभी खेकड़ा तक खोला गया है एक्सप्रेसवे

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के पहले चरण के तहत दिल्ली के अक्षरधाम से बागपत के खेकड़ा तक के मार्ग को आम वाहन चालकों के लिए खोल दिया गया है। यह कुल 32 किलोमीटर लंबा मार्ग है। 

एक्सप्रेसवे के चार चरण कौन-कौन-से हैं

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का निर्माण 4 चरणों में किया गया है, जो कि इस प्रकार हैंः

1.पहला चरण- अक्षरधाम से बागपत- ( ट्रायल चल रहा है)

2.दूसरा चरण- बागपत से सहारनपुर- (लगभग तैयार हो चुका है)

3.तीसरा चरण-सहारनपुर से गणेशपुर- ( निर्माण चल रहा है)

4.गणेशपुर से देहरादून- (सेफ्टी ऑडिट प्रक्रिया की जा रही है) 

कब से खुलेगा दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का पूरा रूट

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण(NHAI) द्वारा अभी सिर्फ इसके पहले चरण का ट्रॉयल किया जा रहा है। हालांकि, अभी इसका औपचारिक उद्घाटन किया जाना है। पहले इस पूरे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन दिसंबर 2024 में होना था, लेकिन बाद में यह तारीख आगे बढ़ा दी गई थी। हालांकि, अब पूरा एक्सप्रेसवे खुलने की नई संभावित तारीख फरवरी, 2026 बताई जा रही है। 

10 फीसदी पार्किंग ई-वाहनों के लिए रिजर्व

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर ई-वाहनों का भी ध्यान रखा गया है। इस मार्ग पर आने वाली पार्किंग में 10 फीसदी पार्किंग को ई-वाहनों के लिए रिजर्व रखा गया है। वहीं, भविष्य में यहां चार्जिंग स्टेशन बनाने की भी योजना है। 

एक्सप्रेसवे पर फूड कोर्ट, एटीएम और पीयूसी सेंटर

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर फूड कोर्ट से लेकर एटीएम और पीयूसी सेंटरों की सुविधा दी गई है। इसके अतिरिक्त, एक्सप्रेसवे पर गांधी नगर में 1.8 हेक्टेयर का एरिया स्टे के लिए बनाया गया है। यहां वॉशरूम और अन्य सुविधाएं भी शामिल होंगी।

कितना लंबा है दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 210 किलोमीटर है। इसमें एशिया का सबसे लंबा वन्यजीव कॉरिडोर का भी निर्माण किया गया है, जिसकी कुल लंबाई 14 किलोमीटर है। ऐसे में मानव और वन्यजीवों के बीच टकराव कम होगा। एक्सप्रेसवे का निर्माण 6 से 12 लेन में किया गया है, जिसकी कुल लागत 13 हजार करोड़ रुपये है। 

पढ़ेंःदुनिया के इन देशों में है सबसे तेज इंटरनेट, देखें लिस्ट

 

Kishan Kumar
Kishan Kumar

Senior content writer

A seasoned journalist with over 7 years of extensive experience across both print and digital media, skilled in crafting engaging and informative multimedia content for diverse audiences. His expertise lies in transforming complex ideas into clear, compelling narratives that resonate with readers across various platforms. At Jagran Josh, Kishan works as a Senior Content Writer (Multimedia Producer) in the GK section. He can be reached at Kishan.kumar@jagrannewmedia.com
... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर भारत, विश्व समाचार, खेल के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समसामयिक सामान्य ज्ञान, सूची, जीके हिंदी और क्विज प्राप्त कर सकते है. आप यहां से कर्रेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें.

Trending

Popular Searches

Latest Education News