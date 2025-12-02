Delhi-Dehradun Expressway: कब से खुलेगा दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का पूरा रूट, यहां जानें सब कुछ

हाल ही में वाहनों को रफ्तार का नया रास्ता मिल गया है। लंबे समय से प्रतिक्षित दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के पहले चरण का ट्रायल शुरू हो गया है, जिसके बाद नए रास्ते पर वाहनों ने रफ्तार पकड़ ली है। ट्रायल के दौरान पहले चरण में 32 किलोमीटर लंबे दिल्ली के अक्षरधाम से लेकर बागपत तक का मार्ग खोला गया है। ऐसे में अगले एक माह तक इस मार्ग पर वाहनों से टोल नहीं लिया जाएगा। हालांकि, अभी तक पूरा एक्सप्रेसवे आम जनता के लिए नहीं खोला गया है। क्योंकि, अभी इसके एक चरण का निर्माण चल रहा है। वहीं, एक चरण का सेफ्टी ऑडिट चल रहा है। इस लेख में हम दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे से जुड़े मुख्य तथ्य और इसके पूरे रूट के खुलने की तारीख के बारे में जानेंगे। अभी खेकड़ा तक खोला गया है एक्सप्रेसवे दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के पहले चरण के तहत दिल्ली के अक्षरधाम से बागपत के खेकड़ा तक के मार्ग को आम वाहन चालकों के लिए खोल दिया गया है। यह कुल 32 किलोमीटर लंबा मार्ग है।

एक्सप्रेसवे के चार चरण कौन-कौन-से हैं दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का निर्माण 4 चरणों में किया गया है, जो कि इस प्रकार हैंः 1.पहला चरण- अक्षरधाम से बागपत- ( ट्रायल चल रहा है) 2.दूसरा चरण- बागपत से सहारनपुर- (लगभग तैयार हो चुका है) 3.तीसरा चरण-सहारनपुर से गणेशपुर- ( निर्माण चल रहा है) 4.गणेशपुर से देहरादून- (सेफ्टी ऑडिट प्रक्रिया की जा रही है) कब से खुलेगा दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का पूरा रूट भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण(NHAI) द्वारा अभी सिर्फ इसके पहले चरण का ट्रॉयल किया जा रहा है। हालांकि, अभी इसका औपचारिक उद्घाटन किया जाना है। पहले इस पूरे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन दिसंबर 2024 में होना था, लेकिन बाद में यह तारीख आगे बढ़ा दी गई थी। हालांकि, अब पूरा एक्सप्रेसवे खुलने की नई संभावित तारीख फरवरी, 2026 बताई जा रही है। 10 फीसदी पार्किंग ई-वाहनों के लिए रिजर्व दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर ई-वाहनों का भी ध्यान रखा गया है। इस मार्ग पर आने वाली पार्किंग में 10 फीसदी पार्किंग को ई-वाहनों के लिए रिजर्व रखा गया है। वहीं, भविष्य में यहां चार्जिंग स्टेशन बनाने की भी योजना है।