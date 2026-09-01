भारतीय रेलवे के 5 सबसे हैरान कर देने वाले रिकॉर्ड्स, यहां पढ़ें
भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, जिसके माध्यम से प्रतिदिन करोड़ों यात्री अपनी मंजिलों तक पहुंचते हैं। इस कड़ी में हम रेलवे के 5 सबसे हैरान कर देने वाले रिकॉर्ड्स के बारे में जानेंगे।
भारतीय रेलवे की शुरुआत 1853 में हुई थी। आज रेलवे में प्रतिदिन हजारों ट्रेनें 7 हजार से अधिक रेलवे स्टेशनों से गुजरती हैं। इनके माध्यम से प्रतिदिन करोड़ों यात्री अपनी मंजिलों तक पहुंचते हैं। रेलवे ने बीते कई वर्षों में कई बड़े कीर्तिमान रचे हैं। इस कड़ी में रेलवे के पास कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स भी हैं, जो हैरान कर देते हैं। इस लेख में हम भारतीय रेलवे के 5 सबसे हैरान कर देने वाले रिकॉर्ड्स के बारे में जानेंगे।
दुनिया का सबसे ऊंचा पुल
कश्मीर में चिनाब नदी पर बना 'चिनाब रेल ब्रिज'(Chenab Bridge) दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है। यह पुल नदी के तल से 1,177 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यदि इसकी तुलना पेरिस के मशहूर एफिल टॉवर से की जाए, तो यह इससेसे भी35 मीटर ऊंचा है। रेलवे का यह पुल 260 किमी/घंटा की हवाओं और भूकंप के तेज झटकों को सहने के लिए डिजाइन किया गया है।
दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म
कर्नाटक का 'श्री सिद्धारूढ़ स्वामीजी हुबली जंक्शन'दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड रखता है। यहां प्लेटफॉर्म नंबर-1 की कुल लंबाई 1,507 मीटरहै। आपको बता दें कि इससे पहले यह रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रेलवे स्टेशन के नाम हुआ करता था।
दो राज्यों में बंटा है यह रेलवे स्टेशन
गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर बना 'नवापुर रेलवे स्टेशन' एक ऐसा स्टेशन है, जो कि दो राज्यों की सीमाओं में आता है।स्टेशन की पटरियों के बीचो-बीच एक बेंच रखी है, जिसका आधा हिस्सा महाराष्ट्र में और आधा गुजरात में आता है। यहां टिकट खिड़की महाराष्ट्र में पड़ती है, तो स्टेशन मास्टर का कमरा गुजरात में है।
नागपुर की डायमंड क्रॉसिंग
महाराष्ट्र के नागपुरमें भारत की इकलौती 'डायमंड क्रॉसिंग' है। यहां उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम से आने वाली रेल पटरियां एक-दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती हैं। यह देखने में एक चमकते हुए हीरे की तरह दिखाई देता है।
भारत की सबसे धीमी ट्रेन
भारत में एक तरफ जहां 'वंदे भारत' और 'गतिमान एक्सप्रेस' जैसी 160 किमी/घंटा की ट्रेनें चलती हैं, वहीं तमिलनाडु की 'नीलगिरी पैसेंजर'भारत की सबसे धीमी ट्रेन है। यह ट्रेन 46 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगभग 5 घंटे का समय लेती है। इसकी औसत गति मात्र 10 से 12 किमी/घंटा है।
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