भारत की सबसे लंबी पानी की सुरंग, जिसे पहाड़ को चीरकर किया गया है तैयार

भारत में आपने अलग-अलग सुरंगों के बारे में पढ़ा और सुना होगा। ये सुरंगें पहाड़ों को चीरते हुए एक रास्ते को दूसरे रास्ते से जोड़ती हैं। इस कड़ी में भारत में हाल ही में देश की सबसे बड़ी पानी की सुरंग बनकर तैयार हो गई है। खास बात यह है कि इस सुरंग को पहाड़ों को चीरकर बनाया गया है, जो कि विंंध्य पर्वत श्रेणी में आते हैं। यह सुरंग जल विद्युत परियोजना और कृषि के लिए बहुत ही महत्त्वपूर्ण मानी जा रही है। इस लेख में हम सुरंग के बारे में जानेंगे।

कहां बनी है सबसे लंबी पानी की सुरंग

भारत की सबसे लंबी पानी की सुरंग मध्य प्रदेश के कटनी जिले के स्लीमनाबाद में तैयार की गई है। इस सुरंग की कुल लंबाई 11.95 किलोमीटर है, जो कि भारतीय इंजीनियरिंग का एक बड़ा चमत्कार मानी जा रही है।

17 सालों में बनकर तैयार हुई है सुरंग

पानी की इस सुरंग को करीब 17 सालों की मेहनत में तैयार किया गया है, जिसके लिए इंजीनियर्स की टीम ने टनल बोरिंग मशीन की मदद से पहाड़ को चीरकर नर्मदा नदी के अतिरिक्त पानी के लिए रास्ता बनाया है। इस पूरे प्रोजेक्ट में करीब 1610 करोड़ रुपये की लागत आई है। टनल में पानी बिना किसी पंप या बिजली के मदद से ग्रैविटी फ्लो द्वारा पहुंचता है।