UP SIR 2026: यूपी के इस जिले से कटे सबसे अधिक वोटरों के नाम, यहां देखें पूरी लिस्ट

UP SIR Draft List: उत्तर प्रदेश में बीते मंगलवार विशेष गहन पुनरीक्षण(SIR) के बाद नई ड्राफ्ट मतदाता लिस्ट जारी हो गई है। इस लिस्ट में कुल 12.55 करोड़ मतदाता था, जिसमें से 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। इनमें मृत लोगों से लेकर एक से अधिक जगह पर दर्ज नाम व स्थानांतरित वाले नाम भी शामिल हैं। जिन लोगों का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है, वे आगामी 6 फरवरी तक चुनाव आयोग को अपनी आपत्ति व दावे दर्ज करा सकते हैं। वहीं, 6 मार्च तक अंतिम मतदाता लिस्ट जारी हो जाएगी।
यूपी में थे कुल कितने वोटर
बीते वर्ष 27 अक्टूबर, 2025 को जब SIR की घोषणा की गई, तो उस समय प्रदेश में 15.44 करोड़ मतदाता था। ऐसे में प्रत्येक मतदाता के लिए एक प्रपत्र दिया गया था, जिसके लिए बूथ स्तर के अधिकारी की ड्यूटी लगाई थी। इनका काम फॉर्म देकर उन्हें साइन कराना था।
सिर्फ 81 फीसदी वोटरों ने लौटाए फॉर्म
उत्तर प्रदेश द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों पर गौर करें, तो 12, 55,56,025 लोगों ने ही फॉर्म लौटाए, जो कि कुल आंकड़ों का 81.03 फीसदी है। इनमें से 18.7 फीसदी लोगों के फॉर्म प्राप्त नहीं हुए थे।
2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम हटे
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी नई ड्राफ्ट लिस्ट में 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। इनमें से 46.23 लाख मृत, 25.47 लाख मतदाता एक से अधिक जगह पर पंजीकृत और ऐसे मतदाता जो किसी और स्थान पर चले गए हैं, उनकी संख्या 2.17 करोड़ है। ऐसे में जिन लोगों का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं आया है, उनकी कुल संख्या 2.89 करोड़ है।
किस जिले से कटे हैं सबसे अधिक मतदाताओं के नाम
चुनाव आयोग के मुताबिक, उत्तर प्रदेश की राजधानी यानि कि लखनऊ से सबसे अधिक मतदाताओं के नाम कटे हैं। यहां SIR की घोषणा के समय 39.9 लाख मतदाता थे, जो कि अब 27.9 लाख रह गए हैं। यहां कुल संख्या में 30 फीसदी की कटौती हुई है। वहीं, प्रदेश के ललितपुर जिले में 10 फीसदी मतदाता लिस्ट में 10 फीसदी की कटौती हुई है। यहां 27 सितंबर, 2025 तक 9.5 लाख मतदाता पंजीकृत थे, जो कि अब 8.6 लाख रह गए हैं।
किस जिले से कटे कितने नाम
|
जिला
|
संख्या
|
प्रतिशत (%)
|
सहारनपुर
|
4,32,534
|
16.37%
|
मुजफ्फरनगर
|
3,44,217
|
16.29%
|
मेरठ
|
6,65,635
|
24.65%
|
गाजियाबाद
|
8,18,139
|
28.83%
|
बुलंदशहर
|
4,03,369
|
15.14%
|
गौतम बुद्ध नगर
|
4,47,471
|
23.98%
|
बागपत
|
1,77,299
|
18.15%
|
आगरा
|
8,36,943
|
23.25%
|
अलीगढ़
|
5,20,189
|
18.60%
|
मथुरा
|
3,73,793
|
19.19%
|
फिरोजाबाद
|
3,44,752
|
18.13%
|
मैनपुरी
|
2,26,875
|
16.17%
|
एटा
|
2,20,426
|
16.80%
|
हाथरस
|
1,89,616
|
16.30%
|
बरेली
|
7,14,753
|
20.99%
|
बदायूं
|
4,92,995
|
20.39%
|
शाहजहांपुर
|
5,03,922
|
21.76%
|
पीलीभीत
|
1,99,772
|
13.61%
|
मुरादाबाद
|
3,87,611
|
15.76%
|
रामपुर
|
3,21,571
|
18.29%
|
बिजनौर
|
4,27,159
|
15.53%
|
अमरोहा
|
1,81,177
|
13.22%
|
कानपुर नगर
|
9,02,148
|
25.50%
|
कानपुर देहात
|
2,03,957
|
15.26%
|
इटावा
|
2,33,018
|
18.95%
|
फर्रुखाबाद
|
2,90,824
|
20.80%
|
कन्नौज
|
2,78,095
|
21.57%
|
औरैया
|
1,58,055
|
15.36%
|
प्रयागराज
|
11,56,305
|
24.64%
|
फतेहपुर
|
3,15,468
|
16.32%
|
प्रतापगढ़
|
5,00,109
|
19.81%
|
कौशाम्बी
|
2,19,698
|
18.00%
|
झांसी
|
2,19,612
|
13.92%
|
ललितपुर
|
95,447
|
9.95%
|
जालौन
|
2,12,059
|
16.34%
|
हमीरपुर
|
90,560
|
10.78%
|
महोबा
|
85,352
|
12.42%
|
बांदा
|
1,75,421
|
13.00%
|
चित्रकूट
|
1,00,092
|
13.67%
|
वाराणसी
|
5,73,203
|
18.18%
|
जौनपुर
|
5,89,543
|
16.51%
|
गाजीपुर
|
4,08,689
|
13.85%
|
चंदौली
|
2,30,086
|
15.45%
|
मिर्जापुर
|
3,42,761
|
17.94%
|
सोनभद्र
|
2,51,964
|
17.93%
|
भदोही
|
2,06,320
|
16.73%
|
आजमगढ़
|
5,66,606
|
15.25%
|
मऊ
|
3,00,223
|
17.52%
|
बलिया
|
4,55,976
|
18.16%
|
गोरखपुर
|
6,45,625
|
17.61%
|
महाराजगंज
|
3,01,022
|
15.11%
|
देवरिया
|
4,14,799
|
17.22%
|
कुशीनगर
|
5,02,640
|
18.65%
|
बस्ती
|
2,98,287
|
15.70%
|
सिद्धार्थनगर
|
3,98,900
|
20.33%
|
संत कबीर नगर
|
2,66,870
|
19.96%
|
लखनऊ
|
12,00,138
|
30.04%
|
उन्नाव
|
4,07,171
|
17.51%
|
रायबरेली
|
3,48,862
|
16.35%
|
सीतापुर
|
6,23,772
|
19.55%
|
हरदोई
|
5,44,682
|
18.04%
|
लखीमपुर खीरी
|
5,05,802
|
17.50%
|
गोंडा
|
4,69,637
|
18.40%
|
बहराइच
|
5,41,328
|
20.44%
|
बलरामपुर
|
4,11,200
|
25.98%
|
श्रावस्ती
|
1,34,992
|
16.51%
|
अयोध्या
|
3,35,742
|
17.69%
|
सुल्तानपुर
|
3,16,947
|
17.19%
|
बाराबंकी
|
3,73,154
|
16.00%
|
अम्बेडकर नगर
|
2,58,547
|
13.82%
|
कासगंज
|
1,72,238
|
16.28%
|
अमेठी
|
2,67,241
|
18.60%
|
हापुड़
|
2,57,903
|
22.30%
|
शामली
|
1,63,458
|
16.75%
|
संभल
|
3,18,601
|
20.29%
ऑनलाइन कैसे चेक करें अपना नाम
-सबसे पहले आप चुनाव आयोग की वेबसाइट (https://voters.eci.gov.in/download-eroll) पर पहुंचें।
-अब यहां राज्य और जिले का चुनाव करें और विधानसभा चुन लें।
-अंत में आपको अपना बूथ चुनना है, जिसके बाद ड्राफ्ट लिस्ट आ जाएगी। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं।
हेल्पलाइन 1950 पर करें कॉल
चुनाव आयोग की ओर से मतदाताओं की मदद के लिए 1950 हेल्पलाइन भी शुरू की गई है। ऐसे मतदाता, जिनका नाम मतदाता लिस्ट में नहीं है, वे इस नंबर पर कॉल कर अपनी समस्या बता सकते हैं। वहीं, आयोग की ओर से विशेष कैंप भी लगाए जाएंगे।
