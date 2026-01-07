UP SIR 2026: यूपी के इस जिले से कटे सबसे अधिक वोटरों के नाम, यहां देखें पूरी लिस्ट

JEE Main 2026 City Intimation Slip
By Kishan Kumar
Jan 7, 2026, 12:57 IST

UP SIR List 2026: उत्तर प्रदेश में हाल ही में 12.55 करोड़ मतदाताओं की ड्राफ्ट लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। ऐसे में आगामी 6 फरवरी तक दावे और आपत्तियों को सुना जाएगा, जिसके बाद अंतिम मतदाता लिस्ट 6 मार्च को जारी होगी।

यूपी एसआइआर 2026
यूपी एसआइआर 2026

UP SIR Draft List: उत्तर प्रदेश में बीते मंगलवार विशेष गहन पुनरीक्षण(SIR) के बाद नई ड्राफ्ट मतदाता लिस्ट जारी हो गई है। इस लिस्ट में कुल 12.55 करोड़ मतदाता था, जिसमें से 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। इनमें मृत लोगों से लेकर एक से अधिक जगह पर दर्ज नाम व स्थानांतरित वाले नाम भी शामिल हैं। जिन लोगों का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है, वे आगामी 6 फरवरी तक चुनाव आयोग को अपनी आपत्ति व दावे दर्ज करा सकते हैं। वहीं, 6 मार्च तक अंतिम मतदाता लिस्ट जारी हो जाएगी। 

यूपी में थे कुल कितने वोटर

बीते वर्ष 27 अक्टूबर, 2025 को जब SIR की घोषणा की गई, तो उस समय प्रदेश में 15.44 करोड़ मतदाता था। ऐसे में प्रत्येक मतदाता के लिए एक प्रपत्र दिया गया था, जिसके लिए बूथ स्तर के अधिकारी की ड्यूटी लगाई थी। इनका काम फॉर्म देकर उन्हें साइन कराना था।

सिर्फ 81 फीसदी वोटरों ने लौटाए फॉर्म

उत्तर प्रदेश द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों पर गौर करें, तो 12, 55,56,025 लोगों ने ही फॉर्म लौटाए, जो कि कुल आंकड़ों का 81.03 फीसदी है। इनमें से 18.7 फीसदी लोगों के फॉर्म प्राप्त नहीं हुए थे।

2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम हटे

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी नई ड्राफ्ट लिस्ट में 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। इनमें से 46.23 लाख मृत, 25.47 लाख मतदाता एक से अधिक जगह पर पंजीकृत और ऐसे मतदाता जो किसी और स्थान पर चले गए हैं, उनकी संख्या 2.17 करोड़ है। ऐसे में जिन लोगों का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं आया है, उनकी कुल संख्या 2.89 करोड़ है। 

किस जिले से कटे हैं सबसे अधिक मतदाताओं के नाम

चुनाव आयोग के मुताबिक, उत्तर प्रदेश की राजधानी यानि कि लखनऊ से सबसे अधिक मतदाताओं के नाम कटे हैं। यहां SIR की घोषणा के समय 39.9 लाख मतदाता थे, जो कि अब 27.9 लाख रह गए हैं। यहां कुल संख्या में 30 फीसदी की कटौती हुई है। वहीं, प्रदेश के ललितपुर जिले में 10 फीसदी मतदाता लिस्ट में 10 फीसदी की कटौती हुई है। यहां 27 सितंबर, 2025 तक 9.5 लाख मतदाता पंजीकृत थे, जो कि अब 8.6 लाख रह गए हैं। 

किस जिले से कटे कितने नाम

जिला

संख्या

प्रतिशत (%)

सहारनपुर

4,32,534

16.37%

मुजफ्फरनगर

3,44,217

16.29%

मेरठ

6,65,635

24.65%

गाजियाबाद

8,18,139

28.83%

बुलंदशहर

4,03,369

15.14%

गौतम बुद्ध नगर

4,47,471

23.98%

बागपत

1,77,299

18.15%

आगरा

8,36,943

23.25%

अलीगढ़

5,20,189

18.60%

मथुरा

3,73,793

19.19%

फिरोजाबाद

3,44,752

18.13%

मैनपुरी

2,26,875

16.17%

एटा

2,20,426

16.80%

हाथरस

1,89,616

16.30%

बरेली

7,14,753

20.99%

बदायूं

4,92,995

20.39%

शाहजहांपुर

5,03,922

21.76%

पीलीभीत

1,99,772

13.61%

मुरादाबाद

3,87,611

15.76%

रामपुर

3,21,571

18.29%

बिजनौर

4,27,159

15.53%

अमरोहा

1,81,177

13.22%

कानपुर नगर

9,02,148

25.50%

कानपुर देहात

2,03,957

15.26%

इटावा

2,33,018

18.95%

फर्रुखाबाद

2,90,824

20.80%

कन्नौज

2,78,095

21.57%

औरैया

1,58,055

15.36%

प्रयागराज

11,56,305

24.64%

फतेहपुर

3,15,468

16.32%

प्रतापगढ़

5,00,109

19.81%

कौशाम्बी

2,19,698

18.00%

झांसी

2,19,612

13.92%

ललितपुर

95,447

9.95%

जालौन

2,12,059

16.34%

हमीरपुर

90,560

10.78%

महोबा

85,352

12.42%

बांदा

1,75,421

13.00%

चित्रकूट

1,00,092

13.67%

वाराणसी

5,73,203

18.18%

जौनपुर

5,89,543

16.51%

गाजीपुर

4,08,689

13.85%

चंदौली

2,30,086

15.45%

मिर्जापुर

3,42,761

17.94%

सोनभद्र

2,51,964

17.93%

भदोही

2,06,320

16.73%

आजमगढ़

5,66,606

15.25%

मऊ

3,00,223

17.52%

बलिया

4,55,976

18.16%

गोरखपुर

6,45,625

17.61%

महाराजगंज

3,01,022

15.11%

देवरिया

4,14,799

17.22%

कुशीनगर

5,02,640

18.65%

बस्ती

2,98,287

15.70%

सिद्धार्थनगर

3,98,900

20.33%

संत कबीर नगर

2,66,870

19.96%

लखनऊ

12,00,138

30.04%

उन्नाव

4,07,171

17.51%

रायबरेली

3,48,862

16.35%

सीतापुर

6,23,772

19.55%

हरदोई

5,44,682

18.04%

लखीमपुर खीरी

5,05,802

17.50%

गोंडा

4,69,637

18.40%

बहराइच

5,41,328

20.44%

बलरामपुर

4,11,200

25.98%

श्रावस्ती

1,34,992

16.51%

अयोध्या

3,35,742

17.69%

सुल्तानपुर

3,16,947

17.19%

बाराबंकी

3,73,154

16.00%

अम्बेडकर नगर

2,58,547

13.82%

कासगंज

1,72,238

16.28%

अमेठी

2,67,241

18.60%

हापुड़

2,57,903

22.30%

शामली

1,63,458

16.75%

संभल

3,18,601

20.29%

ऑनलाइन कैसे चेक करें अपना नाम 

-सबसे पहले आप चुनाव आयोग की वेबसाइट (https://voters.eci.gov.in/download-eroll) पर पहुंचें।

-अब यहां राज्य और जिले का चुनाव करें और विधानसभा चुन लें।

-अंत में आपको अपना बूथ चुनना है, जिसके बाद ड्राफ्ट लिस्ट आ जाएगी। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं।

हेल्पलाइन 1950 पर करें कॉल

चुनाव आयोग की ओर से मतदाताओं की मदद के लिए 1950 हेल्पलाइन भी शुरू की गई है। ऐसे मतदाता, जिनका नाम मतदाता लिस्ट में नहीं है, वे इस नंबर पर कॉल कर अपनी समस्या बता सकते हैं। वहीं, आयोग की ओर से विशेष कैंप भी लगाए जाएंगे।

पढ़ेंःउत्तर प्रदेश में कौन-सा जिला कहलाता है ‘फन सिटी’, जानें नाम

 

