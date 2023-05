जानें क्या होता है Sengol और संसद भवन में क्या है इसका महत्व

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इसके साथ ही इसका संविधान दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान के मूल्यों और लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक भवन यानि संसद भवन से पूरे देश में नियंत्रण किया जाता है। देश के कई महत्वपूर्ण फैसलों से लेकर बदलावों का संसद भवन गवाह रहा है। हालांकि, इसे अब नया रूप दिया जा रहा है, जिसके तहत नए संसद भवन का निर्माण हो रहा है। इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। हालांकि, उद्घाटन से पहले ही Sengol को लेकर यह चर्चा में आ गया है। यही वजह है कि उद्घाटन समारोह में शामिल न होने के लिए 19 विपक्षी पार्टियों ने सहमति जताई है। इस लेख के माध्यम से हम जानेंगे कि आखिर क्या होता है सेंगोल और संसद भवन के लिए क्यों है महत्वपूर्ण।

भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में सेंगोल का अधिक महत्व है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने जब प्रधानमंत्री के रूप में अपना पद संभाला था, तब उन्हें यह सौंपा गया था।

दरअसल, सेंगोल ब्रिटिश सरकार से भारतीयों के हाथों में ली गई सत्ता की शक्ति को दर्शाता है। इसका जनक सी. राजगोपालचारी को कहा जाता है, जो कि चोला साम्राज्य से काफी प्रेरित थे। चोला साम्राज्य में जब भी एक राजा से दूसरे राजा के पास सत्ता का हस्तांतरण होता था, तब इस तरह का सेंगोल दूसरे राजा को दिया जाता था, जो कि सत्ता हस्तांतरण को दर्शाता था।

The Sengol, blessed by high priests from a leading Saivite Mutt in Tamil Nadu, carries the spirit of just & fair rule.



Let's embrace this symbol that unites the North & South as the PM @narendramodi installs it in the new Parliament building!#SengolAtNewParliament pic.twitter.com/OsNXFe3tIQ