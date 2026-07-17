पाकिस्तान में 2600 रुपये का हुआ आटा, तो इस देश में पर EMI पर बिकी रोटी

भारत से ज्यादा इन देशों में महंगी है रोटी

पाकिस्तान में इस समय गेंहू की सप्लाई रूकने की वजह से चक्की का आटा 180 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। वहीं, यहां 20 किलो आटे का थैला 2500 से 2600 रुपये में बेचा जा रहा है। ऐसे में यहां महंगाई दर बढ़ने की वजह से स्थानीय लोगों को दो वक्त की रोटी खाने में संघर्ष करना पड़ रहा है। इस नए संकट की वजह से पाकिस्तान में कई आटा मिल भी बंद हो चुकी हैं।

2600 रुपये में बिक रहा है आटा

पाकिस्तान में हाल ही में गेहूं संकट देखने को मिल रहा है। इस वजह से देश की राजधानी इस्लामाबाद के होटलों में एक रोटी की कीमत 25 रुपये तक पहुंच गई है। यह भारत की तुलना में कहीं अधिक है। क्योंकि, भारत में सामान्य तौर पर एक होटल में रोटी की कीमत 5 से 10 रुपये है। पाकिस्तान में एक आटे का थैला 2500 रुपये में बिक रहा है। इस लेख में दुनिया के कुछ ऐसे देशों के बारे में जानेंगे, जहां एक रोटी की कीमत भारत से बहुत अधिक है।

भारत के मुकाबले कई देश ऐसे हैं, जहां एक रोटी की कीमत बहुत अधिक है। इन देशों में भारत के पड़ोसी देश भी शामिल हैं।

आइसलैंड

आइसलैंड में रोटी का रेट ग्राम के हिसाब से तय है। यहां 500 ग्राम का रेट 350 से 360 रुपये है। ऐसे में यहां की रोटी बहुत ही महंगी है।

डेनमार्क

डेनमार्क में पूरे यूरोप में सबसे महंगी ब्रेड मिलती है। यहां एक ब्रेड का रेट 290 से 300 रुपये तक है।

अमेरिका

अमेरिका में एक रोटी की कीमत 250 से 300 रुपये तक है। हालांकि, यहां भी रोटी 500 ग्राम में मिलती है।

दक्षिण कोरिया

यहां एक रोटी की कीमत 250 रुपये तक है, जहां 500 ग्राम तक एक ब्रेड मिलती है। आपको बता दें कि रोटी के मामले में यह एशिया का सबसे महंगा देश भी है।

इस देश में EMI पर खरीदी गई रोटी

आपको बता दें कि बीते दिनों ईरान में युद्ध संकट की वजह से बेकरियों में रोटियों की कीमत बहुत बढ़ गई थी। यहां दो रोटियों को 1 लाख रियाल तक में खरीदा गया था, जो कि भारत की तुलना में 50 रुपये तक है। यहां कुछ लोगों ने रोटी को EMI पर खरीदकर खाया था।