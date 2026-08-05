बिहार का इकलौता जिला, जो राज्य के 9 जिलों से साझा करता है सीमा

बिहार को भगवान बुद्ध की धरती कहा जाता है, जहां ज्ञान, धर्म और संस्कृति का मिलन होता है। इस कड़ी में यहां इकलौता जिला ऐसा भी है, जो कि बिहार के अन्य 9 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसके अलावा इसका सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक महत्त्व भी है। आपने भी इस जिले के बारे में जरूर सुना या पढ़ा होगा। इस लेख में हम इस बारे में विस्तार से जानेंगे।

बिहार में कुल कितने जिले हैं

बिहार में कुल जिलों की बात करें, तो इनकी संख्या 38 हैं। ये सभी जिले कुल 9 मंडलों में आते हैं। राज्य में कुल 534 ब्लॉक्स हैं। वहीं, सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है, जो कि 5228 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जबकि सबसे छोटा जिला शिवहर है, जो कि 443 वर्ग किलोमीटर में है।

बिहार में 9 जिलों से सीमा साझा करता है यह जिला

अब हम बिहार में सबसे अधिक सीमा साझा करने वाले जिले के बारे में जान लेते हैं। आपक बता दें कि यह पटना जिला है, जो कि राज्य के अन्य 9 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, जो कि इस प्रकार हैंः