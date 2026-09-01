भारत की वह नदी, जो उत्तराखंड से बिहार तक 4 बार बदल लेती है नाम, पढ़ें

भारत में कई नदियों का प्रवाह होता है, जिन्हें अलग-अलग नामों से जाना जाता है। इस कड़ी में भारत में एक नदी ऐसी भी है, जो कि सिर्फ 1 नाम से नहीं, बल्कि 4 नामों से जानी जाती है। खास बात यह है कि यह नदी हर राज्य के हिसाब से अपना नाम बदल लेती है। ऐसे में यह उत्तराखंड से निकलने के बाद बिहार तक पहुंचते-पहुंचते कई अलग-अलग नामों से जानी जाती है।

वह नदी, जो 4 बार बदलती है नाम

भारत में 4 बार नाम बदलने को लेकर काली नदी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। यह नदी पिथौरागढ़ जिले के कालापानी/लिपुलेख के पास से निकलती है, तब इसे काली नदीकहा जाता है। यह नदी भारत और नेपाल की प्राकृतिक सीमा भी बनाती है।

टनकपुर में बदलती है नाम

काली नदी जैसे ही टनकपुर के मैदानी इलाकों में पहुंचती है, तो इसे शारदा नदी के नाम से जाना जाता है।

उत्तर प्रदेश में 2 बार बदलती है नाम

काली नदी जैसे ही उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, तो यह 2 बार अपना नाम बदलती है। यूपी में प्रवेश करने और करनाली नदी से मिलने के बाद इसे घाघरा कहा जाता है। लेकिन, जैसे ही यह अयोध्या से होकर गुजरती है, तो इसे सरयू नदीकहा जाता है।