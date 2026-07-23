Bihar BCECE Round 2 Cutoff 2026 Released: Check Course & Category Ranks for Mechanical Engineering; Direct Link to Download PDF
BCECE cutoff 2026 Round 2 cutoff is released on the official website of bceceboard.bihar.gov.in. Students can check the seat allotment on the online counseling portal. Check the course and category-wise ranks for Mechanical Engineering, to estimate the admission options. Also find the direct link to download closing ranks shared below.
The BCECE (Bihar Combined Entrance Competitive Examination Board) Round 2 cutoff can be checked from the official website, along with Round 1 closing ranks. Admission based on the BCECE qualifying marks will help candidates get into engineering branches in colleges across Bihar.
The BCECE 2026 councelling registration will end on July 25, 2026. To help students in choice filing and estimate the upgradation option, we have provided course and category ranks for Mechanical Engineering, along with a PDF download link. Candidates can check the detailed list and download the Round 2 opening and closing ranks shared below.
Bihar BCECE Round 2 Cutoff 2026: UR Category
Admission to Mechanical Engineering, as per BCECE round 2 depends on the opening and closing ranks. Given below is the list of colleges such as M.I.T. Muzzafarpur, BCE Bhagalpur, etc. offering admission in Mechanical. The ranks are shared for the unreserved category under the general seat type.
|
INSTITUTE
|
UR OPENING RANK
|
UR CLOSING RANK
|
M.I.T. MUZAFFARPUR
|
39
|
1290
|
B.C.E. BHAGALPUR
|
947
|
1821
|
GOVT. ENGG. COLLEGE, JEHANABAD
|
2083
|
2083
|
B.C.E. BAKHTIYARPUR
|
1168
|
2945
|
GOVT. ENGG. COLLEGE, BHOJPUR
|
498
|
3203
|
G.C.E. GAYA
|
1870
|
3798
|
GOVT. ENGG. COLLEGE, NAWADA
|
4132
|
4132
|
GOVT. ENGG. COLLEGE, JAMUI
|
3876
|
4433
|
GOVT. ENGG. COLLEGE, VAISHALI
|
3818
|
4494
|
NALANDA COLLEGE. OF ENGG,CHANDI
|
2222
|
4677
|
K.C.E., KATIHAR
|
4488
|
4699
|
D.C.E. DARBHANGA
|
2114
|
4932
|
GOVT. ENGG. COLLEGE, BUXAR
|
5125
|
5125
|
PURNEA COLLEGE OF ENGG.
|
4693
|
5478
|
GOVT. ENGG. COLLEGE, SIWAN
|
5669
|
5669
|
R.R.S.D.C.E, BEGUSARAI
|
2424
|
5672
|
S.C.E SASARAM
|
4804
|
5707
|
GOVT. ENGG. COLLEGE OF LAKHISARAI
|
5721
|
5721
|
CIPET:IPT, BIHTA, PATNA
|
71
|
6177
|
B.P.M.C.E. MADHEPURA
|
2192
|
6194
|
L.N.J.P.I.T. TECHNOLOGY. CHAPRA
|
4063
|
7081
|
M..C.E. MOTIHARI
|
2695
|
7380
Bihar BCECE Round 2 Cutoff 2026: BC Category
Seats under OBC category (Other Backward Classes) highlight colleges like MIT Muzaffarpur, D.C.E. Darbhanga, etc. as some of the top engineering colleges in Bihar offering admission based on BCECE ranks. Based on the ranks shared below, students can figure out the admission options and confirm their seat or choose to upgrade as per the range shared here.
|
INSTITUTE
|
CAT OPENING RANK
|
CAT CLOSING RANK
|
M.I.T. MUZAFFARPUR
|
319
|
597
|
B.C.E. BHAGALPUR
|
549
|
705
|
B.C.E. BAKHTIYARPUR
|
758
|
1144
|
G.C.E. GAYA
|
1124
|
1643
|
NALANDA COLLEGE. OF ENGG,CHANDI
|
1299
|
1835
|
D.C.E. DARBHANGA
|
1421
|
2025
|
CIPET:IPT, BIHTA, PATNA
|
1593
|
2516
|
L.N.J.P.I.T. TECHNOLOGY. CHAPRA
|
1948
|
2626
|
M..C.E. MOTIHARI
|
1802
|
2857
|
R.R.S.D.C.E, BEGUSARAI
|
2205
|
3862
|
GOVT. ENGG. COLLEGE, SIWAN
|
2634
|
4028
|
GOVT. ENGG. COLLEGE, ARWAL
|
3626
|
4132
|
GOVT. ENGG. COLLEGE, VAISHALI
|
2896
|
4136
|
GOVT. ENGG. COLLEGE OF SAMASTIPUR
|
3279
|
4180
|
GOVT. ENGG. COLLEGE, GOPALGANJ
|
2659
|
4203
|
B.P.M.C.E. MADHEPURA
|
2269
|
4214
|
K.C.E., KATIHAR
|
2493
|
4215
|
S.C.E SASARAM
|
2564
|
4218
|
PURNEA COLLEGE OF ENGG.
|
2505
|
4225
|
S.I.T. SITAMARHI
|
3129
|
4257
|
GOVT. ENGG. COLLEGE, BUXAR
|
3037
|
4410
|
SAHARSA COLLEGE OF ENGG.
|
3266
|
4413
|
GOVT. ENGG. COLLEGE, AURANGABAD
|
3271
|
4414
|
GOVT. ENGG. COLLEGE, JEHANABAD
|
3902
|
4415
|
GOVT. ENGG. COLLEGE, JAMUI
|
2757
|
4445
|
GOVT. ENGG. COLLEGE, BHOJPUR
|
3779
|
4446
|
GOVT. ENGG. COLLEGE, NAWADA
|
2845
|
4451
|
GOVT ENGG COLLEGE W. CHAMPARAN
|
3809
|
4471
|
GOVT. ENGG. COLLEGE, BANKA
|
3408
|
4477
|
SUPAUL ENGG. COLLEGE, SUPAUL
|
3901
|
4479
|
GOVT. ENGG. COLLEGE, KAIMUR
|
3935
|
4482
|
GOVT. ENGG. COLLEGE, SHEIKHPURA
|
2760
|
4527
|
GOVT. ENGG. COLLEGE, MADHUBANI
|
3419
|
4545
|
SHRI PHANISHWAR NATH RENU ENGG. COLLEGE,
|
4035
|
4554
|
GOVT ENGG. COLLEGE SHEOHAR
|
3914
|
4555
|
GOVT. ENGG.COLLEGE MUNGER
|
3198
|
4566
|
GOVT. ENGG. COLLEGE OF LAKHISARAI
|
3936
|
4578
|
GOVT. ENGG. COLLEGE, KHAGARIA
|
4164
|
4601
|
GOVT.ENGG. COLLEGE KISHANGANJ
|
4123
|
4614
Bihar BCECE Round 2 Cutoff 2026: EWS Category
As per the BCECE round 2 cutoff, EWS (Economically Weaker Section) candidates have to secure close to 195 to 356 range to secure a seat in Mechanical. Whereas, for admission to other colleges listed below, candidates who fall under the range of 333 to 2825 can get into engineering colleges in Bihar.
|
INSTITUTE
|
CAT OPENING RANK
|
CAT CLOSING RANK
|
M.I.T. MUZAFFARPUR
|
195
|
356
|
B.C.E. BHAGALPUR
|
333
|
475
|
B.C.E. BAKHTIYARPUR
|
475
|
773
|
G.C.E. GAYA
|
715
|
994
|
D.C.E. DARBHANGA
|
881
|
1180
|
NALANDA COLLEGE. OF ENGG,CHANDI
|
812
|
1235
|
CIPET:IPT, BIHTA, PATNA
|
1003
|
1403
|
L.N.J.P.I.T. TECHNOLOGY. CHAPRA
|
1177
|
1710
|
M..C.E. MOTIHARI
|
1074
|
1713
|
SHRI PHANISHWAR NATH RENU ENGG. COLLEGE,
|
1985
|
1985
|
R.R.S.D.C.E, BEGUSARAI
|
1322
|
2202
|
GOVT. ENGG. COLLEGE, KHAGARIA
|
2213
|
2213
|
K.C.E., KATIHAR
|
1897
|
2251
|
GOVT. ENGG. COLLEGE, SHEIKHPURA
|
1768
|
2298
|
GOVT. ENGG. COLLEGE, JEHANABAD
|
1446
|
2428
|
PURNEA COLLEGE OF ENGG.
|
1391
|
2461
|
GOVT. ENGG. COLLEGE, BUXAR
|
1915
|
2521
|
GOVT. ENGG. COLLEGE, VAISHALI
|
1400
|
2565
|
GOVT. ENGG. COLLEGE OF LAKHISARAI
|
2393
|
2566
|
GOVT. ENGG. COLLEGE, BANKA
|
2623
|
2623
|
S.C.E SASARAM
|
1872
|
2636
|
B.P.M.C.E. MADHEPURA
|
1447
|
2650
|
SUPAUL ENGG. COLLEGE, SUPAUL
|
2378
|
2730
|
GOVT. ENGG. COLLEGE, ARWAL
|
2742
|
2742
|
GOVT. ENGG. COLLEGE, SIWAN
|
2305
|
2760
|
GOVT. ENGG. COLLEGE OF SAMASTIPUR
|
2013
|
2763
|
GOVT. ENGG. COLLEGE, JAMUI
|
2318
|
2766
|
GOVT. ENGG.COLLEGE MUNGER
|
1608
|
2791
|
SAHARSA COLLEGE OF ENGG.
|
2401
|
2798
|
GOVT. ENGG. COLLEGE, BHOJPUR
|
1892
|
2801
|
GOVT ENGG COLLEGE W. CHAMPARAN
|
2098
|
2808
|
GOVT. ENGG. COLLEGE, MADHUBANI
|
2757
|
2810
|
GOVT. ENGG. COLLEGE, GOPALGANJ
|
1722
|
2817
|
GOVT. ENGG. COLLEGE, AURANGABAD
|
2560
|
2821
|
GOVT. ENGG. COLLEGE, NAWADA
|
1529
|
2824
|
GOVT ENGG. COLLEGE SHEOHAR
|
1873
|
2825
|
S.I.T. SITAMARHI
|
1403
|
2825
Bihar BCECE Round 2 Cutoff 2026: SC Category
SC (Scheduled Caste) candidates who have secured ranks between 125 and 270 can secure a seat at top engineering colleges such as MIT Muzaffarpur. Or otherwise they can move for upgradation for college of their choice.
|
INSTITUTE
|
CAT OPENING RANK
|
CAT CLOSING RANK
|
M.I.T. MUZAFFARPUR
|
125
|
270
|
B.C.E. BHAGALPUR
|
141
|
441
|
GOVT ENGG. COLLEGE SHEOHAR
|
573
|
573
|
B.C.E. BAKHTIYARPUR
|
312
|
587
|
G.C.E. GAYA
|
433
|
731
|
CIPET:IPT, BIHTA, PATNA
|
134
|
752
|
NALANDA COLLEGE. OF ENGG,CHANDI
|
388
|
839
|
GOVT. ENGG. COLLEGE, BUXAR
|
873
|
873
|
S.C.E SASARAM
|
946
|
946
|
GOVT. ENGG. COLLEGE, BHOJPUR
|
845
|
959
|
GOVT. ENGG. COLLEGE, SIWAN
|
723
|
1034
|
GOVT. ENGG. COLLEGE, JAMUI
|
1051
|
1051
|
L.N.J.P.I.T. TECHNOLOGY. CHAPRA
|
680
|
1121
|
D.C.E. DARBHANGA
|
630
|
1142
|
K.C.E., KATIHAR
|
1144
|
1144
|
S.I.T. SITAMARHI
|
1133
|
1158
|
M..C.E. MOTIHARI
|
727
|
1166
|
R.R.S.D.C.E, BEGUSARAI
|
906
|
1166
|
B.P.M.C.E. MADHEPURA
|
1015
|
1168
|
GOVT. ENGG. COLLEGE OF LAKHISARAI
|
1182
|
1182
Bihar BCECE Round 2 Cutoff 2026: ST Category
ST (Scheduled Tribe) candidates don’t have many options for college preference during Round 2 admission. Among the seven engineering colleges shared below, candidates who have secured 10 to 82 can get into the mechanical course.
|
INSTITUTE
|
CAT OPENING RANK
|
CAT CLOSING RANK
|
M.I.T. MUZAFFARPUR
|
10
|
10
|
D.C.E. DARBHANGA
|
28
|
28
|
M..C.E. MOTIHARI
|
37
|
37
|
K.C.E., KATIHAR
|
39
|
39
|
S.I.T. SITAMARHI
|
60
|
60
|
GOVT. ENGG. COLLEGE, GOPALGANJ
|
78
|
78
|
GOVT. ENGG. COLLEGE, VAISHALI
|
82
|
82
Candidates can access the complete BCECE category and course-wise list from the link shared below.
Check: Bihar BCECE Round 2 Cutoff 2026 Course & Category Ranks for Mechanical Engineering PDF
Executive - Editorial
Jaya Gupta is an Education Content professional with over four years of experience in writing marketing and academic content, alongside a year of experience working with an indie publishing house. Currently, she is covering higher education content for Jagran Josh (Jagran New Media), leveraging her academic knowledge. She specializes in covering management, engineering, law, medical colleges, study abroad and GATE exams. She holds a Master's degree in English Literature, successfully qualified the 2024 UGC NET, and has guided more than 100 students in framing effective study-abroad academic essays. Her writing interests vary across education, creative expression, and digital culture.