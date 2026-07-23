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Bihar BCECE Round 2 Cutoff 2026 Released: Check Course & Category Ranks for Mechanical Engineering; Direct Link to Download PDF

By Jaya Gupta
Last Updated: Jul 23, 2026, 22:27 IST

BCECE cutoff 2026 Round 2 cutoff is released on the official website of bceceboard.bihar.gov.in. Students can check the seat allotment on the online counseling portal. Check the course and category-wise ranks for Mechanical Engineering, to estimate the admission options. Also find the direct link to download closing ranks shared below.  

Bihar BCECE Round 2 Cutoff 2026: Check Course & Category Ranks for Mechanical Engineering; Direct Link to Download PDF
Bihar BCECE Round 2 Cutoff 2026: Check Course & Category Ranks for Mechanical Engineering; Direct Link to Download PDF

The BCECE (Bihar Combined Entrance Competitive Examination Board) Round 2 cutoff can be checked from the official website, along with Round 1 closing ranks. Admission based on the BCECE qualifying marks will help candidates get into engineering branches in colleges across Bihar. 

The BCECE 2026 councelling registration will end on July 25, 2026. To help students in choice filing and estimate the upgradation option, we have provided course and category ranks for Mechanical Engineering, along with a PDF download link. Candidates can check the detailed list and download the Round 2 opening and closing ranks shared below.

Bihar BCECE Round 2 Cutoff 2026: UR Category 

Admission to Mechanical Engineering, as per BCECE round 2 depends on the opening and closing ranks. Given below is the list of colleges such as M.I.T. Muzzafarpur, BCE Bhagalpur, etc. offering admission in Mechanical. The ranks are shared for the unreserved category under the general seat type. 

INSTITUTE

UR OPENING RANK

UR CLOSING RANK

M.I.T. MUZAFFARPUR

39

1290

B.C.E. BHAGALPUR

947

1821

GOVT. ENGG. COLLEGE, JEHANABAD

2083

2083

B.C.E. BAKHTIYARPUR

1168

2945

GOVT. ENGG. COLLEGE, BHOJPUR

498

3203

G.C.E. GAYA

1870

3798

GOVT. ENGG. COLLEGE, NAWADA

4132

4132

GOVT. ENGG. COLLEGE, JAMUI

3876

4433

GOVT. ENGG. COLLEGE, VAISHALI

3818

4494

NALANDA COLLEGE. OF ENGG,CHANDI

2222

4677

K.C.E., KATIHAR

4488

4699

D.C.E. DARBHANGA

2114

4932

GOVT. ENGG. COLLEGE, BUXAR

5125

5125

PURNEA COLLEGE OF ENGG.

4693

5478

GOVT. ENGG. COLLEGE, SIWAN

5669

5669

R.R.S.D.C.E, BEGUSARAI

2424

5672

S.C.E SASARAM

4804

5707

GOVT. ENGG. COLLEGE OF LAKHISARAI

5721

5721

CIPET:IPT, BIHTA, PATNA

71

6177

B.P.M.C.E. MADHEPURA

2192

6194

L.N.J.P.I.T. TECHNOLOGY. CHAPRA

4063

7081

M..C.E. MOTIHARI

2695

7380

Bihar BCECE Round 2 Cutoff 2026: BC Category 

Seats under OBC category (Other Backward Classes) highlight colleges like MIT Muzaffarpur, D.C.E. Darbhanga, etc. as some of the top engineering colleges in Bihar offering admission based on BCECE ranks. Based on the ranks shared below, students can figure out the admission options and confirm their seat or choose to upgrade as per the range shared here. 

INSTITUTE

CAT OPENING RANK

CAT CLOSING RANK

M.I.T. MUZAFFARPUR

319

597

B.C.E. BHAGALPUR

549

705

B.C.E. BAKHTIYARPUR

758

1144

G.C.E. GAYA

1124

1643

NALANDA COLLEGE. OF ENGG,CHANDI

1299

1835

D.C.E. DARBHANGA

1421

2025

CIPET:IPT, BIHTA, PATNA

1593

2516

L.N.J.P.I.T. TECHNOLOGY. CHAPRA

1948

2626

M..C.E. MOTIHARI

1802

2857

R.R.S.D.C.E, BEGUSARAI

2205

3862

GOVT. ENGG. COLLEGE, SIWAN

2634

4028

GOVT. ENGG. COLLEGE, ARWAL

3626

4132

GOVT. ENGG. COLLEGE, VAISHALI

2896

4136

GOVT. ENGG. COLLEGE OF SAMASTIPUR

3279

4180

GOVT. ENGG. COLLEGE, GOPALGANJ

2659

4203

B.P.M.C.E. MADHEPURA

2269

4214

K.C.E., KATIHAR

2493

4215

S.C.E SASARAM

2564

4218

PURNEA COLLEGE OF ENGG.

2505

4225

S.I.T. SITAMARHI

3129

4257

GOVT. ENGG. COLLEGE, BUXAR

3037

4410

SAHARSA COLLEGE OF ENGG.

3266

4413

GOVT. ENGG. COLLEGE, AURANGABAD

3271

4414

GOVT. ENGG. COLLEGE, JEHANABAD

3902

4415

GOVT. ENGG. COLLEGE, JAMUI

2757

4445

GOVT. ENGG. COLLEGE, BHOJPUR

3779

4446

GOVT. ENGG. COLLEGE, NAWADA

2845

4451

GOVT ENGG COLLEGE W. CHAMPARAN

3809

4471

GOVT. ENGG. COLLEGE, BANKA

3408

4477

SUPAUL ENGG. COLLEGE, SUPAUL

3901

4479

GOVT. ENGG. COLLEGE, KAIMUR

3935

4482

GOVT. ENGG. COLLEGE, SHEIKHPURA

2760

4527

GOVT. ENGG. COLLEGE, MADHUBANI

3419

4545

SHRI PHANISHWAR NATH RENU ENGG. COLLEGE,

4035

4554

GOVT ENGG. COLLEGE SHEOHAR

3914

4555

GOVT. ENGG.COLLEGE MUNGER

3198

4566

GOVT. ENGG. COLLEGE OF LAKHISARAI

3936

4578

GOVT. ENGG. COLLEGE, KHAGARIA

4164

4601

GOVT.ENGG. COLLEGE KISHANGANJ

4123

4614

Bihar BCECE Round 2 Cutoff 2026: EWS Category 

As per the BCECE round 2 cutoff, EWS (Economically Weaker Section) candidates have to secure close to 195 to 356 range to secure a seat in Mechanical. Whereas, for admission to other colleges listed below, candidates who fall under the range of 333 to 2825 can get into engineering colleges in Bihar.

INSTITUTE

CAT OPENING RANK

CAT CLOSING RANK

M.I.T. MUZAFFARPUR

195

356

B.C.E. BHAGALPUR

333

475

B.C.E. BAKHTIYARPUR

475

773

G.C.E. GAYA

715

994

D.C.E. DARBHANGA

881

1180

NALANDA COLLEGE. OF ENGG,CHANDI

812

1235

CIPET:IPT, BIHTA, PATNA

1003

1403

L.N.J.P.I.T. TECHNOLOGY. CHAPRA

1177

1710

M..C.E. MOTIHARI

1074

1713

SHRI PHANISHWAR NATH RENU ENGG. COLLEGE,

1985

1985

R.R.S.D.C.E, BEGUSARAI

1322

2202

GOVT. ENGG. COLLEGE, KHAGARIA

2213

2213

K.C.E., KATIHAR

1897

2251

GOVT. ENGG. COLLEGE, SHEIKHPURA

1768

2298

GOVT. ENGG. COLLEGE, JEHANABAD

1446

2428

PURNEA COLLEGE OF ENGG.

1391

2461

GOVT. ENGG. COLLEGE, BUXAR

1915

2521

GOVT. ENGG. COLLEGE, VAISHALI

1400

2565

GOVT. ENGG. COLLEGE OF LAKHISARAI

2393

2566

GOVT. ENGG. COLLEGE, BANKA

2623

2623

S.C.E SASARAM

1872

2636

B.P.M.C.E. MADHEPURA

1447

2650

SUPAUL ENGG. COLLEGE, SUPAUL

2378

2730

GOVT. ENGG. COLLEGE, ARWAL

2742

2742

GOVT. ENGG. COLLEGE, SIWAN

2305

2760

GOVT. ENGG. COLLEGE OF SAMASTIPUR

2013

2763

GOVT. ENGG. COLLEGE, JAMUI

2318

2766

GOVT. ENGG.COLLEGE MUNGER

1608

2791

SAHARSA COLLEGE OF ENGG.

2401

2798

GOVT. ENGG. COLLEGE, BHOJPUR

1892

2801

GOVT ENGG COLLEGE W. CHAMPARAN

2098

2808

GOVT. ENGG. COLLEGE, MADHUBANI

2757

2810

GOVT. ENGG. COLLEGE, GOPALGANJ

1722

2817

GOVT. ENGG. COLLEGE, AURANGABAD

2560

2821

GOVT. ENGG. COLLEGE, NAWADA

1529

2824

GOVT ENGG. COLLEGE SHEOHAR

1873

2825

S.I.T. SITAMARHI

1403

2825

Bihar BCECE Round 2 Cutoff 2026: SC Category 

SC (Scheduled Caste) candidates who have secured ranks between 125 and 270 can secure a seat at top engineering colleges such as MIT Muzaffarpur. Or otherwise they can move for upgradation for college of their choice. 

INSTITUTE

CAT OPENING RANK

CAT CLOSING RANK

M.I.T. MUZAFFARPUR

125

270

B.C.E. BHAGALPUR

141

441

GOVT ENGG. COLLEGE SHEOHAR

573

573

B.C.E. BAKHTIYARPUR

312

587

G.C.E. GAYA

433

731

CIPET:IPT, BIHTA, PATNA

134

752

NALANDA COLLEGE. OF ENGG,CHANDI

388

839

GOVT. ENGG. COLLEGE, BUXAR

873

873

S.C.E SASARAM

946

946

GOVT. ENGG. COLLEGE, BHOJPUR

845

959

GOVT. ENGG. COLLEGE, SIWAN

723

1034

GOVT. ENGG. COLLEGE, JAMUI

1051

1051

L.N.J.P.I.T. TECHNOLOGY. CHAPRA

680

1121

D.C.E. DARBHANGA

630

1142

K.C.E., KATIHAR

1144

1144

S.I.T. SITAMARHI

1133

1158

M..C.E. MOTIHARI

727

1166

R.R.S.D.C.E, BEGUSARAI

906

1166

B.P.M.C.E. MADHEPURA

1015

1168

GOVT. ENGG. COLLEGE OF LAKHISARAI

1182

1182

Bihar BCECE Round 2 Cutoff 2026: ST Category 

ST (Scheduled Tribe) candidates don’t have many options for college preference during Round 2 admission. Among the seven engineering colleges shared below, candidates who have secured 10 to 82 can get into the mechanical course. 

INSTITUTE

CAT OPENING RANK

CAT CLOSING RANK

M.I.T. MUZAFFARPUR

10

10

D.C.E. DARBHANGA

28

28

M..C.E. MOTIHARI

37

37

K.C.E., KATIHAR

39

39

S.I.T. SITAMARHI

60

60

GOVT. ENGG. COLLEGE, GOPALGANJ

78

78

GOVT. ENGG. COLLEGE, VAISHALI

82

82

Candidates can access the complete BCECE category and course-wise list from the link shared below. 

Check: Bihar BCECE Round 2 Cutoff 2026 Course & Category Ranks for Mechanical Engineering PDF

Jaya Gupta
Jaya Gupta

Executive - Editorial

Jaya Gupta is an Education Content professional with over four years of experience in writing marketing and academic content, alongside a year of experience working with an indie publishing house. Currently, she is covering higher education content for Jagran Josh (Jagran New Media), leveraging her academic knowledge. She specializes in covering management, engineering, law, medical colleges, study abroad and GATE exams. She holds a Master's degree in English Literature, successfully qualified the 2024 UGC NET, and has guided more than 100 students in framing effective study-abroad academic essays. Her writing interests vary across education, creative expression, and digital culture.

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First Published: Jul 23, 2026, 22:27 IST

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