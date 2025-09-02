Bihar Police Driver Exam Date 2025: CSBC ने जारी की बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल परीक्षा की तारीख, देखें नोटिस

IBPS RRB Apply Online 2025, Direct Link
By Vijay Pratap Singh
Sep 2, 2025, 16:16 IST

Bihar Police Driver Exam Date 2025: बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल के 4361 पदों के लिए परीक्षा दिसंबर 2025 में होगी। परीक्षा से जुड़ी पूरी जानकारी आप लेख में देख सकते हैं।

Bihar Police Driver Exam Date 2025
Bihar Police Driver Exam Date 2025

Bihar Police Driver Exam Date 2025: सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कॉन्स्टेबल (CSBC) ने बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 की तिथि घोषित कर दी है। जारी नोटिस के अनुसार, यह परीक्षा दिसंबर 2025 में आयोजित की जाएगी। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 4361 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। 

CSBC Bihar Police Driver Exam Date 2025-बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल परीक्षा हाइलाइट्स

बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल परीक्षा की मुख्य जानकारियां नीचे दी गई तालिका में देखी जा सकती हैं।

भर्ती संगठन

CSBC, बिहार

पद का नाम

बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल

कुल पद

4361

परीक्षा तिथि

दिसंबर 2025

आधिकारिक वेबसाइट

csbc.bih.nic.in

CSBC Bihar Police Driver Exam Date 2025 PDF

CSBC (Central Selection Board of Constables), बिहार ने 4361 पदों के लिए ड्राइवर कांस्टेबल परीक्षा की तारिख दिसंबर 2025 (संभावित) घोषित की है, आप आधिकारिक PDF नोटिस यहां देखें।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

