Bihar Police Driver Exam Date 2025: CSBC ने जारी की बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल परीक्षा की तारीख, देखें नोटिस

Bihar Police Driver Exam Date 2025: सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कॉन्स्टेबल (CSBC) ने बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 की तिथि घोषित कर दी है। जारी नोटिस के अनुसार, यह परीक्षा दिसंबर 2025 में आयोजित की जाएगी। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 4361 पदों पर नियुक्ति की जाएगी।
CSBC Bihar Police Driver Exam Date 2025-बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल परीक्षा हाइलाइट्स
बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल परीक्षा की मुख्य जानकारियां नीचे दी गई तालिका में देखी जा सकती हैं।
|
भर्ती संगठन
|
CSBC, बिहार
|
पद का नाम
|
बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल
|
कुल पद
|
4361
|
परीक्षा तिथि
|
दिसंबर 2025
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
csbc.bih.nic.in
CSBC Bihar Police Driver Exam Date 2025 PDF
CSBC (Central Selection Board of Constables), बिहार ने 4361 पदों के लिए ड्राइवर कांस्टेबल परीक्षा की तारिख दिसंबर 2025 (संभावित) घोषित की है, आप आधिकारिक PDF नोटिस यहां देखें।
