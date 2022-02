BPSC ACF Result 2022 जारी, यहाँ परिणाम एवं उत्तर कुंजी चेक करें

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने सहायक वन संरक्षक प्रतियोगिता परीक्षा (Assistant Conservator of Forests Competitive Exam against the Advt. No. 05/2019) का अंतिम परिणाम अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया है.