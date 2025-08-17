Rajasthan Patwari Question Paper 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) आज 17 अगस्त 2025 को राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा करा रहा है। यह परीक्षा दो शिफ्ट में हो रही है। पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से 12 बजे तक थी, जो खत्म हो चुकी है। दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी। इस भर्ती के जरिए कुल 3705 पदों पर भर्तियां होंगी। परीक्षा देने वाले उम्मीदवार एग्जाम खत्म होने के बाद इस लेख में दिए गए लिंक से राजस्थान पटवारी प्रश्न पत्र 2025 डाउनलोड कर सकते हैं।
पटवारी परीक्षा आज पहली पारी, पहले के मुकाबले उपस्थिति काफी बेहतर है। 3.38 लाख में से 88.24% कैंडिडेट्स परीक्षा में उपस्थित हुए। https://t.co/XylIeLpEvu— Alok Raj (@alokrajRSSB) August 17, 2025
Rajasthan Patwari Question Paper 2025 PDF Download
जो उम्मीदवार आगामी राजस्थान भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें प्रश्न पत्र अवश्य डाउनलोड करना चाहिए। इससे उन्हें परीक्षा के प्रश्न पत्र के प्रारूप को समझने, महत्वपूर्ण विषयों की पहचान करने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। प्रश्न पत्र हल करने से उम्मीदवार अपनी तैयारी को परख सकते हैं और आत्मविश्वास भी बढ़ा सकते हैं। जल्द ही शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के प्रश्न पत्र पीडीएफ यहां उपलब्ध करा दिए जाएंगे।
|
Rajasthan Patwari Question Paper PDF (Shift-1)
|
यहां क्लिक करें
|
Rajasthan Patwari Question Paper PDF (Shift-2)
|
यहां क्लिक करें
राजस्थान पटवारी प्रश्न पत्र- हाइलाइट्स
उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका में राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां देख सकते हैं:
|
विवरण
|
जानकारी
|
भर्ती बोर्ड
|
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB)
|
परीक्षा का नाम
|
राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा 2025
|
परीक्षा तिथि
|
17 अगस्त 2025
|
शिफ्ट
|
पहली शिफ्ट: सुबह 9 बजे से 12 बजे तक
दूसरी शिफ्ट: दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक
|
कुल पद
|
3705
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
https://rssb.rajasthan.gov.in/
Rajasthan Patwari Question Paper 2025 Kaise Download Kare?
जो उम्मीदवार राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 में शामिल हुए हैं या आने वाली परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वे आसानी से प्रश्न पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
-
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट या इस लेख में दिए गए डाउनलोड लिंक पर जाएं।
-
होमपेज पर "Candidate Corner" से संबंधित लिंक खोजें।
-
फिर Question Paper सेक्शन पर क्लिक करें।
-
Rajasthan Patwari Question Paper लिंक पर क्लिक करें।
-
शिफ्ट 1 या शिफ्ट 2 में से जिस प्रश्न पत्र की आवश्यकता हो, उस पर क्लिक करें।
-
क्लिक करने के बाद प्रश्न पत्र PDF फॉर्मेट में खुल जाएगा।
अब आप इसे अपने मोबाइल या कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर प्रिंट भी निकाल सकते हैं।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation