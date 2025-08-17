Rajasthan Patwari Question Paper 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) आज 17 अगस्त 2025 को राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा करा रहा है। यह परीक्षा दो शिफ्ट में हो रही है। पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से 12 बजे तक थी, जो खत्म हो चुकी है। दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी। इस भर्ती के जरिए कुल 3705 पदों पर भर्तियां होंगी। परीक्षा देने वाले उम्मीदवार एग्जाम खत्म होने के बाद इस लेख में दिए गए लिंक से राजस्थान पटवारी प्रश्न पत्र 2025 डाउनलोड कर सकते हैं।

Rajasthan Patwari Question Paper 2025 PDF Download

जो उम्मीदवार आगामी राजस्थान भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें प्रश्न पत्र अवश्य डाउनलोड करना चाहिए। इससे उन्हें परीक्षा के प्रश्न पत्र के प्रारूप को समझने, महत्वपूर्ण विषयों की पहचान करने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। प्रश्न पत्र हल करने से उम्मीदवार अपनी तैयारी को परख सकते हैं और आत्मविश्वास भी बढ़ा सकते हैं। जल्द ही शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के प्रश्न पत्र पीडीएफ यहां उपलब्ध करा दिए जाएंगे।