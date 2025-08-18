Rajasthan Patwari Admit Card 2025 OUT
राजस्थान पटवारी उत्तर कुंजी 2025: शिफ्ट 1, 2 रिस्पॉन्स शीट rssb.rajasthan.gov.in पर जल्द, यहां मिलेगा PDF लिंक

Rajasthan Patwari Answer Key 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 की उत्तर कुंजी (Answer Key) जारी करेगा। उत्तर कुंजी जारी होने के बाद बोर्ड द्वारा वेबसाइट पर इसका डायरेक्ट लिंक सक्रिय कर दिया जाएगा, जिसके माध्यम से अभ्यर्थी अपनी शिफ्ट के अनुसार प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी देख व डाउनलोड कर सकेंगे। साथ ही, यदि किसी उम्मीदवार को उत्तर कुंजी के किसी प्रश्न/उत्तर पर आपत्ति है, तो वह निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकेगा। इसके लिए बोर्ड द्वारा निर्देश और आपत्ति शुल्क संबंधी जानकारी भी आधिकारिक नोटिस में दी जाएगी।

ByVijay Pratap Singh
Aug 18, 2025, 09:48 IST
Rajasthan Patwari Answer Key 2025
Rajasthan Patwari Answer Key 2025

Rajasthan Patwari Answer Key 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर (RSSB) ने पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन 17 अगस्त 2025 को दो शिफ्टों में सफलतापूर्वक संपन्न किया। यह परीक्षा कुल 3705 पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित की गई थी। अब परीक्षा में सम्मिलित उम्मीदवारों के लिए बोर्ड जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर राजस्थान पटवारी उत्तर कुंजी 2025 अपलोड करेगा। आधिकारिक उत्तर कुंजी में प्रश्नपत्र के सभी प्रश्नों के सही उत्तर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसकी सहायता से अभ्यर्थी अपने संभावित अंक की गणना कर सकेंगे और परीक्षा में उत्तीर्ण होने की संभावनाओं का आकलन कर पाएंगे। साथ ही, यदि किसी प्रश्न/उत्तर को लेकर अभ्यर्थियों को आपत्ति होती है, तो वे निर्धारित प्रक्रिया और समय सीमा के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकेंगे।

Patwari Answer Key 2025 PDF Download Link

RSSB राजस्थान पटवारी उत्तर कुंजी 2025 का डाउनलोड लिंक राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर सक्रिय किया जाएगा। परीक्षा में शामिल सभी उम्मीदवार इस आधिकारिक पोर्टल से अपनी उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकेंगे। जैसे ही लिंक एक्टिव होगा, हम उम्मीदवारों की सुविधा के लिए नीचे एक डायरेक्ट लिंक प्रदान करेंगे, जिससे वे आसानी से उत्तर कुंजी PDF डाउनलोड कर सकें।

Rajasthan Patwari Question Paper 2025 (Shift 1, 2) PDF

RSSB राजस्थान पटवारी उत्तर कुंजी 2025 कब जारी होगी?

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) द्वारा आयोजित पटवारी भर्ती परीक्षा 17 अगस्त 2025 को दो शिफ्टों में संपन्न हुई। अब उम्मीदवारों को आधिकारिक उत्तर कुंजी का इंतजार है। बोर्ड द्वारा अगस्त 2025 के चौथे सप्ताह में राजस्थान पटवारी उत्तर कुंजी 2025 जारी किए जाने की संभावना है। यह उत्तर कुंजी आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध होगी। इसके माध्यम से अभ्यर्थी अपने संभावित अंक की गणना कर सकेंगे। साथ ही, यदि किसी प्रश्न या उत्तर को लेकर आपत्ति हो, तो उम्मीदवार निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकेंगे।

राजस्थान पटवारी उत्तर कुंजी 2025- हाइलाइट्स

उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) द्वारा जारी की जाने वाली अनंतिम पटवारी परीक्षा उत्तर कुंजी 2025 से संबंधित सभी प्रमुख जानकारी देख सकते हैं।

विवरण

जानकारी

संगठन (Organization)

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर (RSSB)

पद (Post)

पटवारी

रिक्तियां (Vacancies)

3705

पटवारी उत्तर कुंजी (Answer Key) कब आएगी

अगस्त 2025 (चौथा सप्ताह)

परीक्षा तिथि (Exam Date)

17 अगस्त 2025 (दो शिफ्ट)

चयन प्रक्रिया (Selection Process)

लिखित परीक्षा एवं दस्तावेज़ सत्यापन

आधिकारिक वेबसाइट (Official Website)

https://rssb.rajasthan.gov.in

Rajasthan RSSB Patwari Answer Key 2025 Kaise Download Kare?

उम्मीदवार नीचे दी गई आसान प्रक्रिया को करके राजस्थान RSSB पटवारी उत्तर कुंजी 2025 डाउनलोड कर सकते हैं।

  • सबसे पहले RSSB की वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं।

  • होमपेज पर, उम्मीदवार Candidate Corner पर क्लिक करें।

  • इसके बाद Answer Key सेक्शन पर क्लिक करें।

  • Patwar Answer Key 2025 पर क्लिक करें।

  • राजस्थान पटवारी उत्तर कुंजी 2025 स्क्रीन पर दिखाई देगी।

  • उत्तर कुंजी डाउनलोड करें और अपने उत्तरों का सही से मिलान करें।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

