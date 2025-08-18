राजस्थान पटवारी उत्तर कुंजी 2025: शिफ्ट 1, 2 रिस्पॉन्स शीट rssb.rajasthan.gov.in पर जल्द, यहां मिलेगा PDF लिंक

Rajasthan Patwari Answer Key 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर (RSSB) ने पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन 17 अगस्त 2025 को दो शिफ्टों में सफलतापूर्वक संपन्न किया। यह परीक्षा कुल 3705 पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित की गई थी। अब परीक्षा में सम्मिलित उम्मीदवारों के लिए बोर्ड जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर राजस्थान पटवारी उत्तर कुंजी 2025 अपलोड करेगा। आधिकारिक उत्तर कुंजी में प्रश्नपत्र के सभी प्रश्नों के सही उत्तर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसकी सहायता से अभ्यर्थी अपने संभावित अंक की गणना कर सकेंगे और परीक्षा में उत्तीर्ण होने की संभावनाओं का आकलन कर पाएंगे। साथ ही, यदि किसी प्रश्न/उत्तर को लेकर अभ्यर्थियों को आपत्ति होती है, तो वे निर्धारित प्रक्रिया और समय सीमा के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकेंगे।

Patwari Answer Key 2025 PDF Download Link

RSSB राजस्थान पटवारी उत्तर कुंजी 2025 का डाउनलोड लिंक राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर सक्रिय किया जाएगा। परीक्षा में शामिल सभी उम्मीदवार इस आधिकारिक पोर्टल से अपनी उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकेंगे। जैसे ही लिंक एक्टिव होगा, हम उम्मीदवारों की सुविधा के लिए नीचे एक डायरेक्ट लिंक प्रदान करेंगे, जिससे वे आसानी से उत्तर कुंजी PDF डाउनलोड कर सकें।