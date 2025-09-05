RSSB Patwari Answer Key 2025 [OUT]: राजस्थान पटवारी परीक्षा उत्तर कुंजी जारी, ये रहा PDF डाउनलोड लिंक

Breaking News

RSSB Rajasthan Patwari Answer Key 2025 OUT: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने राजस्थान पटवारी परीक्षा 2025 की उत्तर कुंजी आज 5 सितंबर 2025 को आधिकारिक तौर पर जारी कर दी है। परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवार अब RSSB की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in से आधिकारिक उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं। राजस्थान पटवारी उत्तर कुंजी और रिस्पॉन्स शीट PDF डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक इस लेख में नीचे दिया गया है। Patwari Answer Key 2025 PDF Download Link राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने पटवारी परीक्षा 2025 की आधिकारिक उत्तर कुंजी और रिस्पॉन्स शीट पीडीएफ अब वेबसाइट पर जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार RSSB की आधिकारिक वेबसाइट से इन दस्तावेज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं। पटवारी परीक्षा उत्तर कुंजी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। Rajasthan Patwari Answer Key 2025 PDF (Paper code SPZ8 Shift I) यहां क्लिक करें Rajasthan Patwari Answer Key Notice PDF (Paper code DQ69 Shift II) यहां क्लिक करें

Rajasthan Patwari Question Paper 2025 PDF राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने 17 अगस्त 2025 को आयोजित राजस्थान पटवारी परीक्षा 2025 के प्रश्नपत्र आधिकारिक तौर पर जारी कर दिए हैं। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 3,705 रिक्तियां भरी जा रही हैं, जिसमें 6 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने भाग लिया। परीक्षा दो शिफ्टों में आयोजित की गई थी, जिसमें Master Question Paper (SPZ8) Shift I और Master Question Paper (DQ69) Shift II शामिल हैं। उम्मीदवार आधिकारिक RSSB वेबसाइट से अपने संबंधित प्रश्नपत्र PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इन प्रश्नपत्रों की मदद से उम्मीदवार परीक्षा की कठिनाई स्तर का आकलन कर सकते हैं, अक्सर पूछे जाने वाले विषयों की पहचान कर सकते हैं और आगामी तैयारी के लिए मूल्यवान मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। यहां क्लिक करें RSSB Patwari Master Question Paper (SPZ8) Shift I PDF यहां क्लिक करें RSSB Patwari Master question Paper (DQ69) Shift II PDF

Patwari Answer Key 2025 Objection Details: आपत्ति विवरण क्या है? यदि अभ्यर्थियों को उत्तर कुंजी में कोई विसंगति मिलती है, तो उन्हें आपत्ति दर्ज कराने का अवसर मिलेगा। आपत्ति प्रक्रिया से संबंधित विवरण, जिसमें समय-सीमा और आवेदन जमा करने के दिशानिर्देश शामिल हैं, उसी पृष्ठ पर दिए गए हैं जहाँ उत्तर कुंजी उपलब्ध है। RSSB Patwari Answer Key 2025: आपत्ति शुल्क कितना है? उम्मीदवार RSSB की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर अपनी आपत्तियाँ दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए होमपेज पर “Candidate Corner > Online Question Objections > RSSB पटवारी परीक्षा 2025” पर जाएँ। आपत्तियां दर्ज करते समय संबंधित प्रश्न या उत्तर चुनें और प्रमाण के लिए मानक पुस्तकों से दस्तावेज़ अपलोड करें। दस्तावेज़ में रोल नंबर और प्रश्न संख्या अवश्य शामिल करें। प्रत्येक आपत्ति के लिए 100 रुपये का शुल्क ई-मित्र भुगतान गेटवे या कियोस्क के माध्यम से जमा करें।