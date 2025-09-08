Schools Holiday (8 September)
Rajasthan Patwari Cut Off 2025: यहां देखें TSP, Non-TSP क्षेत्रों के लिए पिछले वर्ष के कट ऑफ अंक

By Vijay Pratap Singh
Sep 8, 2025, 12:42 IST

राजस्थान पटवारी कट ऑफ, RSSB अपनी आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर PDF फॉर्मेट में कटऑफ अंक जारी करेगा। कटऑफ अंक वे न्यूनतम योग्यता अंक होते हैं, जिन्हें परीक्षा पास करने के लिए उम्मीदवारों को हासिल करना होता है। चूंकि परीक्षा 17 अगस्त को आयोजित होगी, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे पिछले साल के कटऑफ अंक देखें और इस साल के कटऑफ का अनुमान लगाएं।

राजस्थान पटवारी कट ऑफ
राजस्थान पटवारी कट ऑफ

राजस्थान पटवारी कट ऑफ 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) पटवारी कट ऑफ 2025 को राजस्थान पटवारी रिजल्ट 2025 के साथ अपनी आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जारी करेगा। कट ऑफ अंक परीक्षा के बाद PDF फॉर्मेट में उपलब्ध होंगे। राजस्थान पटवारी 2025 परीक्षा 17 अगस्त को दो पालियों में आयोजित की जाएगी। जो उम्मीदवार कट ऑफ अंक या उससे ज्यादा अंक प्राप्त करेंगे, वही भर्ती प्रक्रिया में आगे बढ़ सकेंगे।

इसलिए, उम्मीदवारों को इस साल के कट ऑफ का अनुमान लगाने और Competition के स्तर को समझने के लिए राजस्थान पटवारी के पिछले वर्षों के कट ऑफ अंक जरूर देखने चाहिए।

Rajasthan Patwari Cut Off 2025

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने 17 अगस्त को पटवारी परीक्षा आयोजित की थी, जिसमें 3,705 रिक्तियों के लिए उम्मीदवारों ने भाग लिया। परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है, जबकि कटऑफ अंक और परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। राजस्थान पटवारी कटऑफ हर श्रेणी के लिए अलग-अलग जारी किया जाता है। केवल उन उम्मीदवारों को ही चयन प्रक्रिया के अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जो कटऑफ के बराबर या उससे ज्यादा अंक प्राप्त करते हैं। कटऑफ अंक चयन प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि केवल उन्हीं उम्मीदवारों को अगले चरण, यानी दस्तावेज सत्यापन, के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जो कटऑफ के बराबर या उससे अधिक अंक प्राप्त करेंगे।

Rajasthan Patwari Previous Year Cut Off: पिछले वर्ष के राजस्थान पटवारी कट-ऑफ मार्क्स

पिछले साल के कट-ऑफ मार्क्स जानने से आपको परीक्षा के कठिनाई स्तर, प्रतियोगिता के स्तर और पास होने के लिए जरूरी न्यूनतम स्कोर के बारे में जानकारी मिलती है। इससे आपको अपनी तैयारी की रणनीति को बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी, जिससे परीक्षा में सफल होने की आपकी संभावना बढ़ जाएगी।

Category wise Rajasthan Patwari Cut Off: श्रेणीवार राजस्थान पटवारी कट ऑफ

RSMSSB पटवारी कट-ऑफ मार्क्स श्रेणी के अनुसार जारी किए जाते हैं। इसमें सामान्य (General), OBC, SC, ST, EWS और अन्य आरक्षित श्रेणियों के लिए कट-ऑफ शामिल होती है।  उम्मीदवार यहां गैर टीएसपी क्षेत्रों के लिए और टीएसपी क्षेत्रों के लिए पिछले वर्ष के कट ऑफ अंक देख सकते हैं।

गैर-TSP क्षेत्रों के लिए:-

श्रेणी

GEN

FEM

WD

DV

सामान्य

220.7721

210.7894

121.7614

185.8548

EWS

210.0828

198.1987

105.7107

182.8323

SC

191.9000

177.7563

76.4314

170.4388

ST

187.1948

177.8144

63.9499

141.1936

OBC

219.0046

204.7164

105.9773

178.6621

OBC 

205.7328

180.8913

90.7646

156.7079

SAH

75.9700

60.3434

19.9721

44.1721

TSP क्षेत्रों के लिए:-

श्रेणी

GEN

FEM

WD

DV

सामान्य

187.4216

172.5363

77.1110

135.9748

SC

173.0870

160.1179

-

-

ST

136.8288

128.6012

4.9946

103.1465

Rajasthan Patwari Marks: राजस्थान पटवारी मार्क्स की गणना कैसे करें?

आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, उम्मीदवारों को नीचे दी गई Marking scheme का पालन करना होगा:

  •    सही उत्तर: +2 अंक

  •    गलत उत्तर: ⅓ अंक की कटौती

  •    बिना प्रयास के प्रश्न: 0

अब, नीचे दिए गए फ़ॉर्मूले में सभी अंकों को रखें:

सही उत्तरों की संख्या X 2 – गलत उत्तरों की संख्या X 0.67/कुल अंक X 100

