Rajasthan Patwari Cut Off 2025: यहां देखें TSP, Non-TSP क्षेत्रों के लिए पिछले वर्ष के कट ऑफ अंक

राजस्थान पटवारी कट ऑफ 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) पटवारी कट ऑफ 2025 को राजस्थान पटवारी रिजल्ट 2025 के साथ अपनी आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जारी करेगा। कट ऑफ अंक परीक्षा के बाद PDF फॉर्मेट में उपलब्ध होंगे। राजस्थान पटवारी 2025 परीक्षा 17 अगस्त को दो पालियों में आयोजित की जाएगी। जो उम्मीदवार कट ऑफ अंक या उससे ज्यादा अंक प्राप्त करेंगे, वही भर्ती प्रक्रिया में आगे बढ़ सकेंगे।

इसलिए, उम्मीदवारों को इस साल के कट ऑफ का अनुमान लगाने और Competition के स्तर को समझने के लिए राजस्थान पटवारी के पिछले वर्षों के कट ऑफ अंक जरूर देखने चाहिए।

[Official] RSSB Patwari Answer Key 2025 OUT

Rajasthan Patwari Cut Off 2025

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने 17 अगस्त को पटवारी परीक्षा आयोजित की थी, जिसमें 3,705 रिक्तियों के लिए उम्मीदवारों ने भाग लिया। परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है, जबकि कटऑफ अंक और परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। राजस्थान पटवारी कटऑफ हर श्रेणी के लिए अलग-अलग जारी किया जाता है। केवल उन उम्मीदवारों को ही चयन प्रक्रिया के अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जो कटऑफ के बराबर या उससे ज्यादा अंक प्राप्त करते हैं। कटऑफ अंक चयन प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि केवल उन्हीं उम्मीदवारों को अगले चरण, यानी दस्तावेज सत्यापन, के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जो कटऑफ के बराबर या उससे अधिक अंक प्राप्त करेंगे।