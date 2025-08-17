Rajasthan Patwari Admit Card 2025 OUT
Bihar JEEViKA Vacancy 2025: बिहार जीविका भर्ती अंतिम तिथि, तुरंत करें 2747 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन

Bihar JEEViKA Bharti 2025: बिहार जीविका में कुल 2747 पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया जल्द समाप्त होगी। इच्छुक उम्मीदवार अंतिम तिथि यानी 18 अगस्त, 2025 तक ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नीचे दिए गए स्टेप से आवेदन पूरा करें। 

ByPriyanka Pal
Aug 17, 2025, 12:57 IST
Bihar JEEViKA Vacancy 2025 last date
Bihar JEEViKA Vacancy 2025 last date

Bihar JEEViKA Vacancy 2025: बिहार जीविका भर्ती 2025 के जरिए बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति (BRLPS) की ओर से आवेदन की प्रक्रिया समाप्त हो रही है। इसके लिए आवेदन 30 जुलाई 2025 से मांगे गए थे। इच्छुक उम्मीदवार 18 अगस्त, 2025 तक ऑफिशियल वेबसाइट brlps.in पर जाकर आवेदन पूरा करें। इस भर्ती अभियान के तहत 534 प्रखंडों में ब्लॉक परियोजना प्रबंधक, आजीविका विशेषज्ञ, क्षेत्र समन्वयक आदि सहित 1747 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट देखने की सलाह दी जाती है। 

Bihar JEEViKA Vacancy 2025: महत्वपूर्ण विवरण

बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति (BRLPS) की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार संबंधित भर्ती के लिए उम्मीदवार 18 अगस्त 2025 तक अपना आवेदन पूरा करें। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार नीचे टेबल में दी गई डिटेल्स देख सकते हैं:

संगठन

बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति (BRLPS) 

पदों की संख्या 

2747

आवेदन करने की अंतिम तिथि 

18 अगस्त 2025

चयन प्रक्रिया

लिखित परीक्षा, समूह चर्चा/प्रस्तुति और साक्षात्कार

आवेदन शुल्क 

  • UR/BC/EBC/EWS वर्ग - 800 रुपये

  • SC/ST दिव्यांग  -   500 रुपये

ऑफिशियल वेबसाइट 

https://brlps.in/

बिहार जीविका भर्ती 2025 के लिए शैक्षणिक योग्यता

ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति (BRLPS) की ओर से निकाले पदों के लिए जो भी उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें सभी योग्यताओं को पूरा करना आवश्यक है। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार नीचे टेबल देख सकते हैं:

पद का नाम 

रिक्त पद की संख्या 

शैक्षणिक योग्यता

ब्लॉक परियोजना प्रबंधक (Block Project Manager)

73

किसी भी विषय में स्नातक

आजीविका विशेषज्ञ (Livelihood Specialist)

235

कृषि, पशुपालन, डेयरी प्रौद्योगिकी, मत्स्य पालन, बागवानी, ग्रामीण प्रबंधन या संबंधित क्षेत्रों में पीजी डिग्री/डिप्लोमा; या निर्दिष्ट क्षेत्रों में बीबीए/स्नातक।

क्षेत्र समन्वयक (Area Coordinator)

374

किसी भी विषय में स्नातक।

लेखाकार (डीपीसीयू/बीपीआईयू) - Accountant (District/Block Level)

167

वाणिज्य में स्नातक

कार्यालय सहायक (डीपीसीयू/बीपीआईयू)- Office Assistant (District/Block Level)

187

किसी भी विषय में स्नातक, हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग का ज्ञान।

सामुदायिक समन्वयक (Community Coordinator)

1177

किसी भी विषय में स्नातक (पुरुष), इंटरमीडिएट (महिला)

ब्लॉक आईटी कार्यकारी (Block IT Executive)

534

बी.टेक (सीएस/आईटी), बीसीए, बीएससी-आईटी, या पीजीडीसीए, हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग ज्ञान के साथ।

कुल पदों की संख्या 

2747 

  

 बिहार जीविका भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

जो भी उम्मीदवार बिहार जीविका भर्ती 2025 के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे नीचे बताए गए स्टेप के जरिए अपनी आवेदन प्रक्रिया आसानी से पूरी कर सकते हैं:

स्टेप 1 उम्मीदवार सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट brlps.in पर जाएं। 

स्टेप 2 होम पेज पर, Advertisement for BPIU Level Positions on BRLPS (Closing Date 2025-08-18) पर क्लिक करें।

स्टेप 3 Apply Now पर क्लिक करें।

स्टेप 4 अब ऑनलाइन एप्लीकेशन पेज खुलेगा। 

स्टेप 5 सभी आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें। आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

स्टेप 6 सबमिट विकल्प पर क्लिक कर पेज का प्रिंट आउट लेना ना भूलें। 


