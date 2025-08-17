Bihar JEEViKA Vacancy 2025: बिहार जीविका भर्ती अंतिम तिथि, तुरंत करें 2747 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन

Bihar JEEViKA Vacancy 2025: बिहार जीविका भर्ती 2025 के जरिए बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति (BRLPS) की ओर से आवेदन की प्रक्रिया समाप्त हो रही है। इसके लिए आवेदन 30 जुलाई 2025 से मांगे गए थे। इच्छुक उम्मीदवार 18 अगस्त, 2025 तक ऑफिशियल वेबसाइट brlps.in पर जाकर आवेदन पूरा करें। इस भर्ती अभियान के तहत 534 प्रखंडों में ब्लॉक परियोजना प्रबंधक, आजीविका विशेषज्ञ, क्षेत्र समन्वयक आदि सहित 1747 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट देखने की सलाह दी जाती है।

Bihar JEEViKA Vacancy 2025: महत्वपूर्ण विवरण

बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति (BRLPS) की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार संबंधित भर्ती के लिए उम्मीदवार 18 अगस्त 2025 तक अपना आवेदन पूरा करें। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार नीचे टेबल में दी गई डिटेल्स देख सकते हैं: