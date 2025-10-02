Indian Army Group C Recruitment 2025: इंडियन आर्मी में ग्रुप सी पदों पर निकली भर्ती, चयन प्रक्रिया जानें

Indian Army Recruitment 2025 Apply Online Date: भारतीय सेना में ग्रुप सी के 194 पदों पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसमें ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 4 अक्टूबर, 2025 से शुरू होगी और अंतिम तिथि 24 अक्टूबर निर्धारित की गई है। संबंधित भर्ती के लिए 18 से 25 साल तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। 10वीं, 12वीं पास कर चुके उम्मीदवार संबंधित भर्ती के लिए योग्य हैं।

चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट के आधार पर होगी। भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार नीचे लेख में दिए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन की जांच कर सकते हैं।

Indian Army Recruitment 2025: ऑफिशियल वेबसाइट

10वीं-12वीं पास कर चुके उम्मीदवार संबंधित भर्ती के लिए योग्य हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 4 अक्टूबर, 2025 से शुरू हो जाएगी। नीचे टेबल में ऑफिशियल नोटिफिकेशन की डायरेक्ट लिंक दी गई है, जिसपर क्लिक कर आप डाउनलोड कर सकते हैं: